Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết

– Rửa sạch mặt. Massage nhẹ nhàng.

– Có thể tẩy da chết với gừng tươi hoặc dầu oliu

với đường đỏ…

– Chấm khô mặt rồi từ từ quét hỗn hợp tinh bột nghệ lên mặt. Đắp mặt nạ sau 30 phút đến khi hỗn hợp se hoặc khô lại.

– Rửa lại mặt với nước ấm, sau đó dùng nước lạnh vỗ và massage nhẹ nhàng lại để lỗ chân lông se khít hơn, da mặt săn chắc hơn.

Tinh bột nghệ kết hợp với mật ong

Hãy chuẩn bị 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ, 1 muỗng cà phê mật ong, 200ml nước ấm. Cho tinh bột nghệ vào nước ấm khuấy đều sau đó them mật ong và thưởng thức. Bạn nên uống tinh bột nghệ trước bữa ăn, sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, một cốc tinh bột nghệ trước bữa sáng không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có tác dụng tích cực đối với làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ tinh bột nghệ

‏Mặt nạ tinh bột nghệ giúp làm trắng da, trị mụn, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, mịn màng và rạng rỡ hơn từ bên trong. Để làm mặt nạ tinh bột nghệ, bạn có thể kết hợp thêm các nguyên liệu như mật ong nguyên chất, sữa chua, sữa tươi… để trộn lẫn vào hỗn hợp.‏ Dưới đây là công thức mặt nạ nghệ kết hợp cùng sữa chua, đơn giản, dễ làm mà bạn có thể tham khảo:‏

‏Chuẩn bị 2 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 6g), 1/2 hũ sữa chua không đường và 2 thìa cà phê mật ong (10ml). Trộn đều các nguyên liệu trên và đắp hỗn hợp lên mặt. Sau 15 phút, rửa mặt sạch với nước. Kiên trì lặp lại thói quen này 2-3 lần mỗi tuần để có được hiệu quả tốt nhất.‏

‏‏Bên cạnh đó, do trong nghệ chứa một lượng axit nhỏ khiến da dễ bị bào mòn và bắt nắng.Do đó, khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ, bạn cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài và sử dụng mũ rộng vành, áo chống nắng, khẩu trang để che chắn cho làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước tinh bột nghệ

Để pha chế thức uống với tinh bột nghệ, bạn có thể dùng 2-3 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 5-10g) cùng 100ml nước ấm (dưới 40 độ C). ‏

‏Ngoài ra, mật ong cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Có thể thêm mật ong để gia tăng tác dụng cũng như hương vị cho thức uống. Nên uống trước khi ăn 30 phút và cần lưu ý chỉ nên uống tối đa 2 lần/ngày và mỗi lần khoảng 200 – 250ml.

Lạm dụng tinh bột nghệ trong thời gian dài có thể dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy…

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng tinh bột nghệ để làm đẹp

Do nghệ có tác động khá “mạnh” tới da nên khi dùng làm mặt nạ bạn cần biết thêm những điều sau để hạn chế thấp nhất nguy cơ kích ứng có thể xảy ra.