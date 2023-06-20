Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày

Làm đẹp 20/06/2023 08:20

Bạn đang đau khổ vì tóc rụng như lá mùa thu? Bạn hãy áp dụng 5 nên ăn và 4 cần làm dưới đây để tránh tình trạng hói đầu, giữ cho mái tóc luôn dầy dặn suôn mượt bởi 'mái tóc là góc con người' mà đúng không?

Các loại thực phẩm kích thích mọc tóc

Cà rốt

Cà rốt cung cấp vitamin A và nhiều dưỡng chất khác có lợi cho cơ thể. Nó không chỉ tốt cho da mà còn bảo vệ tóc khỏi các tia bức xạ có trong ánh nắng mặt trời.

Cà rốt chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin K, chất xơ, kali, phốt pho. Những dưỡng chất này không chỉ làm đẹp da mà còn nuôi dưỡng tóc từ bên trong. Vitamin B7 và vitamin C trong cà rốt giúp điều chỉnh việc tiết bã nhờn trên da, kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Ngoài việc ăn các món được nấu từ cà rốt, bạn có thể làm mặt nạ cho tóc bằng cà rốt kết hợp với các nguyên liệu như dầu dừa, sữa tươi…

Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina, một loại rau giàu chất dinh dưỡng khi chứa các Vitamin như A, B, E, C và một số khoáng chất có lợi cho tóc và cơ thể như sắt, magie, kali,...Tiêu thụ rau chân vịt giúp bổ sung sắt cho cơ thể, hỗ trợ cho người bị thiếu máu, giúp thúc đẩy máu tuần hoàn tốt hơn. Máu sẽ di chuyển qua các nang tóc để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi tóc khỏe mạnh, bóng mượt và nhanh dài hơn.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều beta carotene, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất không thể thiếu trong quá trình tăng trưởng của các tế bào, bao gồm cả tóc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thiếu vitamin A dẫn đến tóc khô và dễ gãy. Để có mái tóc dài và sáng bóng, bạn cần ăn khoai lang mỗi ngày.

Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Là một trong các loại thực phẩm giúp tóc mọc nhanh, quả óc chó được xem như là một loại ngũ cốc giàu Vitamin H (Biotin) - một chất thiết yếu giúp phục hồi, nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Ngoài Biotin, hạt óc chó còn chứa một số dưỡng chất khác như: Vitamin E, Vitamin B6, Axit folic, Axit ellagic, Melatonin,...có hiệu quả cải thiện sức khỏe tim mạch và phòng ngừa ung thư.

Sữa chua

Sữa chua không những có tác dụng làm đẹp da, tốt cho hệ tiêu hóa mà nó còn bổ sung các vitamin (Vitamin B5, B2) và các khoáng chất (sắt, kẽm, kali,...) rất tốt cho tóc, giúp bạn nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh, nhanh dài và dày hơn. Bên trong sữa chua có chứa các men vi sinh giúp cơ thể chống lại sự oxy hóa, giảm sự hình thành các gốc tự do có hại cho tóc.

Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các thói quen tốt giúp tóc luôn chắc khỏe, không lo bị hói

Ngoài ăn các thực phẩm giúp kích thích mọc tóc thì bạn cũng cần chú ý trong thói quen sinh hoạt mỗi ngày. Một số thói quen sẽ hỗ trợ cho việc mọc tóc nhanh hơn như:

Gội đầu bằng nước lạnh

Gội đầu bằng nước lạnh giúp làm sạch gàu trên tóc, mang lại mái tóc bóng mượt hơn. Vào mùa đông, một số người sử dụng nước quá nóng để gội đầu sẽ dẫn đến nguy cơ rụng tóc, tóc khô xơ và chẻ ngọn. Vì vậy, bạn cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho phù hợp khi gội đầu nhé.

Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng máy sấy tóc

Lượng nhiệt tỏa ra từ máy sấy tóc có thể gây ra những tổn thương cho tóc, khiến tóc bị hư tổn và khô xơ hơn nếu bạn thường xuyên sử dụng máy sấy. Bạn nên hạn chế dùng máy sấy, hãy để tóc khô tự nhiên hoặc sấy tóc dưới quạt nhẹ.

Không nên buộc tóc quá chặt

Việc buộc tóc quá chặt sẽ tạo áp lực lên chân tóc trong thời gian dài. Điều này sẽ khiến các sợi tóc yếu bị gãy rụng nhiều hơn. Vì vậy, bạn cần chú ý buộc tóc vừa phải, không được buộc quá chặt để tránh trường hợp rụng tóc nặng hơn.

Nằm lòng 5 loại thực phẩm 'rẻ như cho' lại có tác dụng kích thích mọc tóc nhanh, tóc luôn suôn mượt và dày hơn mỗi ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tránh căng thẳng, áp lực quá độ

Căng thẳng trong công việc, học tập, cuộc sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến tóc bị gãy rụng và hói đầu. Hãy thử tập thiền, yoga, tập thể dục để giải tỏa căng thẳng cũng như nâng cao sức khỏe. Khi có cuộc sống lành mạnh và thái độ sống tích cực, bạn sẽ không còn bị căng thẳng quá mức, từ đó mái tóc cũng sẽ bóng mượt, khỏe mạnh hơn.

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Từ khóa:   bị hói rụng tóc thực phẩm kích thích mọc tóc

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