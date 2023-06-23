Có thể bạn chưa biết: Những công dụng bất ngờ của su hào đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 23/06/2023 14:15

Su hào là một trong những loại rau củ có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe.

Su hào là một loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Nó có vị ngọt, thanh và chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin C, kali và chất xơ. Vì vậy, su hào cũng có khả năng cải thiện sức khỏe đáng kể.

Tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Su hào rất giàu vitamin C, giúp thúc đẩy khả năng miễn dịch. Thời tiết giao mùa dễ khiến cơ thể mắc một số bệnh như viêm đường hô hấp, dị ứng, cảm cúm, sốt... Do đó, bổ sung su hào trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ làm tăng khả năng miễn dịch, phòng tránh bệnh tật.

Việc hấp thụ đủ lượng vitamin C sẽ đảm bảo cơ thể sản xuất đủ các cytokine và tế bào lympho để chống lại nhiễm trùng. Hơn nữa, vitamin C có nhiều tác dụng hữu ích đối với làn da như tăng cường sinh tổng hợp collagen, thúc đẩy quá trình hydrat hóa da và bảo vệ da chống lại bức xạ tia cực tím.

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng bất ngờ của su hào đối với sức khỏe - Ảnh 1
Su hào giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

 

Chữa viêm loét dạ dày

Thông thường trong dân gian dùng bài thuốc từ nước ép bắp cải để chữa bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày mang lại hiệu quả cao và an toàn. Giờ đây, người bệnh có thêm một cách chữa bệnh hiệu quả từ một loại rau tương tự cũng được thu hoạch vào vụ đông (miền bắc) là củ su hào.

Chống cảm cúm cực tốt cho mùa đông

Mùa đông hệ miễn dịch của chúng ta dễ bị tấn công do sự phát triển mạnh của vi rút, do vậy mà chúng ta dễ bị cảm cúm, ho, xổ mũi và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu bạn chăm ăn su hào vào mùa đông, sức khỏe hệ miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường tốt hơn. Lý do là vì trong su hào có chứa rất nhiều vitamin C. Một bát su hào sống có chứa lượng vitamin C nhiều hơn 1,4 lần so với nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày. 

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng bất ngờ của su hào đối với sức khỏe - Ảnh 2
Su hào có thể chống lại bệnh cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

 

Trị hen suyễn

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao nên su hào có tác dụng chống lại căn bệnh hen suyễn và các vấn đề liên quan đến phổi. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp su hào với cà rốt, cần tây và táo xanh để làm nước ép uống hàng ngày cũng rất tốt.

Thanh lọc máu và thận

Su hào được xem là loại thực phẩm cung cấp khá tốt về vitamin C, potassium, vitamin B6, vì vậy, theo các chuyên gia, su hào được đánh giá là loại thực phẩm giúp thanh lọc máu và thận tốt, loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể, giúp tiêu hóa dễ dàng. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều su hào cũng gây hao tổn khí huyết. 

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng bất ngờ của su hào đối với sức khỏe - Ảnh 3
Su hào giúp thanh lọc máu và thận - Ảnh minh họa: Internet

Giúp mẹ và thai nhi phát triển tốt hơn 

Các vitamin và khoáng chất có trong su hào như selen, axit folic, kali, magiê... có thể giúp bổ sung dưỡng chất cho quá trình mang thai của người phụ nữ tốt hơn, đồng thời tăng cường hoạt động não bộ, hệ thần kinh của trẻ khỏe hơn.

Cải thiện thị lực

Su hào rất giàu các hợp chất carotenes, nhất là beta-carotene vốn là một hợp chất chống oxy hóa đặc biệt là ở mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình đục thủy tinh thể.

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng bất ngờ của su hào đối với sức khỏe - Ảnh 4
Su hào giúp cải thiện thị lực - Ảnh minh họa: Internet
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