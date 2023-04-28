Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây

Chăm sóc da 28/04/2023 11:05

Là một loại nguyên liệu nấu nướng thường gặp trong các bữa ăn hàng ngày, hành tây còn có nhiều công dụng khác mà chúng ta không biết. Khả năng trị sẹo là một trong số đó.

 

Thông thường khi làn da bị tổn thương, những sợi collagen dư thừa có thể hình thành, gây ra một lớp mô hình bất thường dẫn đến sẹo. Nếu tận dụng được chế phẩm có chiết xuất từ hành tây thì bạn hoàn toàn có thể giảm bớt sự xuất hiện này. Ngoài ra hành tây còn có tác dụng trị mụn, làm đẹp da hiệu quả.

Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây - Ảnh 1
Hành tây được xem là nguyên liệu trị sẹo lồi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

1. Khả năng trị sẹo của hành tây

 

Bạn có biết nước ép hành tây được ví như “thần dược” để cải thiện những vết sẹo?

- Trong hành tây có hàm lượng Vitamin cao và khả năng kháng viêm mạnh giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, dưỡng ẩm, loại bỏ tế bào chết và tái tạo, giúp làm sáng da, nhờ đó sẽ cải thiện những vết sẹo thâm, giúp da mịn màng đều màu.

- Chất Quexitin trong hành tây có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Chất này có thể khử các gốc tự do và hạn chế tăng sinh quá mức ở các vết sẹo lồi, qua đó sau một thời gian sử dụng sẽ cải thiện được tình trạng da chai cứng.

Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây - Ảnh 2
Một nghiên cứu cho biết, chiết xuất của hành tây dùng hàng ngày có thể điều trị một vết sẹo, giúp giảm viêm và sự đổi màu - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách đơn giản nhất để trị sẹo lồi bằng hành tây

Để thực hiện cách ngày bạn cần chuẩn bị một củ hàng tây trắng to. Đây là cách trị sẹo lồi bằng hành tây cực đơn giản và dễ thực hiện nhất, thích hợp cho những ai bận rộn thường xuyên và không có thời gian chăm sóc da.

Trước tiên, bạn cần rửa sạch vùng da bị sẹo lồi, bạn cắt đôi củ hành tây và dùng phần lát cắt áp lên vết sẹo rồi giữ yên nhân lúc làn da còn ẩm. Thư giãn khoản 10 phút, bạn ngừng đắp và rửa sạch lại vùng sẹo với nước ấm. Bạn nên thực hiện cách này đều đặn 2 -3 lần/ tuần sẽ nhanh chóng thấy sẹo phẳng hơn và da sáng màu.

Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây - Ảnh 3
Nước ép hành tây là "thần dược" với những vết sẹo - Ảnh minh họa: Internet

3. Lưu ý khi dùng hành tây

- Hành tây có đặc tính rất nồng và cay nóng nên khi đắp lên da sẹo, bạn nên lưu ý không để nước bắn vào bên trong.

- Nếu bạn sở hữu làn da mỏng hoặc quá nhạy cảm, tốt nhất, trước khi áp dụng, bạn nên thoa thử bên trong cổ tay trước.

- Sau mỗi lần đắp mặt nạ, mỗi khi ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng để chống tác hại từ bên ngoài.

- Tích cực bổ sung chế độ ăn giàu vitamin và khoáng chất để nuôi dưỡng làn da thêm đẹp và khỏe khoắn từ trong ra ngoài.

 

Muốn giữ gìn nhan sắc mãi trẻ trung, chị em phụ nữ chỉ cần nhớ ăn 7 món này thường xuyên

Muốn giữ gìn nhan sắc mãi trẻ trung, chị em phụ nữ chỉ cần nhớ ăn 7 món này thường xuyên

Những gì bạn ăn cũng tác động lớn đến làn da của bạn. Do đó việc bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh sẽ giúp bạn cải thiện và trẻ hóa làn da một cách hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   hành tây trị sẹo lồi chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 12 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 13 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 21 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 46 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 49 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề