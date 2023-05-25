Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn

Làm đẹp 25/05/2023 01:01

Một số chị em vẫn thường xuyên thắc mắc không hiểu vì sao liên tục bôi kem chống nắng đều đặn nhưng da vẫn bị sạm đen, xỉn màu.

Dùng kem chống nắng có chỉ số SPF quá thấp

Kem chống nắng tốt nhất nên có chỉ số SPF từ 30 đến 60. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF dưới 30 không mang lại hiệu quả bảo vệ da.

Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn - Ảnh 1
Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF dưới 30 không mang lại hiệu quả bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để chỉ số SPF trên cushion đánh lừa bạn rằng sẽ che phủ hoàn toàn làn da của bạn trước tia UV cực gay gắt. Thực tế, chỉ số SPF có trong cushion chỉ là một bước đệm giúp bảo vệ da nhưng công dụng chính vẫn là tạo nên một lớp nền căng mịn, che đi những khuyết điểm trên da. Vì vậy, hãy dùng kem chống nắng ngay cả khi sử dụng để bảo vệ da một cách tuyệt đối.

Chỉ thoa kem chống nắng 1 lần/ 1 ngày

Thực tế có rất nhiều người chỉ thoa kem chống nắng 1 lần trong ngày vào buổi sáng trước khi ra ngoài. Trên thực tế, kem chống nắng chỉ duy trì tác dụng được trong một thời gian nhất định và điều này phụ thuộc vào chỉ số SPF.

Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn - Ảnh 2
Theo các chuyên gia, bạn nên thoa lại sau khoảng 2-3 giờ để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, 1 SPF tương đương với 10 phút kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng. Như vậy nếu dùng kem chống nắng chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó có thể bảo vệ da tối đa trong 5 giờ. Theo các chuyên gia, bạn nên thoa lại sau khoảng 2-3 giờ để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất.

 Thoa không đủ lượng cần thiết

Số lượng kem chống nắng được bôi không đủ, không dặm sau một thời gian sử dụng khiến kem bị mất tác dụng.Thông thường, lượng kem chống nắng cần thiết dành cho da mặt từ 2-3 ml (mức này tương đương với khoảng 5 hạt đậu). Khi bôi cho cơ thể thì cần đến một lượng lớn kem chống nắng, có thể bằng chén rượu nhỏ.

Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn - Ảnh 3
Số lượng kem chống nắng được bôi không đủ, không dặm sau một thời gian sử dụng khiến kem bị mất tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trái lại, nếu thoa lượng kem quá dày đặc khiến cho làn da trở nên bóng nhờn, gây bít lỗ chân lông. Điều này dần hình thành nên mụn ẩn trong da. Hãy lấy lượng kem vừa đủ 2 đốt ngón tay, giúp cho bạn cân bằng được hàm lượng và sử dụng một cách phù hợp với làn da của mình. Để đạt được kết quả tốt nhất thì bạn nên bôi lại lớp kem chống nắng từ sau 2 – 4 tiếng sử dụng.

Tẩy trang không đúng cách khi dùng kem chống nắng

Trong thực tế, khi trải qua một ngày dài mệt mỏi, làn da đã phải chịu tác động rất nhiều từ môi trường làm việc, học tập lẫn cả các tia UV. Chính vì thế, làn da sẽ cần được nghỉ ngơi, rửa sạch sau khi sử dụng kem chống nắng hay make up. Đừng nghĩ rằng kem chống nắng dễ bị trôi dù cho bạn không tẩy trang.

Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn - Ảnh 4
Không tẩy trang hoặc tẩy trang sơ sài vào cuối ngày sẽ tạo điều kiện cho lớp kem chống nắng bám nhiều bụi bẩn, tạp chất khiến da xỉn màu - Ảnh minh họa: Internet

Vì làn da luôn tiết ra một lượng dầu thừa, bã nhờn kèm theo đó là lớp bụi bẩn từ môi trường. Chính vì thế cần phải tẩy trang trước khi rửa mặt để làn da được thông thoáng, loại bỏ được các tạp chất. Vậy nên, bước tẩy trang là một điều bắt buộc không được bỏ qua trong các bước chăm sóc da hằng ngày của bạn. Không tẩy trang hoặc tẩy trang sơ sài vào cuối ngày sẽ tạo điều kiện cho lớp kem chống nắng bám nhiều bụi bẩn, tạp chất khiến da xỉn màu.

Dùng kem chống nắng không phù hợp với làn da

Mỗi làn da sẽ phù hợp với loại kem chống nắng khác nhau. Bạn nên phân biệt mình thuộc da khô, da dầu mụn hay da nhạy cảm để chọn được loại kem phù hợp nhất.

Không che chắn da khi ra nắng

Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn - Ảnh 5
Tốt nhất, tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV cao (10h-14h hàng ngày) - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ đã thoa kem chống nắng là đủ, không cần dùng thêm mũ, áo chống nắng, kính râm khi ra ngoài. Tuy nhiên, không có loại kem chống nắng nào có thể chặn hoàn toàn tia UV. Bạn cần dùng thêm các biện pháp chống nắng cơ học như mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo găng tay chống nắng, kính râm khi ra ngoài. Tốt nhất, tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV cao (10h-14h hàng ngày).

Không chú ý tới hạn dùng của kem chống nắng

Chuyên gia da liễu cho biết thời hạn sử dụng lý tưởng của kem chống nắng từ 6 đến 8 tháng kể từ ngày mở nắp. Đây là thời điểm chất lượng kem vẫn còn nguyên vẹn, không bị biến đổi.

5 sai lầm tai hại dẫn đến càng dùng kem chống nắng càng đen da

5 sai lầm tai hại dẫn đến càng dùng kem chống nắng càng đen da

Ánh nắng mặt trời là tác nhân gây lão hóa sớm và nhiều vấn đề da liễu khác. Do đó, cần sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da trước tác động tiêu cực từ môi trường.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da bí quyết làm đẹp cách sử dụng kem chống nắng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới