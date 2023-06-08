5 cách làm mặt nạ từ cà chua rẻ bèo, giúp làn da sáng mịn, làm mờ nám và nếp nhăn cực kỳ hiệu quả

Ngoài làm sáng da, cà chua còn có vô vàn tác dụng cho làn da như giảm mụn, giảm nhờn, se khít lỗ chân lông, giảm nguy cơ cháy nắng, giúp da căng mịn...

Cà chua chứa một lượng lớn lycopene, chất chống oxy hóa và vitamin C, hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên. Sử dụng cà chua đắp mặt giúp nâng tông, da sáng hơn đồng thời giảm sắc tố gây thâm, sạm nám. Nếu bạn muốn khuôn mặt thêm phần rạng rỡ, thì nên dùng cà chua để đắp mặt.

Đắp mặt nạ cà chua đúng cách sẽ là một liệu pháp tuyệt vời để làm đẹp da. Cùng tham khảo 7 cách dưới đây để thực hiện nhé!

Mặt nạ cà chua cấp ẩm hiệu quả, nâng tone da nhanh chóng.

Nếu bạn có làn da khô, xỉn màu thì nên sử dụng cà chua để làm mặt nạ.

Thực hiện:

- Chọn cà chua chín vừa, vỏ trơn bóng, rửa sạch.

- Cắt làm đôi, rửa mặt và thoa nhẹ nhàng cà chua lên mặt trong vòng 10 – 15 phút rồi rửa lại với nước sạch.

- Bạn cũng có thể ép lấy nước cà chua sau đó dùng để bôi mặt.

- Thực hiện thoa mặt nạ cà chua nguyên chất 2 – 3 lần mỗi tuần.

2. Mặt nạ cà chua + nha đam (Giúp làn da căng bóng, tươi mát)

Cà chua và nha đam đều là thực phẩm giàu chất khoáng, tốt cho da.

Cái nắng của mùa hè có thể khiến làn da mất đi vẻ tươi tắn. Đây là lý do tại sao bạn cần làm sạch da ngay khi trở về nhà.

Một cách tuyệt vời để cảm thấy sảng khoái ngay lập tức là sử dụng hỗn hợp đắp mặt cà chua và lô hội dễ dàng này.

Thực hiện:

- Nghiền một quả cà chua chín và trộn với một thìa cà phê gel lô hội.

- Dùng bông tẩy trang thoa đều hỗn hợp này lên khắp mặt và cổ.

- Để yên trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2 - 3 lần 1 tuần để có hiệu quả tốt nhất.

3. Mặt nạ cà chua + mật ong (Se khít lỗ chân lông)

Với những người có lỗ chân lông to nên sử dụng mặt nạ cà chua + mật ong.

Cả hai thành phần này đều được biết đến với đặc tính làm se, giúp duy trì độ pH tự nhiên của da và giữ cho da khỏe mạnh.

Thực hiện:

- Trộn một thìa mật ong với một quả cà chua nghiền và đắp lên da.

- Để yên trong 5-10 phút, sau đó rửa sạch.

- Thực hiện 2 lần 1 tuần để cân bằng pH cho da hiệu quả.

4. Mặt nạ cà chua + chanh (Giảm vết thâm, rám nắng)

Hàm lượng axit trong loại mặt nạ này khá cao, dùng 1 lần 1 tuần sẽ đạt hiệu quả tốt nhất, giúp da khỏe đẹp.

Nếu bạn có làn da bị rám nắng hoặc thâm nám thì nên sử dụng mặt nạ cà chua và chanh. Mặt nạ này có thể làm mờ các đốm nâu và mang lại làn da tươi sáng.

Thực hiện:

- Nghiền nhuyễn 1 quả cà chua chín, thêm 2 thìa nước cốt chanh tươi, trộn đều.

- Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ trong vòng 20 phút. Rửa lại mặt với nước sạch và lau khô.

- Áp dụng cách làm mặt nạ cà chua với chanh mỗi tuần tối đa 2 lần.

- Tránh thực hiện nhiều vì cà chua cũng có tính tẩy nhẹ và axit trong chanh có thể làm mỏng da.

5. Mặt nạ cà chua + sữa chua không đường (Giảm nám, dưỡng trắng da)

Mặt nạ cà chua + sữa chua là sự kết hợp hoàn hảo cho việc giảm nếp nhăn, cung cấp collagen cho da.

Sự kết hợp của cà chua và sữa chua không đường sẽ tạo nên một hỗn hợp giàu chất oxy hóa, giúp giảm nám đồng thời dưỡng trắng hiệu quả.

Thực hiện:

- Đắp mặt nạ cà chua đúng cách với sữa chua như thế nào? Bạn lấy 1 quả cà chua chín, bỏ hạt, cắt thành miếng vừa rồi xay nhuyễn.

- Trộn đều cà chua xay cùng 4 – 5 thìa cà phê sữa chua không đường.

- Rửa mặt bằng nước ấm, thấm khô. Thoa hỗn hợp này lên mặt trong vòng 20 phút.

- Gỡ bỏ mặt nạ, rửa lại thật sạch với nước mát và dưỡng da.

- Thực hiện đắp mặt nạ cà chua với sữa chua 2 – 3 lần mỗi tuần.

Bạn cần biết rằng chỉ sử dụng cà chua để chăm sóc da thì chưa đủ. Đắp mặt nạ cà chua đúng cách là thực hiện kiên trì, đều đặn, đồng thời có một chế độ sinh hoạt hợp lý, uống nhiều nước và ngủ đủ giấc.

Bạn cần đặc biệt chú ý tới việc chống nắng cho da sau khi sử dụng các loại mặt nạ. Đắp mặt nạ cà chua có bị ăn nắng không? Mặc dù lycopene trong cà chua có thể có tác dụng bảo vệ da khỏi cháy nắng nhưng nó không thể thay thế kem chống nắng.

Hơn nữa, cà chua có tính tẩy nhẹ nên làm cho da bắt nắng. Vì thế, sau khi đắp mặt, bạn cần sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn để chống cháy nắng và ung thư da.