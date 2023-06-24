Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết

Tinh bột nghệ là một nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và cũng được coi là một loại dược liệu truyền thống có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn chứa canxi, sắt, magie, kẽm và các vitamin bao gồm vitamin B3 (niacin), vitamin C, vitamin E, vitamin K…
Theo một số nghiên cứu, tinh bột nghệ có chứa curcumin, một hoạt chất có tính chất kháng viêm và chống oxy hóa. Curcumin có thể giúp làm giảm sự phát triển của các vi khuẩn gây mụn trên da và giảm mức độ màu sắc của các vết thâm, nám và tàn nhang trên da. Ngoài ra, curcumin còn có khả năng kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và tăng cường độ ẩm cho da.
Trộn 2 thìa tinh bột nghệ + 1-2 thìa bột gạo ( hoặc bột mỳ, hoặc bột yến mạch) vào bát sạch. Cho từ từ ½ thìa mật ong + ½ thìa sữa chua không đường vào bát. Trộn đều hỗn hợp, nếu thấy hỗn hợp loãng/ đặc thì thêm bớt bột gạo/ sữa chua nhắm sao được một hỗn hợp mịn, sền sệt nhé.