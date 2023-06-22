Dầu dừa dùng theo những cách này sẽ trở thành 'mỹ phẩm thiên nhiên' mà bạn chưa chắc biết

Làm đẹp 22/06/2023 06:52

Dầu dừa là nguyên liệu khá phổ biến, giá thành rẻ, nó còn có thể giúp chúng ta làm đẹp một cách dễ dàng.

Dầu dừa đã được sử dụng như một loại dầu mát-xa trong nhiều năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dầu dừa còn có rất nhiều công dụng khác nhau trong việc chăm sóc da và tóc. Nó không chỉ là một loại dầu dưỡng da thông thường, mà còn là một loại sản phẩm "mỹ phẩm thiên nhiên" có thể giúp cho làn da và tóc của bạn trở nên sáng mịn và khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Với những ứng dụng đa dạng và hiệu quả của dầu dừa, hãy cùng tìm hiểu các cách sử dụng tuyệt vời của nó để có được làn da và tóc đẹp như mong muốn.

Dầu dừa là một loại dầu ăn được chiết tách từ cơm dừa. Trong dầu dừa chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da, bao gồm: Axit béo không no, axit thiết yếu, vitamin E, vitamin K... Chính vì thế dầu dừa ngày nay được nhiều chị em phụ nữ sử dụng để làm đẹp da.

Dầu dừa dùng theo những cách này sẽ trở thành 'mỹ phẩm thiên nhiên' mà bạn chưa chắc biết - Ảnh 1

Công thức làm đẹp từ dầu dừa dành cho từng loại da

1. Mặt nạ dầu dừa + nghệ: dành cho thâm sẹo 

Công dụng chống viêm, kháng khuẩn tốt của dầu dừa kết hợp cùng hợp chất circumin trong nghệ giúp làm dịu làn da sưng viêm. Đồng thời, hỗn hợp còn làm mờ sẹo và điều trị các nốt thâm do mụn. 

Nguyên liệu: 

  • 1 thìa dầu dừa

  • 1 thìa tinh bột nghệ

Cách sử dụng:

  • Trộn đều 2 thành phần trên ta được hỗn hợp sánh mịn

  • Thoa mặt nạ lên mặt, massage nhẹ nhàng từ trong ra ngoài trong vòng 5 phút. 

  • Rửa sạch lại bằng nước ấm cho đến khi da mặt không còn bóng nhờn.

Dầu dừa dùng theo những cách này sẽ trở thành 'mỹ phẩm thiên nhiên' mà bạn chưa chắc biết - Ảnh 2

2. Mặt nạ dầu dừa + cà phê: dành cho da khô ráp

Nếu bạn đang lo lắng vì làn da sần sùi, mặt nạ dầu dừa cà phê sẽ chính là “chân ái”. Bã cà phê hỗ trợ làm sạch sâu lỗ chân lông, trong khi dầu dừa lại làm mềm dịu làn da khô nhạy cảm. 

Nguyên liệu: 

  • 1 thìa dầu dừa 

  • 1 thìa bã cà phê 

  • 2 giọt mật ong 

Cách sử dụng 

  • Trộn đều tất cả nguyên liệu tạo thành hỗn hợp sệt vừa phải

  • Thoa hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng cho bã cà phê cuốn trôi tế bào chết

  • Rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm

3. Tẩy da chết

Nguyên liệu: 

  • 1 thìa dầu dừa 

  • 1 thìa đường nâu

Cách sử dụng 

  • Trộn đều tất cả nguyên liệu tạo thành hỗn hợp sệt vừa phải

  • Thoa hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng cho bã cà phê cuốn trôi tế bào chết

  • Đừng quên rửa mặt lại với nước mát và thấm khô bằng bông tẩy trang.

Dầu dừa dùng theo những cách này sẽ trở thành 'mỹ phẩm thiên nhiên' mà bạn chưa chắc biết - Ảnh 3

4. Mặt nạ dầu dừa + mật ong: dành cho làn da khô hoặc hỗn hợp thiên khô

Da khô ngoài tình trạng sần sùi nhiều tế bào chết, cũng rất hay bị nứt nẻ li ti gây đau rát và rất dễ bị nhiễm trùng. Với năng lực làm ẩm tức thì, dầu dừa kết hợp với khả năng sát khuẩn nhẹ và tái tạo tế bào từ mật ong cũng làm cải thiện đáng kể hiện tượng trên. 

Nguyên liệu: 

  • 1 thìa dầu dừa 

  • 1 thìa mật ong 

  • ½ thìa nước cất 

Cách sử dụng

  • Trộn đều hỗn hợp và dùng cọ đầu mảnh quét đều khắp mặt 

  • Đắp mặt nạ trong vòng 20 phút 

  • Làm sạch thật kỹ sau khi sử dụng 

5. Mặt nạ dầu dừa + chanh + sữa chua: Dành cho da dầu

Nếu bạn sở hữu một làn da bóng nhẫy với những lỗ chân lông bít tắc, hãy thử ngay công thức làm đẹp với mặt nạ dầu dừa và chanh, sữa chua. Đảm bảo rằng bạn sẽ khá bất ngờ với khả năng “dọn dẹp” thông thoáng lỗ chân lông của chúng đấy! 

Nguyên liệu: 

  • 1 thìa dầu dừa 

  • ½ thìa chanh 

  • 1 thìa sữa chua không đường 

Cách sử dụng: 

  • Hoà quyện các nguyên liệu lại với nhau cho đều

  • Dùng cọ thoa hỗn hợp lên mặt, massage tầm 5 phút để kích thích quá trình nhũ hoá

  • Nghỉ ngơi, thư giãn thêm 10 phút và làm sạch lại với nước ấm

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