Các bước chăm sóc da nhạy cảm không thể thiếu cho mùa hè

Làm đẹp 23/06/2023 12:59

Hãy bảo vệ làn da mỏng manh của bạn khỏi mùa hè bằng những bướ chăm sóc da đơn giản sau.

Da nhạy cảm là làn da rất mỏng manh, đi kèm với những biểu hiện như nóng rát, khô căng, đỏ ngứa. Hàng rào bảo vệ da tự nhiên bị mất tạo điều kiện để vi sinh vật, các chất gây kích ứng xâm nhập, gây phản ứng dị ứng. Do đó, da nhạy cảm luôn cần một chế độ chăm sóc đặc biệt.

Làm sạch cẩn thận

Làm sạch đúng cách là nền tảng của bất kỳ quy trình chăm sóc da nào, nhưng điều quan trọng là chọn các sản phẩm dịu nhẹ không phá vỡ sự cân bằng mỏng manh của làn da. Bạn nên tìm những loại sữa rửa mặt không có mùi thơm, không chứa xà phòng và ít gây dị ứng với công thức dành riêng cho da nhạy cảm.

Các bước chăm sóc da nhạy cảm không thể thiếu cho mùa hè - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bạn tránh sử dụng nước nóng khi rửa mặt vì nó có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da, làm trầm trọng thêm tình trạng khô và nhạy cảm. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng nước ấm và lau khô mặt bằng khăn mềm.

Dưỡng ẩm đầy đủ

Làn da nhạy cảm là làn da dễ bị khô ráp, bong tróc nên việc cấp ẩm cho da là cực kỳ cần thiết. Nguyên nhân khiến cho da tiết ra nhiều bã nhờn là do bề mặt da bị thiếu nước và độ ẩm nên cơ thể bài tiết ra các chất nhờn để giúp cân bằng độ ẩm cho da. Vậy da nhạy cảm nên dùng gì để có thể cấp ẩm?

Chất dưỡng ẩm có trong kem dưỡng ẩm hay toner có tác dụng giữ nước cho lớp thượng bì, sẽ góp phần bảo vệ da tối ưu. 

Sử dụng kem chống nắng

Các bước chăm sóc da nhạy cảm không thể thiếu cho mùa hè - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè chính là lúc bạn phải tăng cường bảo vệ làn da khỏi tia UV. Vật dụng để che chắn thông thường như khẩu trang, váy chống nắng, áo chống nắng,... không thể bảo vệ cho làn da một cách toàn diện được. Chính vì thế việc thoa kem chống nắng hàng ngày là cần thiết và vô cùng quan trọng, kể cả khi trời râm mát hay khi bạn đang ở trong nhà vì tia UV vẫn luôn hiện diện. Đây là một ví dụ để chăm sóc da nhạy cảm đúng cách

Tránh các thành phần khắc nghiệt

Khi bạn mua các sản phẩm chăm sóc da, điều quan trọng là phải đọc kỹ danh sách thành phần. Bạn cần tránh các sản phẩm có chứa thành phần khắc nghiệt như cồn, sunfat, nước hoa tổng hợp và thuốc nhuộm. Những thứ này có thể gây khó chịu cho làn da nhạy cảm.

Thay vào đó, bạn nên chọn những sản phẩm có thành phần dịu nhẹ và bổ dưỡng như axit hyaluronic, ceramides, niacinamide và dầu tự nhiên. Những thành phần này có thể giúp làm dịu và dưỡng ẩm cho da mà không gây kích ứng.

Hạn chế trang điểm

Các bước chăm sóc da nhạy cảm không thể thiếu cho mùa hè - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm quá nhiều kể cả khi lớp trang điểm mỏng cũng sẽ khiến lỗ chân lông trên da bị bít tắc. Với da nhạy cảm, đã luôn cần được "thở" tự nhiên. Do đó, bạn nên hạn chế trang điểm hoặc nếu phải trang điểm thì nên chọn mỹ phẩm lành tính, không chứa cồn hay chất bảo quản.

Không dùng nhiều sản phẩm dưỡng da cùng lúc 

Cách chăm sóc da nhạy cảm vào mùa hè cần được thực hiện một cách khoa học. Sử dụng nhiều sản phẩm dưỡng da cùng một lúc không thể làm da khỏe đẹp hơn mà sẽ khiến da bị bội thực, gây lãng phí dưỡng chất, làm da luôn trong trạng thái bí bách, có thể gây ra tình trạng da nhạy cảm dễ nổi mụn. Vì thế, mỗi sản phẩm dưỡng da cần sử dụng trong khoảng thời gian nhất định, có thể cách nhau từ vài phút đến vài giờ.

Test thử sản phẩm mới cẩn thận

Khi có ý định sử dụng loại sản phẩm chăm sóc da mới nào vào quy trình chăm sóc da của mình, bạn cần thử nghiệm trước. Thoa một lượng nhỏ sản phẩm lên vùng da nhỏ, chẳng hạn bên trong cổ tay hoặc sau tai. Đợi 24-48 giờ để xem có phản ứng bất lợi nào xảy ra không.

Nếu bạn bị mẩn đỏ, ngứa hoặc bất kỳ cảm giác khó chịu nào, tốt nhất bạn nên tránh sử dụng sản phẩm đó trên mặt.

Sử dụng các loại thực phẩm tốt cho làn da nhạy cảm

Các bước chăm sóc da nhạy cảm không thể thiếu cho mùa hè - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những sản phẩm chăm sóc da từ bên ngoài thì lựa chọn thực phẩm tốt cho làn da cũng là cách chăm sóc da nhạy cảm vào mùa hè mà bạn cần lưu ý. 

Da nhạy cảm luôn cần được bổ sung đủ nước để cấp ẩm. Mỗi ngày, bạn nên uống ít nhất 2 lít nước để làm dịu da nhạy cảm. Ngoài ra, bạn cũng cần bổ sung những thực phẩm chứa axit béo từ hạt lanh, dầu cá. Axit béo sẽ giúp da căng mịn, đàn hồi tốt hơn. 

Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu

Nếu đang phải vật lộn để kiểm soát làn da nhạy cảm của mình hoặc gặp phải các vấn đề dai dẳng, bạn nên tham khảo ý kiến của ​​bác sĩ da liễu. Bác sĩ có thể đánh giá tình trạng da của bạn, xác định các tác nhân tiềm ẩn và đưa ra đề xuất cá nhân hóa cho quy trình chăm sóc da phù hợp.

 

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