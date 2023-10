Muốn giữ gìn nhan sắc mãi trẻ trung, chị em phụ nữ chỉ cần nhớ ăn 7 món này thường xuyên

Nước hầm xương

Khi bạn uống nước hầm xương cũng có nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể mình rất nhiều collagen nấu chín. Trong quá trình hầm với nước, các chất dinh dưỡng quan trọng trong xương như canxi, magiê, phốt-pho, axit main, collagen sẽ được giải phóng ra ngoài.

Bên cạnh đó, chất gelatin từ collagen bạn có được trong nước hầm xương còn có khả năng kháng viêm hiệu quả, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung các món từ nước hầm xương trong thực đơn hằng ngày để sở hữu làn da căng bóng và tràn đầy sức sống.

Lòng trắng trứng

Mặc dù không trực tiếp cung cấp collagen như thịt hay cá, nhưng lòng trắng trứng lại chứa hàm lượng lớn proline – một trong những loại amino acid quan trọng, có tác dụng hỗ trợ quá trình sản sinh collagen trong cơ thể.

Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, mặt nạ lòng trắng trứng còn là phương pháp dưỡng da tự nhiên rất được chị em phụ nữ ưa chuộng bởi tác dụng thần kỳ của chúng trong việc trị mụn, dưỡng ẩm và làm sáng da.

Trái cây có nhiều vitamin C

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do và kích thích cơ thể sản sinh thêm collagen để duy trì độ đàn hồi cho da và làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, cung cấp đầy đủ vitamin C cho cơ thể là nhiệm vụ mà bạn cần thực hiện mỗi ngày để có một làn da đẹp. Gia đình trái cây giàu vitamin C gồm có: trái cây họ cam quýt, các loại quả mọng và trái cây nhiệt đới.

Tỏi

Không chỉ là chất kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả, tỏi còn giúp ngăn chặn quá trình đứt gãy sợi collagen và xây dựng lại các sợi collagen bị tổn hại theo thời gian, do củ tỏi có chứa hàm lượng lớn lưu huỳnh (sulfur), acid lipoic và taurine – những hoạt chất kích thích sản xuất collagen vô cùng hiệu quả. Do đó bạn nên bổ sung tỏi vào các món xào, nấu, chiên trong bữa ăn hàng ngày để vừa tăng thêm hương vị cho món ăn, vừa bổ sung collagen cho cơ thể.

Các loại rau màu xanh đậm

Rau muống, rau ngót, súp lơ xanh, rau cải… dù không phải là thực phẩm trực tiếp cung cấp collagen nhưng lại rất giàu các loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa; nhờ đó hỗ trợ quá trình sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể.

Thêm vào đó, chất xơ trong rau quả còn giúp chúng ta “quét” cholesteron thừa ra khỏi cơ thể. Vì thế đừng quên rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và làn da sáng mịn.

Các loại đậu

Nếu bạn muốn có một làn da thật đẹp, hãy luôn nhớ cho đậu vào khẩu phần ăn của mình. Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa hàm lượng lớn các amino acid cần thiết cho việc tổng hợp collagen trong cơ thể.

Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành như phô mai, sữa, đậu hũ… có chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, có khả năng kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời.

Thịt gà

Thịt gà là sự lựa chọn không thể thiếu trong những thực đơn ăn kiêng vì hàm lượng chất béo không bão hòa ít hơn so với thịt heo và thịt bò. Không những thế, thịt gà còn chứa một loại protein gọi là carnosine, giúp làm chậm quá trình biến đổi collagen. Chất này còn giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi và dẻo dai hơn. Cổ gà và sụn gà được xem là nguồn cung cấp collagen cực kì phong phú và còn được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị viêm khớp.

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của chúng ta, ví dụ như căng thẳng, hormone thay đổi hoặc thậm chí là những gì chúng ta ăn. Mặc dù có nhiều phương pháp giúp ngăn ngừa và cải thiện các vấn đề về da, nhưng trong một số trường hợp, thực phẩm có thể hoạt động như một biện pháp phòng ngừa hoặc thậm chí giúp giảm bớt các triệu chứng từ một số tình trạng da. Vì vậy, hãy bắt đầu chăm sóc làn da của bạn từ những thay đổi trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như bổ sung các thực phẩm giúp trẻ hóa làn da ở trên nhé.