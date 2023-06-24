Chị em muốn eo thon, dáng đẹp thì cần tránh xa những loại trái cây này kẻo 'càng ăn càng béo'

Chị em luôn muốn có một thân hình thon gọn và đẹp nhưng không phải ai cũng có thể điều chỉnh được chế độ ăn uống của mình. Một trong những cách đơn giản để giảm cân và giữ dáng là ăn hoa quả. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho quá trình giảm cân và có thể làm cho eo của chị em trở nên béo hơn, nên tránh xa những loại trái cây dưới đây.

Chuối siêu có lợi cho cơ thể nhưng chứa nhiều calo và có quá nhiều đường tự nhiên. Một quả chuối có khoảng 150 calo, tương đương với khoảng 37,5 gam carbohydrate. Nếu tiêu thụ 2 - 3 quả chuối mỗi ngày rất dễ dẫn đến tăng cân. Tốt nhất là chỉ nên ăn một quả mỗi ngày, nó sẽ trở thành một món ăn nhẹ lành mạnh khi được thưởng thức vừa phải.

Sầu riêng chứa nhiều chất béo tốt cho sức khoẻ, nhưng lại không tốt cho người muốn giảm cân. Trong 100gr sầu riêng cung cấp từ 129-181 calo, một múi sầu riêng kích cỡ trung bình đã có 357 calo. Với hàm lượng calo này, sầu riêng là loại trái cây đứng đầu trong danh sách khiến bạn tăng cân.

Người giảm cân không nên ăn sầu riêng - Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín

Thêm một loại quả cũng dễ gây tăng cân khi ăn nhiều chính là xoài chín. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, trong 200g xoài chín có chứa tới 145 calo và lượng đường khá cao, xoài càng chín thì lượng đường càng tăng.

Khi ăn xoài chín, lượng protein adiponectin trong cơ thể sẽ tăng lên, dẫn tới việc hạn chế các acid béo chuyển hóa thành năng lượng từ đó gây tích tụ mỡ thừa. Chính vì vậy, nếu yêu thích xoài, bạn có thể chọn xoài xanh để thưởng thức và xoài xanh cũng là một trong những trái cây hỗ trợ việc giảm cân của bạn.

Nhãn và vải

Nhãn và vải được xếp vào nhóm những loại quả nóng, ăn nhiều sẽ gây nóng trong người, nổi mụn,… Thậm chí, một nghiên cứu khoa học về quả vải cho kết quả: chỉ 8 quả vải thiều chín đã cung cấp tới 100 calo. 20% thành phần của quả vải là đường. Và con số này cũng tương tự đối với nhãn.

Khi bạn tiêu thụ nhãn và vải sẽ khiến cơ thể hấp thụ đường glucose vào máu nhiều hơn mức bình thường, vượt quá khả năng chuyển hóa cả gan. Điều này dẫn tới việc cơ thể tăng cường tiết ra insulin để hạ nồng độ đường trong máu.

Từ đó, gây ra chứng bủn rủn, buồn nôn. Hơn thế nữa, vải thiều còn chứa loại độc tố glycine, loại chất này gây cản trở quá trình chuyển hóa đường glucose cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Nhãn và vải có tính nóng ăn nhiều sẽ không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cơm dừa

Cơm dừa chứa hàm lượng calo tương đối cao. 100g cơm dừa già chứa đến 368 calo. Cơm dừa cũng chứa nhiều chất béo, bao gồm chất béo bão hòa và không bão hòa. Tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng hàm lượng cholesterol có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, các loại chất béo đều chứa nhiều calo, ăn nhiều có thể dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân.

Cơm dừa nên loại bỏ khỏi chế độ ăn khi giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu đang giảm cân, bạn nên loại bỏ cơm dừa ra khỏi chế độ ăn uống. Thay vì ăn cơm dừa, bạn có thể uống nước dừa không đường để hỗ trợ giảm cân. Nước dừa chứa nhiều kali và các enzyme có hoạt tính sinh học cao. Những thành phần này góp phần vào quá trình trao đổi chất, kích thích cơ bắp đốt cháy calo.