Dầu dừa dùng theo những cách này sẽ trở thành 'mỹ phẩm thiên nhiên' mà bạn chưa chắc biết

Dầu dừa đã được sử dụng như một loại dầu mát-xa trong nhiều năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dầu dừa còn có rất nhiều công dụng khác nhau trong việc chăm sóc da và tóc. Nó không chỉ là một loại dầu dưỡng da thông thường, mà còn là một loại sản phẩm "mỹ phẩm thiên nhiên" có thể giúp cho làn da và tóc của bạn trở nên sáng mịn và khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Với những ứng dụng đa dạng và hiệu quả của dầu dừa, hãy cùng tìm hiểu các cách sử dụng tuyệt vời của nó để có được làn da và tóc đẹp như mong muốn.

Dầu dừa là một loại dầu ăn được chiết tách từ cơm dừa. Trong dầu dừa chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da, bao gồm: Axit béo không no, axit thiết yếu, vitamin E, vitamin K... Chính vì thế dầu dừa ngày nay được nhiều chị em phụ nữ sử dụng để làm đẹp da.