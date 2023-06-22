Chuối và những lợi ích làm đẹp 'thần kỳ' mà bạn có được khi ăn thường xuyên, từ làn da và mái tóc đều được thăng hạng mà các chị em phải trầm trồ

Chuối là một trong những loại trái cây khá được ưa chuộng bởi có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, ít người biết rằng, chuối cũng có tác dụng giúp cải thiện và làm đẹp da.

Sở hữu lượng vitamin C, B6 và lượng nước dồi dào, chuối giúp nuôi dưỡng, bổ sung độ ẩm và duy trì độ đàn hồi của da.Bạn có thể làm mặt nạ dưỡng da bằng cách nghiền nát một quả chuối chín, thêm vào 2 thìa café sữa chua rồi thoa đều hỗn hợp lên mặt. Sau 10 – 15, rửa mặt lại nước lạnh và tận hưởng cảm giác mềm mại của làn da. Ngoài ra, khả năng dưỡng ẩm cho làn da của chuối sẽ giúp giảm các vết nứt ở gót chân hiệu quả.

Chuối sẽ bảo vệ cơ thể khỏi những tổn hại do quá trình ô-xy hóa của các gốc tự do gây ra, vốn là nguyên nhân khiến da bị lão hóa nhanh chóng. Vì vậy, bạn có thể dùng chuối để ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn trên da.

Bạn chỉ cần đắp chuối chín thái lát mỏng lên mặt trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến mặt nạ bằng cách nghiền 1 quả chuối chín, cho thêm 1 ít nước hoa hồng vào trộn đều rồi đắp lên mặt trong 30 phút. Sau đó, rửa mặt lại bằng nước ấm.

Sự kết hợp giữa chuối và bơ cũng sẽ giúp bạn có được một loại mặt nạ chống lão hóa tuyệt vời, vì hỗn hợp này cung cấp nhiều vitamin E, chất chống ô-xy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa các nếp nhăn và nám trên da.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm tác hại của gốc tự do

Lượng mangan dồi dào trong chuối được chứng minh rất tốt cho làn da. Ước tính, một quả chuối cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 13 – 15% nhu cầu mangan hàng ngày. Việc bổ sung mangan thường xuyên sẽ giúp cơ thể tạo ra các collagen, bảo vệ làn da cũng như các tế bào khác chống lại tác hại của các gốc tự do.

Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra lão hóa và một số loại bệnh khác. Bên cạnh đó, việc ăn chuối đều đặn, thường xuyên cũng giúp cơ thể được bổ sung serotonin – một loại hormone giúp cải thiện giấc ngủ, giảm thiểu những căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng dầu tiết ra

Chuối cũng giúp tẩy da chết tuyệt vời và loại bỏ chất bã nhờn dư thừa trên bề mặt da. Đồng thời, cung cấp độ ẩm, kali, vitamin E và C, giúp thúc đẩy làn da trắng sáng tự nhiên.

Pha hỗn hợp gồm quả chuối, 1 thìa mật ong nguyên chất và 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau đó thoa đều lên mặt và rửa sạch với một miếng vải ướt hoặc nước lạnh sau 15 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm tình trạng sưng phồng ở mắt

Là nguồn cung cấp ka-li phong phú, chuối có thể hạn chế tình trạng sưng phồng cho vùng da quanh mắt. Bạn cần nghiền 1 quả chuối chín rồi thoa chúng lên vùng da quanh mắt, để khoảng 10 phút rồi rửa mặt sạch hoặc đơn giản hơn, chỉ cần đắp vỏ chuối lên đôi mắt đang sưng phồng là được.

Ảnh minh họa: Internet

Làm mềm và mượt tóc

Trong quả chuối có chứa chất dầu tự nhiên, carbohydrate, ka-li và các vitamin. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho tóc. Chúng nuôi dưỡng tóc luôn khỏe mạnh, mượt mà, ngăn ngừa tình trạng tóc giòn, dễ gãy và chẻ ngọn.

Bạn chỉ cần nghiền 1 quả chuối chín rồi cho thêm một ít dầu ô-liu vào trộn đều và thoa tóc, để khoảng 15 phút mới gội đầu.