Nguyên nhân khiến da đen sạm, lão hóa dù bôi chống nắng đều đặn

Ngoài ra, để chỉ số SPF trên cushion đánh lừa bạn rằng sẽ che phủ hoàn toàn làn da của bạn trước tia UV cực gay gắt. Thực tế, chỉ số SPF có trong cushion chỉ là một bước đệm giúp bảo vệ da nhưng công dụng chính vẫn là tạo nên một lớp nền căng mịn, che đi những khuyết điểm trên da. Vì vậy, hãy dùng kem chống nắng ngay cả khi sử dụng để bảo vệ da một cách tuyệt đối.

Kem chống nắng tốt nhất nên có chỉ số SPF từ 30 đến 60. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF dưới 30 không mang lại hiệu quả bảo vệ da.

Cụ thể, 1 SPF tương đương với 10 phút kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng. Như vậy nếu dùng kem chống nắng chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó có thể bảo vệ da tối đa trong 5 giờ. Theo các chuyên gia, bạn nên thoa lại sau khoảng 2-3 giờ để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất.

Thực tế có rất nhiều người chỉ thoa kem chống nắng 1 lần trong ngày vào buổi sáng trước khi ra ngoài. Trên thực tế, kem chống nắng chỉ duy trì tác dụng được trong một thời gian nhất định và điều này phụ thuộc vào chỉ số SPF.

Thoa không đủ lượng cần thiết

Số lượng kem chống nắng được bôi không đủ, không dặm sau một thời gian sử dụng khiến kem bị mất tác dụng.Thông thường, lượng kem chống nắng cần thiết dành cho da mặt từ 2-3 ml (mức này tương đương với khoảng 5 hạt đậu). Khi bôi cho cơ thể thì cần đến một lượng lớn kem chống nắng, có thể bằng chén rượu nhỏ.

Số lượng kem chống nắng được bôi không đủ, không dặm sau một thời gian sử dụng khiến kem bị mất tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trái lại, nếu thoa lượng kem quá dày đặc khiến cho làn da trở nên bóng nhờn, gây bít lỗ chân lông. Điều này dần hình thành nên mụn ẩn trong da. Hãy lấy lượng kem vừa đủ 2 đốt ngón tay, giúp cho bạn cân bằng được hàm lượng và sử dụng một cách phù hợp với làn da của mình. Để đạt được kết quả tốt nhất thì bạn nên bôi lại lớp kem chống nắng từ sau 2 – 4 tiếng sử dụng.

Tẩy trang không đúng cách khi dùng kem chống nắng

Trong thực tế, khi trải qua một ngày dài mệt mỏi, làn da đã phải chịu tác động rất nhiều từ môi trường làm việc, học tập lẫn cả các tia UV. Chính vì thế, làn da sẽ cần được nghỉ ngơi, rửa sạch sau khi sử dụng kem chống nắng hay make up. Đừng nghĩ rằng kem chống nắng dễ bị trôi dù cho bạn không tẩy trang.

Không tẩy trang hoặc tẩy trang sơ sài vào cuối ngày sẽ tạo điều kiện cho lớp kem chống nắng bám nhiều bụi bẩn, tạp chất khiến da xỉn màu - Ảnh minh họa: Internet

Vì làn da luôn tiết ra một lượng dầu thừa, bã nhờn kèm theo đó là lớp bụi bẩn từ môi trường. Chính vì thế cần phải tẩy trang trước khi rửa mặt để làn da được thông thoáng, loại bỏ được các tạp chất. Vậy nên, bước tẩy trang là một điều bắt buộc không được bỏ qua trong các bước chăm sóc da hằng ngày của bạn. Không tẩy trang hoặc tẩy trang sơ sài vào cuối ngày sẽ tạo điều kiện cho lớp kem chống nắng bám nhiều bụi bẩn, tạp chất khiến da xỉn màu.

Dùng kem chống nắng không phù hợp với làn da

Mỗi làn da sẽ phù hợp với loại kem chống nắng khác nhau. Bạn nên phân biệt mình thuộc da khô, da dầu mụn hay da nhạy cảm để chọn được loại kem phù hợp nhất.

Không che chắn da khi ra nắng

Tốt nhất, tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV cao (10h-14h hàng ngày) - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ đã thoa kem chống nắng là đủ, không cần dùng thêm mũ, áo chống nắng, kính râm khi ra ngoài. Tuy nhiên, không có loại kem chống nắng nào có thể chặn hoàn toàn tia UV. Bạn cần dùng thêm các biện pháp chống nắng cơ học như mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo găng tay chống nắng, kính râm khi ra ngoài. Tốt nhất, tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV cao (10h-14h hàng ngày).

Không chú ý tới hạn dùng của kem chống nắng

Chuyên gia da liễu cho biết thời hạn sử dụng lý tưởng của kem chống nắng từ 6 đến 8 tháng kể từ ngày mở nắp. Đây là thời điểm chất lượng kem vẫn còn nguyên vẹn, không bị biến đổi.