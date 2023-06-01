4 cách làm mặt nạ từ khoai tây siêu rẻ, giúp da trắng nõn, ngăn ngừa sạm da và lão hóa cực kỳ hiệu quả

Nếu đắp mặt nạ khoai tây thường xuyên, bạn sẽ không còn lo lắng với mụn trứng cá, trái lại, làn da sẽ trở nên mịn màng, giảm nếp nhăn và sáng hồng tự nhiên, ngay cả với vùng da sậm màu như quầng thâm quanh mắt.

Khoai tây từ lâu đã được xem là nguyên liệu làm mặt nạ không thể thiếu của phái đẹp. Với hàm lượng vitamin C và glutathione dồi dào, khoai tây sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa và giữ mãi làn da tươi trẻ cho bạn.

Do đó, thay vì lạm dụng quá nhiều các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, sử dụng phương pháp làm đẹp tự nhiên đến từ khoai tây là giải pháp an toàn dành cho mọi chị em phụ nữ.

Nguyên liệu:

– 3 củ Khoai tây

– 50 ml Sữa tươi không đường

– 50 ml Mật ong

Hỗn hợp khoai tây, sữa tươi, mật ong giúp da sáng khỏe, cấp ẩm tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Khoai tây gọt sạch vỏ, rửa sạch, cho vào nồi luộc chín mềm, thịt khoai tây khi dùng tay viên nát mịn và không nhớp tay

Cho khoai tây, sữa tươi và mật ong vào máy xay, xay chúng cho đến khi thu được hỗn hợp mịn.

Làm sạch mặt bằng nước ấm, dùng hỗn hợp thu được lên vùng mặt và cổ, nằm yên trong vòng 15 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm, dùng khăn lau nhẹ nhàng, có thể áp dụng một loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu hoặc sữa tươi không đường để masage mặt.

Thực hiện liên tục cách làm này 2 – 3 lần/ tuần, chỉ trong thời gian ngắn làn da bạn sẽ trắng sáng, mịn màng, khỏe mạnh, giảm thâm sạm đáng kể. Đặc biệt, do sữa tươi có tính dưỡng ẩm cao nên dùng thường xuyên da dần dần bớt khô ráp và được mềm mại hơn.

2. Mặt nạ khoai tây - bột gạo

Nguyên liệu:

- 3 thìa nước ép khoai tây

- 2 thìa bột gạo

Mặt nạ khoai tây và bột gạo còn giúp tẩy tế bào chết, giúp cải thiện sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm

Sự kết hợp giữa khoai tây và bột gạo không chỉ giúp cải thiện sắc tố, dưỡng da trắng trẻo, mà còn có tác dụng tẩy tế bào chết, làm sạch sâu, ngăn ngừa lão hóa bởi vì bột gạo giàu vitamin B cùng hàng loạt các khoáng chất quan trọng khác.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn 2 nguyên liệu lại với nhau, sau đó, vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp lên mặt, massage thật nhẹ nhàng và giữ yên trong 20 phút. Tốt nhất nên áp dụng đều đặn 3 lần/ tuần đến khi thấy được hiệu quả như ý.

3. Mặt nạ khoai tây - chanh

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai tây

- 2 thìa nước cốt chanh

Cả khoai tây và chanh đều là thực phẩm giàu vitamin C, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Luộc chín củ khoai tây xong, bạn cho vào chén nghiền nhuyễn rồi thêm vào 2 thìa nước cốt chanh và trộn đều. Kế đến nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên khắp mặt và nằm yên thư giãn với vài ca khúc trữ tình, tận hưởng sự thoải mái, thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Khoảng 20 phút sau thì làm sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện 2 – 3 lần/ tuần.

Chanh giàu vitamin C và chất axit tự nhiên, do đó khi phối hợp cùng khoai tây sẽ tăng khả năng dưỡng trắng da. Hơn nữa, mặt nạ khoai tây và chanh còn giúp ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị mụn, se khít lỗ chân lông khá hiệu nghiệm.

4. Mặt nạ khoai tây - trứng gà

Nguyên liệu

- 1 củ khoai tây

- 1 lòng trắng trứng gà

Mặt nạ khoai tây, trứng gà giúp da bạn trắng sáng, giảm nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Mỗi tuần 3 lần, bạn nghiền nhuyễn củ khoai tây đã luộc chín, thêm lòng trắng trứng vào và dùng thìa khuấy đều. Tiếp theo, đắp mặt nạ lên và đợi khoảng 20 phút rồi vệ sinh sạch sẽ lại với nước ấm. Kiên trì làm thường xuyên.

Công thức khoai tây và trứng gà vừa có tác dụng giúp làn da sạm đen thiếu sức sống nhanh chóng thay đổi thành diện mạo mới được trắng trẻo, mượt mà, vừa cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu nuôi dưỡng da từ bên trong, ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn.

Chúc bạn có một làn da đẹp!