Chỉ 5 bước nhẹ nhàng mỗi sáng để sở hữu làn da trắng mịn tựa sương mai hệt như con gái Nhật

Giống như phụ nữ ở nhiều quốc gia châu Á khác, làn da sắc trắng và căng mọng là quan tâm hàng đầu của phái đẹp đất nước mặt trời mọc. Trong quan niệm của người Nhật, làn da trắng mịn tự nhiên chính là món đồ trang sức trang nhã và nữ tính nhất của người phụ nữ.

Để có làn da trắng đẹp như vậy, phụ nữ Nhật có những thói quen chăm sóc da khoa học và bền bỉ, ví dụ như:

Ở Nhật Bản, một làn da trắng được coi là chuẩn mực tinh tế, và là biểu tượng của sắc đẹp nữ tính, cuốn hút. Thuật ngữ “Bihaku” chỉ làn da trắng (Haku) & đẹp (Bi) được sử dụng phổ biến ở Nhật để nói về biểu tượng này. Đến nay, vẻ đẹp trắng sáng của "làn da trần" không cần trang điểm vẫn là mục tiêu mà phụ nữ Nhật hiện đại hướng tới, theo khảo sát thì 96% phụ nữ Tokyo khi được hỏi đều muốn sở hữu làn da trắng sáng, không sắc tố.

- Học về phương pháp chăm sóc da một cách bài bản từ khi còn trẻ. Ở độ tuổi 18 – 20, các cô gái Nhật đều biết skincare và makeup đúng cách để giữ làn da luôn khỏe mạnh, mịn màng lâu dài.

- Chống nắng 365 ngày: Ngoài kem chống nắng được dùng mỗi khi ra ngoài đường bất kể mưa nắng, họ sử dụng mũ, ô, áo khoác và uống các hoạt chất chống nắng nội sinh để bảo vệ da tối ưu trước tia UV.

- Không lạm dụng mỹ phẩm trang điểm.

- Làm đẹp da bằng chế độ dinh dưỡng. Họ quan tâm đến việc nuôi dưỡng làn da đến từ bên trong thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống, các thực phẩm có tác dụng cải thiện sức khỏe, da và dáng, bổ sung collagen hoặc các chất chống oxy hóa cao chứa glutathione, Vitamin C, polyphenol,… Đây cũng chính là mấu chốt quan trọng để phụ nữ Nhật duy trì làn da trắng sáng và tươi trẻ lâu dài.

- Làm đẹp da bằng chế độ dinh dưỡng. Họ quan tâm đến việc nuôi dưỡng làn da đến từ bên trong thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống, các thực phẩm có tác dụng cải thiện sức khỏe, da và dáng, bổ sung collagen hoặc các chất chống oxy hóa cao chứa glutathione, Vitamin C, polyphenol,… Đây cũng chính là mấu chốt quan trọng để phụ nữ Nhật duy trì làn da trắng sáng và tươi trẻ lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, phụ nữ Nhật Bản luôn coi trọng bước skincare mỗi sáng để duy trì được làn da ở trạng thái tốt nhất. Dưới đây là bí quyết sở hữu làn da đẹp trắng sáng như con gái Nhật.

Chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ: Phụ nữ Nhật thường chọn những sản phẩm càng dịu nhẹ càng tốt, loại bỏ những sản phẩm làm sạch khắc nghiệt vì chúng dễ làm tổn hại làn da. Chính vì vậy họ ưu tiên sản phẩm ít cồn, giàu chiết xuất tự nhiên để giúp làm sạch mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho da.

Tạo bọt sữa rửa mặt: Nhiều tác động môi trường khiến da dễ hình thành nếp nhăn, nhanh lão hóa. Do đó, khi rửa mặt, phụ nữ Nhật ưu tiên sử dụng những sản phẩm êm dịu, tạo lực nhẹ nhàng, hạn chế tác động vật lý trên da. Ngoài ra họ còn sử dụng thêm các dụng cụ hỗ trợ để tạo bọt sữa rửa mặt tốt hơn. Lớp bọt bông mịn có khả năng len lỏi làm sạch tận sâu lỗ chân lông mà da vẫn giữ được độ ẩm mịn màng, tự nhiên.

Đắp lotion mask 3 phút: Đây là cách làm đẹp đơn giản, nhanh chóng rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng, có thể giúp se khít lỗ chân lông, làm căng những nếp nhăn ở vùng cánh mũi, khóe mắt, trán giúp ngừa lão hóa hiệu quả. Sau khi làm sạch da mặt, chỉ cần đổ toner lên miếng bông tẩy trang rồi đắp lên da trong 3 phút, sau đó, vỗ nhẹ để toner thấm vào da rồi tiếp tục thực hiện các bước dưỡng khác.

Dùng mỹ phẩm chứa vitamin C: Vitamin C là thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình dưỡng da giúp họ chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Đây là chiêu để có làn da căng bóng, mịn mướt và ngừa lão hóa hiệu quả. Ở Nhật, có nhiều sản phẩm dưỡng có chứa vitamin C như serum, kem dưỡng, mặt nạ… rất được yêu thích. Ngoài ra, họ cũng dùng thêm các loại máy đẩy tinh chất để tăng hiệu quả dưỡng với vitamin C mang đến làn da căng bóng, sáng mịn.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày: Ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra hàng loạt vấn đề về da như mụn, đen sạm, lỗ chân lông to và sâu xa hơn nữa là lão hóa sớm, ung thư da. Vì vậy, phụ nữ Nhật luôn dùng kem chống nắng 2 lần vào sáng và trưa. Ngoài ra, họ còn dùng thêm các sản phẩm makeup có SPF, áo chống nắng, kính râm… để che chắn làn da, ngừa lão hóa.