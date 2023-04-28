Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây

Thông thường khi làn da bị tổn thương, những sợi collagen dư thừa có thể hình thành, gây ra một lớp mô hình bất thường dẫn đến sẹo. Nếu tận dụng được chế phẩm có chiết xuất từ hành tây thì bạn hoàn toàn có thể giảm bớt sự xuất hiện này. Ngoài ra hành tây còn có tác dụng trị mụn, làm đẹp da hiệu quả.

- Trong hành tây có hàm lượng Vitamin cao và khả năng kháng viêm mạnh giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, dưỡng ẩm, loại bỏ tế bào chết và tái tạo, giúp làm sáng da, nhờ đó sẽ cải thiện những vết sẹo thâm, giúp da mịn màng đều màu.

Bạn có biết nước ép hành tây được ví như “thần dược” để cải thiện những vết sẹo?

- Chất Quexitin trong hành tây có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Chất này có thể khử các gốc tự do và hạn chế tăng sinh quá mức ở các vết sẹo lồi, qua đó sau một thời gian sử dụng sẽ cải thiện được tình trạng da chai cứng.

Một nghiên cứu cho biết, chiết xuất của hành tây dùng hàng ngày có thể điều trị một vết sẹo, giúp giảm viêm và sự đổi màu - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách đơn giản nhất để trị sẹo lồi bằng hành tây

Để thực hiện cách ngày bạn cần chuẩn bị một củ hàng tây trắng to. Đây là cách trị sẹo lồi bằng hành tây cực đơn giản và dễ thực hiện nhất, thích hợp cho những ai bận rộn thường xuyên và không có thời gian chăm sóc da.

Trước tiên, bạn cần rửa sạch vùng da bị sẹo lồi, bạn cắt đôi củ hành tây và dùng phần lát cắt áp lên vết sẹo rồi giữ yên nhân lúc làn da còn ẩm. Thư giãn khoản 10 phút, bạn ngừng đắp và rửa sạch lại vùng sẹo với nước ấm. Bạn nên thực hiện cách này đều đặn 2 -3 lần/ tuần sẽ nhanh chóng thấy sẹo phẳng hơn và da sáng màu.

Nước ép hành tây là "thần dược" với những vết sẹo - Ảnh minh họa: Internet

3. Lưu ý khi dùng hành tây

- Hành tây có đặc tính rất nồng và cay nóng nên khi đắp lên da sẹo, bạn nên lưu ý không để nước bắn vào bên trong.

- Nếu bạn sở hữu làn da mỏng hoặc quá nhạy cảm, tốt nhất, trước khi áp dụng, bạn nên thoa thử bên trong cổ tay trước.

- Sau mỗi lần đắp mặt nạ, mỗi khi ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng để chống tác hại từ bên ngoài.

- Tích cực bổ sung chế độ ăn giàu vitamin và khoáng chất để nuôi dưỡng làn da thêm đẹp và khỏe khoắn từ trong ra ngoài.