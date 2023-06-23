Mách nhỏ 6 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp mái tóc khỏe, dày và bóng mượt

Việc massage da đầu hàng ngày là yếu tố rất quan trọng cho một mái tóc chắc khỏe, việc massage sẽ làm tăng tuần hoàn máu dưới da đầu giúp nang tóc đủ dinh dưỡng sẽ kích thích sự phát triển của tóc tốt nhất. Bên cạnh đó, nếu bạn massage da đầu kèm theo tinh dầu dưỡng tóc thì quả là sự kết hợp quá hoàn hảo bởi tinh dầu có rất nhiều tác dụng tốt cho mái tóc như làm sạch da đầu, trị gàu, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc tối ưu.

Mái tóc dày mượt, chắc khỏe là ước mơ của nhiều chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu mái tóc mượt như ý nguyện. Nhiều cô nàng vốn cómái tóc mỏng và thưa, dễ bị gãy rụng khiến tóc khó thể có được vẻ dày mượt như ý muốn.

Khi tạo kiểu cho tóc, bạn lưu ý không nên buộc tóc quá chặt vì điều này sẽ khiến tóc bị kéo căng, dễ gãy rụng hơn. Khi ngủ, bạn nên để xõa tóc để mái tóc và da đầu được thoải mái. Bạn nên hạn chế chải tóc vì lúc này tóc và da đầu đang rất yếu, việc chải tóc sẽ khiến tóc bị gãy rụng nhiều hơn.

Vậy bạn còn suy nghĩ gì nữa mà không thử ngay cách làm này phải không nào. Có rất nhiều loại tinh dầu cho bạn lựa chọn như tinh dầu bưởi, tinh dầu oải hương, tinh dầu chanh, dầu dừa hay dầu oliu đều rất tốt cho mái tóc.

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Ngoài ra, chất lượng nước ở gia đình cũng có thể gây ảnh hưởng đến mái tóc. Khi gội đầu với nguồn nước có chứa nhiều khoáng chất như canxi, thủy ngân, magie, niken… thì những chất này có thể bám vào tóc và khiến tóc nhanh bết, xơ cứng, gãy rụng.

Hạn chế sử dụng nhiệt

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Các thiết bị làm tóc sử dụng nhiệt như máy tạo kiểu tóc, máy uốn hoặc máy sấy tóc là một trong những nguyên nhân làm tóc rụng quá nhiều. Trong trường hợp cần dùng đến chúng thì nên áp dụng một số biện pháp sau đây để bảo vệ mái tóc của mình:

Phủ lên một lớp dầu bảo vệ

Chọn chế độ nóng thấp nhất

Thao tác gọn gàng nhanh chóng để tránh lượng nhiệt chạm vào tóc càng ít càng tốt.

Không nên sử dụng hằng ngày

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng

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Không có chất dinh dưỡng bổ sung nào được chứng minh là cách giúp tóc mọc nhanh hơn. Nhưng nếu thiếu một số chất dinh dưỡng nhất định thì có thể ảnh hưởng đến mái tóc của bạn. Thiếu sắt có thể thiếu máu và rụng tóc, các dưỡng chất như vitamin B và D, kẽm, axit béo omega-3, vitamin B biotin là yếu tố quan trọng giúp tóc khỏe mạnh. Bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ xem có nên uống vitamin tổng hợp hay thực phẩm bổ sung hay không và liều lượng bao nhiêu là đủ cho cơ thể.

Không để tóc ướt quá lâu

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Khi tóc đang ướt sẽ ở trong trạng thái cực kỳ dễ co giãn. Thực hiện chải tóc khi đang trong lúc nước còn nhỏ giọt rất dễ làm đứt gãy tóc và hư hỏng lớp biểu bì. Mặc khác, khi sử dụng các dụng cụ nhiệt lúc tóc đang ướt sẽ tạo ra các bong bóng bên trong sợi tóc, làm cho tóc trở nên mỏng manh hơn. Nếu sở hữu một mái tóc thẳng, bạn hãy để tóc khô trong không khí, sau đó dùng lược răng thưa chải nhẹ nhàng Đối với tóc xoăn hoặc tóc uốn, hãy nhẹ nhàng gỡ rối bằng lược răng thưa khi tóc còn ẩm.

Dùng dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Trong dầu dừa có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho tóc như protein, acid béo, có khả năng giúp kích thích nang tóc. Acid béo trong dầu dừa cũng giúp làm sạch tóc hiệu quả, giảm thiểu gầu. Bạn chỉ cần ủ tóc với dầu dừa 15 phút trước khi gội đầu là mái tóc sẽ trở nên mềm mượt và dày khỏe hơn rất nhiều.