Chuyên viên làm đẹp tiết lộ loại rau là nguyên liệu chữa viêm lỗ chân lông cực hiệu quả mà chị em nên biết!

Chăm sóc da 21/04/2023 06:53

Vitamin C và các khoáng chất có trong mướp đắng sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà không phải tốn quá nhiều tiền cho các loại mỹ phẩm. Trên thực tế, nhiều dòng mỹ phẩm cho da dầu nhờn có lỗ chân lông to cũng có thành phần chiết xuất từ loại quả này.

Không chỉ đơn thuần là một loại rau ăn hằng ngày, mướp đắng hay khổ qua còn là một vị thuốc trong y học cổ truyền có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe chúng ta. Đặc biệt, mướp đắng còn có khả năng chữa viêm lỗ chân lông hiệu quả.

Giúp chị em “qua khổ”

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà người ta thường gọi mướp đắng với cái tên khổ qua, vì dù thân hình khá xù xì, nhưng trong nó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Cứ 100gr mướp đắng sẽ thu được 22 mg Vitamin C, 0.07 mg Vitamin B1, 0.04 mg Vitamin B2, 0.3 mg, Vitamin PP, 0.212 mg, Vitamin B5, 0.043 mg, Vitamin B6 cùng một số Protemin, chất báo, khoáng chất vi lượng như Sắt, Natri, Photpho, Đồng Kẽm. Khi dung nạp các chất có thể giúp cơ thể kiềm hãm phần nào bệnh lý tiểu đường tuýp II, hỗ phá vỡ sỏi thận, giảm Cholesterol, thanh nhiệt cho gan, tăng cường miễn dịch và cả công dụng làm đẹp da.

Chuyên viên làm đẹp tiết lộ loại rau là nguyên liệu chữa viêm lỗ chân lông cực hiệu quả mà chị em nên biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế thì khi bạn muốn lỗ chân lông trên cơ thể của mình thu nhỏ lại, điều kiện tiên quyết là bạn phải kích thích được sự sản xuất Collagen tăng cường Elastin cho da. Và hàm lượng Vitamin C dồi dào trong mướp đắng chính là nhân tố then chốt lý giải cho bạn vì sao loại trái này có thể giúp bạn dưỡng da, se khít lỗ chân lông.

Theo kết quả của một vài nghiên cứu lâm sàng, khi được hấp thụ vào cơ thể, Vitamin C sẽ thực hiện thủy phân thành 2 loại Axit Amin Proline và Lysine tạo thành 1 phân tử là Procollagen. Sau đó phân tử này sẽ gộp lại và thành Collagen bên ngoài tế bào. Nếu không có Vitamin C, thì việc hình thành Collagen sẽ bị phá vỡ, và cơ thể khó có thể hấp thu hết Collagen.

Chuyên viên làm đẹp tiết lộ loại rau là nguyên liệu chữa viêm lỗ chân lông cực hiệu quả mà chị em nên biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Cách chữa viêm lỗ chân lông bằng mướp đắng

Để trị viêm lỗ chân lông bằng mướp đắng, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản.

Nguyên liệu

  • 1 trái mướp đắng
  • Nước sạch

Cách thực hiện

Bước 1 Rửa sạch 1 quả mướp đắng tươi, đem đi luộc chín rồi ép nhuyễn thành hỗn hợp.

Bước 2 Sau đó bôi hỗn hợp thu được này lên vùng da bị viêm nang, rồi rửa sạch lại với nước.

Bước 3 Sau khi đã bôi thì đợi cho dưỡng chất thấm sâu vào bên trong khoảng từ 10 - 15 phút.

Chuyên viên làm đẹp tiết lộ loại rau là nguyên liệu chữa viêm lỗ chân lông cực hiệu quả mà chị em nên biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện cách này đều đặn mỗi tuần 2 lần, bạn sẽ lấy lại được một làn da khỏe mạnh, mềm mịn chỉ nhờ dùng nguyên liệu thiên nhiên đấy nhé!

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Từ khóa:   viêm lỗ chân lông mướp đắng chăm sóc da

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