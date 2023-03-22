3 thời điểm tuyệt vời để đắp mặt nạ giúp da “nạp” thêm sức mạnh đón chào một ngày mới

Chăm sóc da 22/03/2023 06:49

Mặt nạ là một trong những sản phẩm dưỡng da được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Các loại mặt nạ thường được chiết xuất từ tự nhiên giúp bảo vệ cho làn da tươi trẻ, căng bóng. Vậy có những loại mặt nạ nào phổ biến?

 

* Lựa chọn mặt nạ cho từng loại da

Khi đắp mặt nạ bạn cần lưu ý không chỉ lựa chọn những loại mặt nạ phụ thuộc vào nhu cầu hoặc sở thích bản thân mà còn cần quan tâm đến cả chức năng và tác dụng của nó.

Mặt nạ giấy có tác dụng giúp dưỡng ẩm cho da.

Mặt nạ đất sét hoặc mặt nạ bùn có tác dụng hút dầu nhờn, loại bỏ bụi bẩn đồng thời thải độc cho làn da.

3 thời điểm tuyệt vời để đắp mặt nạ giúp da “nạp” thêm sức mạnh đón chào một ngày mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dạng lột có tác dụng giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da và thu nhỏ lỗ chân lông.

Mặt nạ dạng gel hoặc kem có tác dụng làm sạch da, dưỡng ẩm, và có khả năng kiểm soát lượng dầu thừa trên da.

Mặt nạ ngủ có tác dụng cấp nước và dưỡng ẩm chuyên sâu cho da.

1. Khung giờ buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ

Đây là khoảng thời gian làn da vừa mới "thức giấc", dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ dưỡng da do quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể diễn ra nhanh và mạnh. Việc đắp mặt nạ vào buổi sáng cũng giống như cho làn da được “ăn bữa sáng” vậy.

Nếu làn da được "ăn sáng" thì sẽ sẵn sàng cho các bước dưỡng da hay trang điểm sau đó diễn ra tốt hơn. Bên cạnh đó, da cũng sẽ được tăng cường sức đề kháng để chống lại yếu tố xấu từ bên ngoài môi trường.

Vào khung giờ này, các nàng nên sử dụng những loại mặt nạ có chứa vitamin, protein và chất chống oxy hóa.

3 thời điểm tuyệt vời để đắp mặt nạ giúp da “nạp” thêm sức mạnh đón chào một ngày mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Bạn hãy dành ra khoảng 15 phút buổi sáng thư giãn với một miếng mặt nạ giấy cấp ẩm hoặc một lớp mặt nạ kem mousse để bắt đầu một ngày tràn đầy sức sống.

Nếu bạn có thói quen trang điểm hàng ngày, hãy ưu tiên các mặt nạ có công dụng cấp nước (Hydrating) hoặc làm sáng da (Brightening). Làn da được cấp ẩm sẽ giúp lớp trang điểm mịn đẹp hơn rất nhiều.

2. Khung giờ từ 11- 12 giờ trưa

Nếu bạn quá bận rộn vào buổi sáng thì đắp mặt nạ vào thời gian nào là tốt nhất? Khoảng 11-12 giờ trưa sẽ là thời gian đắp mặt nạ lý tưởng tiếp theo trong ngày dành cho bạn. Làn da thường sẽ tiết ra bã nhờn lớn cũng như giãn nở lỗ chân lông vào thời điểm này. Bạn đắp mặt nạ vào buổi trưa sẽ giúp bảo vệ làn da trước những tác nhân này và giúp cấp ẩm hiệu quả.

3 thời điểm tuyệt vời để đắp mặt nạ giúp da “nạp” thêm sức mạnh đón chào một ngày mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Buổi tối từ 21 giờ đến 22 giờ

Nên đắp mặt nạ khi nào? - Câu trả lời là vào buổi tối từ 21 đến 22 giờ. Bởi không gì tuyệt vời hơn là sau một ngày dài làm việc căng thẳng, bạn có thể giải tỏa stress cho bản thân, thư giãn cơ mặt bằng việc đắp mặt nạ. Buổi tối cũng là thời điểm “vàng” để da hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ một cách tốt nhất, để khi sáng hôm sau thức dậy, bạn sẽ sở hữu một làn da tươi tắn chào đón ngày mới.

3 thời điểm tuyệt vời để đắp mặt nạ giúp da “nạp” thêm sức mạnh đón chào một ngày mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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