5 sai lầm tai hại dẫn đến càng dùng kem chống nắng càng đen da

Ánh nắng mặt trời là tác nhân gây lão hóa sớm và nhiều vấn đề da liễu khác. Do đó, cần sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da trước tác động tiêu cực từ môi trường.

1. Chỉ thoa kem chống nắng một lần mỗi ngày‏ ‏Nhiều người thường thoa kem chống nắng hàng ngày, một lần vào mỗi sáng. Tuy nhiên, thói quen này có thể không mang lại hiệu quả chống nắng cao, đặc biệt là khi bạn hoạt động ở ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi, tắm biển…‏ ‏Cần lưu ý rằng, các thành phần chống nắng có xu hướng giảm tác dụng và bất hoạt theo thời gian. Vì vậy, tốt nhất nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ để đảm bảo hiệu quả. Trên thực tế, tần suất thoa lại có thể linh hoạt theo tình huống. Hãy làm sạch mặt bằng các sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt trước khi bôi lại kem.

Các thành phần chống nắng có xu hướng giảm tác dụng và bất hoạt theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet 2. Chọn kem chống nắng chưa phù hợp Chọn mua sản phẩm của các hãng có tên tuổi, uy tín, thành phần công bố rõ ràng, mua tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Chớ nên ham rẻ mà mua hàng trôi nổi trên thị trường. Bởi các sản phẩm không rõ nguồn gốc thì không thể bảo đảm về chất lượng cũng như các thành phần chứa trong loại kem đó là gì, có tác dụng chống nắng hay không, thậm chí có thể chứa các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng tới làn da của chúng ta. Chọn mua sản phẩm của các hãng có tên tuổi, uy tín, thành phần công bố rõ ràn - Ảnh minh họa: Internet 3. Những người chỉ khi ra đường mới thoa kem chống nắng Trong thực tế, khi bạn ngồi trong nhà, ở nơi làm việc... thì ánh nắng - thứ có chứa tia UV gây hại da vẫn có thể xuyên qua cửa kính. Lúc này, làn da không có lớp che chắn như kem chống nắng thì vẫn bị tia UV tấn công, gây tổn thương.

Tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính chắc chắn sẽ khiến da bị tổn hại nghiêm trọng. Chưa kể, ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại, các loại đèn chiếu sáng trong phòng làm việc... cũng tấn công làn da, gây đen da, lão hóa nhanh. Đây là tình trạng rất phổ biến ở chị em dân công sở nhưng không phải ai cũng biết để tránh. 4. Không chú ý tới hạn sử dụng của kem chống nắng‏ Mặc dù hầu hết các loại kem chống nắng đều có hạn sử dụng từ 1-1,5 năm kể từ ngày mở nắp. Tuy nhiên sau khi lọ kem chống nắng sau được mở nắp chỉ nên sử dụng trong vòng 6 tháng. Khi vượt quá khoảng thời gian này, kem chống nắng sẽ bị giảm tác dụng một cách đáng kể, dù rằng hạn sử dụng trên thân chai có thể vẫn còn đến tận 1 hoặc 2 năm nữa. Không dùng kem chống nắng đã hết hạn sử dụng hoặc không có ngày hết hạn hoặc đã mua hơn 3 năm. Bảo quản kem chống nắng trong tủ mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp Nếu thoa kem đã hết hạn sử dụng, kem chống nắng không thể đảm bảo khả năng bảo vệ da của bạn khỏi tác hại của tia UV - Ảnh minh họa: Internet 5. Lơ là các biện pháp chống nắng cơ học‏ ‏Chỉ sử dụng kem chống nắng là chưa đủ, bởi không có kem chống nắng nào có thể ngăn chặn hoàn toàn tia UV. Chính vì vậy, bạn cần chuẩn bị thêm biện pháp chống nắng cơ học như mũ rộng vành, quần áo dài, găng tay, kính râm… trước khi ra ngoài. ‏ ‏Ngoài ra, tốt nhất nên tránh ra ngoài vào thời điểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày - từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-sai-lam-tai-hai-dan-den-cang-dung-kem-chong-nang-cang-den-da-582014.html