Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết!

Làm đẹp 26/06/2023 11:04

Bạn đã từng thử trộn muối trắng với dầu gội chưa?

Muối không chỉ là một loại gia vị phố biến, muối còn được các chị em sử dụng như một nguyên liệu để chăm sóc tóc. Một số tác dụng khi gội đầu bằng muối trắng có thể kể đến như: cải thiện rụng tóc, kiểm soát và ức chế tiết dầu hiệu quả, hỗ trợ làm sạch gàu, giúp tóc bóng mượt và nhanh dài hơn.

Muối có khả năng làm sạch hơn so với nước thường, thậm chí có thể làm tốt hơn một vài loại dầu gội. Gội đầu bằng nước muối kết hợp dầu gội sẽ tạo ra hỗn hợp làm sạch giúp tóc và da đầu được làm sạch, loại bỏ các vi khuẩn cũng như các tác nhân gây gàu và rụng tóc… Ngoài ra, gội bằng muối đúng cách khiến da đầu sạch trông thấy, các nang tóc khỏe lại và mọc nhanh chóng hơn. Nhờ vậy mà kích thích tóc mọc dài nhanh hơn so với bình thường.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công thức dưỡng tóc bằng hỗn hợp muối trắng và dầu gội

Chuẩn bị:

  • 3 thìa muối trắng (có thể thay thế bằng muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya)
  • 2 thìa dầu gội thông thường

Thực hiện:

  • Trộn muối và dầu gội theo tỷ lệ 1:1 hoặc 3:2 để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Gội qua đầu bằng nước ấm, dùng hỗn hợp trên thoa đều từ chân tới ngọn tóc và da đầu
  • Massage da đầu và tóc nhẹ nhàng trong khoảng 3 – 5 phút. Sau đó, dùng khăn mềm để quấn tóc lại và ủ trong 15 – 20 phút
  • Cuối cùng bạn gội lại bằng dầu xả với nước sạch.

Phương pháp này chỉ hiệu quả khi sử dụng với tần suất hợp lý, khoảng 2 lần/tuần. Bạn không nên dùng móng tay gãi mạnh khi gội đầu vì có thể gây tổn thương da đầu, phá hỏng các nang tóc khiến tóc rụng nhiều hơn.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của muối với mái tóc

Làm sạch gàu

Gàu được hình thành từ sự tích tụ của da chết và vi khuẩn trên da đầu. Cách gội đầu bằng muối có khả năng sát khuẩn sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết và vi khuẩn trên da đầu. Đồng thời bảo vệ da dầu khỏi bệnh ngoài da như nấm và kích thích tuần hoàn máu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì gàu xuất hiện trên da đầu là do dị ứng, không hợp với dầu gội đầu, thay đổi nội tiết tố hoặc do bị nấm nặng. Khi đó, việc gội đầu bằng muối sẽ không đem lại hiệu quả.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tình trạng rụng tóc

Trong muối có hai nguyên tố là Natri và Clo giúp cân bằng dịch trong cơ thể, giúp các tế bào hoạt động bình thường. Cùng với đó, Sodium có trong muối sẽ giúp điều tiết, cân bằng điện giải trên da đầu. Nhờ vậy muối sẽ làm giảm kích thích nội tiết tố androgen ở nang tóc, ngăn ngừa sự rối loạn hoạt động của tóc, giúp cho tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Giúp tóc bóng mượt

Nước muối có khả năng làm sạch tốt hơn so với nước thường. Thế nên gội đầu bằng nước muối sẽ giúp tóc và da đầu sạch hơn, loại bỏ các vi khuẩn gây hại cho tóc. Tạo không gian cho tóc phát triển thoải mái, giúp tóc trở nên bóng mượt tự nhiên hơn.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng bất ngờ khác của muối trắng

Làm trắng răng

Việc sử dụng kem đánh răng có chứa tinh thể muối biển có tác dụng làm trắng răng, cải thiện men răng. Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn kháng khuẩn răng miệng một cách hiệu quả, điều này đồng nghĩa lợi (nướu) của bạn cũng được bảo vệ an toàn khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần pha nước muối loãng để súc miệng mỗi ngày, giúp sát trùng răng miệng và cho bạn hơi thở thơm tho.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

-Đánh bay mụn đầu đen

Muối tinh hay muối biển chứa nhiều khoáng chất sẽ làm giảm mụn đầu đen.

Cách làm rất đơn giản, bạn dùng tinh thể muối nhuyễn hòa trong nước thoa lên mặt đã được rửa sạch. Sau khi đợi khoảng 5 - 10 phút thì massage nhẹ nhàng để các tinh thể muối rớt dần xuống. Cuối cùng, rửa mặt lại bằng nước lạnh.

Những tinh thể muối rớt xuống đó sẽ lấy đi chất bẩn và những cồi mụn. Da mặt bạn sẽ sạch mụn sau vài lần sử dụng. Đây là một cách làm đẹp da mặt mà không hề tốn kém.

-Giữ cho kính cửa luôn sáng, trong

Ở những vùng thời tiết lạnh, chúng ta thường xuyên thức dậy với ô cửa bao phủ bởi sương giá. Cách hay và đơn giản để làm trong tấm kính là nhúng miếng bọt biển vào nước muối sau đó lau sạch tấm kính. Hoặc chỉ cần để một túi vải nhỏ chứa muối lên bậu cửa sổ.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

-Làm mới quần áo cũ

Cho ít muối vào nước xả sau cùng mỗi khi giặt quần áo sẽ giúp khôi phục lại màu tươi sáng cho quần áo cũ, đồng thời giúp quần áo mới không bị phai màu. Quần áo mua về ở lần giặt đầu tiên cũng nên ngâm vào nước muối khoảng 10 phút trước khi giặt sẽ giữ màu tươi lâu hơn.

-Cọ nồi, chảo bị cháy khét

Những vết cháy khét trên nồi, chảo rất khó chùi rửa. Dùng cọ rửa bằng kim loại rất dễ làm xoong nồi bị xước. Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể lấy một ít muối cho vào nồi, đổ nước ngập vết cháy khét và ngâm trong khoảng 20 phút. Sau đó đem rửa bình thường cũng đủ để vết cháy bong ra ngoài.

Trộn muối trắng với dầu gội là có ngay 'dầu gội tự nhiên' và nhiều lợi ích bất ngờ mà chị em chưa biết! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

-Loại bỏ mùi giày

Muối còn có thể được sử dụng để loại bỏ mùi giày. Chúng ta có thể loại bỏ mùi hôi từ giày bằng cách đặt túi vải đầy muối vào trong giày một vài giờ. Ngoài ra, cũng có thể chỉ cần rắc một chút muối vào bên trong đôi giày, sau đó đặt miếng lót giày lên.

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