Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết

Làm đẹp 24/06/2023 12:10

Tinh bột nghệ được mệnh danh là 'thần dược thiên nhiên' được chị em ưa chuộng trong các phương pháp làm đẹp.

Tinh bột nghệ là một nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và cũng được coi là một loại dược liệu truyền thống có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn chứa canxi, sắt, magie, kẽm và các vitamin bao gồm vitamin B3 (niacin), vitamin C, vitamin E, vitamin K…

Theo một số nghiên cứu, tinh bột nghệ có chứa curcumin, một hoạt chất có tính chất kháng viêm và chống oxy hóa. Curcumin có thể giúp làm giảm sự phát triển của các vi khuẩn gây mụn trên da và giảm mức độ màu sắc của các vết thâm, nám và tàn nhang trên da. Ngoài ra, curcumin còn có khả năng kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và tăng cường độ ẩm cho da.

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các cách làm đẹp với tinh bột nghệ

Làm trắng da với tinh bột nghệ với bột gạo

Trộn 2 thìa tinh bột nghệ + 1-2 thìa bột gạo ( hoặc bột mỳ, hoặc bột yến mạch) vào bát sạch. Cho từ từ ½ thìa mật ong + ½ thìa sữa chua không đường vào bát. Trộn đều hỗn hợp, nếu thấy hỗn hợp loãng/ đặc thì thêm bớt bột gạo/ sữa chua nhắm sao được một hỗn hợp mịn, sền sệt nhé.

 

– Rửa sạch mặt. Massage nhẹ nhàng.

– Có thể tẩy da chết với gừng tươi hoặc dầu oliu

với đường đỏ…

– Chấm khô mặt rồi từ từ quét hỗn hợp tinh bột nghệ lên mặt. Đắp mặt nạ sau 30 phút đến khi hỗn hợp se hoặc khô lại.

– Rửa lại mặt với nước ấm, sau đó dùng nước lạnh vỗ và massage nhẹ nhàng lại để lỗ chân lông se khít hơn, da mặt săn chắc hơn.

Tinh bột nghệ kết hợp với mật ong

Hãy chuẩn bị 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ, 1 muỗng cà phê mật ong, 200ml nước ấm. Cho tinh bột nghệ vào nước ấm khuấy đều sau đó them mật ong và thưởng thức. Bạn nên uống tinh bột nghệ trước bữa ăn, sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, một cốc tinh bột nghệ trước bữa sáng không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có tác dụng tích cực đối với làn da.

 

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Đắp mặt nạ tinh bột nghệ

‏Mặt nạ tinh bột nghệ giúp làm trắng da, trị mụn, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, mịn màng và rạng rỡ hơn từ bên trong. Để làm mặt nạ tinh bột nghệ, bạn có thể kết hợp thêm các nguyên liệu như mật ong nguyên chất, sữa chua, sữa tươi… để trộn lẫn vào hỗn hợp.‏ Dưới đây là công thức mặt nạ nghệ kết hợp cùng sữa chua, đơn giản, dễ làm mà bạn có thể tham khảo:‏

‏Chuẩn bị 2 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 6g), 1/2 hũ sữa chua không đường và 2 thìa cà phê mật ong (10ml). Trộn đều các nguyên liệu trên và đắp hỗn hợp lên mặt. Sau 15 phút, rửa mặt sạch với nước. Kiên trì lặp lại thói quen này 2-3 lần mỗi tuần để có được hiệu quả tốt nhất.‏

‏‏Bên cạnh đó, do trong nghệ chứa một lượng axit nhỏ khiến da dễ bị bào mòn và bắt nắng.Do đó, khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ, bạn cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài và sử dụng mũ rộng vành, áo chống nắng, khẩu trang để che chắn cho làn da. 

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước tinh bột nghệ

Để pha chế thức uống với tinh bột nghệ, bạn có thể dùng 2-3 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 5-10g) cùng 100ml nước ấm (dưới 40 độ C). ‏

‏Ngoài ra, mật ong cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Có thể thêm mật ong để gia tăng tác dụng cũng như hương vị cho thức uống. Nên uống trước khi ăn 30 phút và cần lưu ý chỉ nên uống tối đa 2 lần/ngày và mỗi lần khoảng 200 – 250ml.

Lạm dụng tinh bột nghệ trong thời gian dài có thể dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy…

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng tinh bột nghệ để làm đẹp

Do nghệ có tác động khá “mạnh” tới da nên khi dùng làm mặt nạ bạn cần biết thêm những điều sau để hạn chế thấp nhất nguy cơ kích ứng có thể xảy ra.

  • Nên kết hợp nghệ cùng một số thành phần làm đẹp da khác vừa để trung hòa tác động của nghệ vừa bổ sung các công dụng dưỡng da khác. Thêm nữa khi dùng kết hợp sẽ không khiến nghệ để lại màu bám vàng trên da sau khi đắp mặt nạ.

  • Tùy vào từng công thức mặt nạ mà số lần sử dụng chỉ nên tối đa 3 lần/ tuần. Dùng quá nhiều dễ khiến da “quá tải”, khó hấp thu dưỡng chất hơn.

  • Không nên đắp mặt nạ quá lâu hay để qua đêm vì da cần thời gian để “thở”. Dùng mặt nạ quá lâu vừa không làm tăng công dụng vừa khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên.

  • Nếu bạn dị ứng với nghệ trong ăn uống thì nên thử mặt nạ có chứa tinh bột nghệ trên cổ tay và xem phản ứng sau 24 giờ. Nếu không có gì thì có thể áp dụng lên da mặt.

  • Do bột nghệ có kết cấu bám dính nhiều nên sau khi đắp mặt nạ nên dùng nước ấm rửa mặt vừa giúp thông thoáng lỗ chân lông vừa giúp làm sạch tốt hơn.

  • Da khi tiếp xúc với nghệ thường có xu hướng dễ bắt nắng hơn nên bạn hãy tăng cường dùng kem chống nắng và che chắn cẩn thận khi ra ngoài nhé.

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