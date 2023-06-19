Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham

Làm đẹp 19/06/2023 16:21

Dù chạm tuổi 50, Victoria Beckham vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ nhờ phương pháp làm đẹp đau đớn, không dành cho những người yếu tim.

Victoria Caroline Beckham tên khai sinh là Victoria Adams. Hiện tại, cô đóng vai trò là một nhà thiết kế thời gian, nữ doanh nhân, ca sĩ, người mẫu và vợ danh thủ bóng đá David Beckham.

Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham - Ảnh 1
Victoria Beckham sánh đôi cùng chồng siêu sao bóng đá David Beckham.

Victoria nổi tiếng vào cuối những năm 1990 với tư cách thành viên Spice Girls, một nhóm nhạc nữ nước Anh. Trong tờ tạp chí âm nhạc Anh Top of the Pops số ra tháng 7 năm 1996, cô được mệnh là Posh Spice. Hiện tại Victortia Beckham đang đứng đầu đế chế thời trang riêng mang chính thương hiệu của mình. 

Về việc giữ nhan sắc trẻ đẹp ở độ tuổi U50, Victoria Beckham đã bất ngờ tiết lộ quy trình chăm sóc da mà cô trải qua để giữ cho làn da luôn tươi trẻ, mịn màng không tì vết. 

Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham - Ảnh 2
Để trở nên trẻ, đẹp, cô đã sử dụng phương pháp Morpheus8 lên da cực kỳ đau đớn.

Bà xã siêu sao bóng đá nước Anh cho biết bản thân sử dụng phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn mang tên Morpheus8, quy trình kích thích sản xuất collagen dưới hạ bì. 

Morpheus8 là phương pháp kết hợp giữa công nghệ điều trị bằng tần số vô tuyến RF cùng lăn kim vi điểm. Phương pháp này giảm thiểu xâm lấn bề mặt da, có tác dụng kích thích sản sinh collagen, nhờ đó tái tạo tế bào da khỏe mạnh, tăng độ đàn hồi, cải thiện độ săn chắc da, giảm bớt tình trạng chảy xệ, da trùng nhão.

Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham - Ảnh 3
Là một người yêu thích làm đẹp, dù sắp bước qua tuổi 50, Victoria Beckham vẫn giữ được dung mạo trẻ trung, làn da mịn màng.

Cụ thể, công nghệ điều trị bằng tần số vô tuyến (RF) sử dụng nhiệt được kiểm soát để làm căng vùng da lỏng lẻo và giảm nếp nhăn trong khi công nghệ Microneedling sử dụng các kim nhỏ để chích vào da và kích thích sự phát triển của mô mới, làm mịn, săn chắc, sáng da và giảm thiểu sẹo, nếp nhăn.

Theo đó, "bà trùm thời trang" sẽ thực hiện Morpheus8 2 lần/năm và chi 700 bảng Anh (hơn 21 triệu đồng) cho mỗi lần thực hiện. Trong quá trình làm đẹp, bà Beck phải chịu đau đớn vì có đến 24 mũi kim sẽ được thâm nhập vào da từ 4 đến 9 mm trên toàn bộ khuôn mặt để giúp làm mịn, trắng sáng da và giảm thiểu nếp nhăn, duy trì được vẻ rạng rỡ của vẻ ngoài. Đây là phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim. 

Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham - Ảnh 4
Theo chuyên gia, đây không phải là phương pháp làm đẹp dành cho người yếu tim.

Theo đúng quy trình, sẽ tốn khoảng 2 ngày để các vết bầm trên gương mặt biến mất và hiệu quả được thấy ngay sau đó. Bà mẹ 4 con tự hào cho rằng nhờ Morpheus8, cô duy trì làn da hoàn hảo và vầng trán không nếp nhăn. 

Đây không phải là lần đầu tiên Victoria Beckham thử một liệu pháp làm đẹp độc đáo. Vào năm 2019, cựu ca sĩ đã trả 1.200 bảng Anh (hơn 36 triệu đồng) cho một loại kem dưỡng ẩm được làm từ máu của chính mình. 

Sau khi kết thúc quy trình, các vết bầm sẽ xuất hiện trên mặt của Victoria Beckham và cần khoảng 2 ngày để biến mất, và hiệu quả của Morpheus8 sẽ nhanh chóng nhìn thấy.   

Rùng mình trước phương pháp làm đẹp không dành cho người yếu tim của 'bà trùm thời trang' Victoria Beckham - Ảnh 5
Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Victoria còn thành công trong hôn nhân và sự nghiệp.

Vào năm 2011, bà Beck từng gây sốt khi tiết lộ về thói quen chăm da buổi sáng lạ lùng của mình: "Vào buổi sáng, tôi bắt đầu bằng cách tạt một ít nước lạnh lên mặt để đẩy lùi bọng mắt hoặc sự xỉn màu". 

Bên cạnh đó, cựu thành viên Spice Girls cũng khẳng định bản thân không thích sử dụng nhiều loại dưỡng da cùng một lúc mà cô luôn ưu tiên các loại sản phẩm có thành phần phù hợp với làn da như niacinamide, axit hyaluronic hay vitamin E. 

 

 

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