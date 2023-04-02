Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên rất bận rộn với lịch trình dày đặc ở cả trong và ngoài nước. Dù vậy, nàng hậu 9X luôn khiến khán giả phải ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện bởi nhan sắc cuốn hút, thần thái rạng ngời chuẩn beauty queen. Đặc biệt, nhiều fan xuýt xoa "xin vía" làn da mịn màng, căng mướt, thậm chí zoom cận cũng không lộ chút khuyết điểm nào của Thùy Tiên.

Thùy Tiên chia sẻ, cô từng đau đầu lo lắng vì làn da xuất hiện nhiều khuyết điểm như thâm sạm, khô ráp, xỉn màu… Đây là hậu quả của việc tiếp xúc nhiều với ánh đèn sân khấu, thường xuyên makeup, thời gian sinh hoạt thất thường và cả thói quen chăm sóc da không đúng cách.

Để khắc phục tình trạng này, cô nàng chăm chỉ duy trì những thói quen chăm sóc da cơ bản sau:

1. Rửa mặt bằng máy

Máy rửa mặt giúp da được làm sạch sâu hơn, hút bã nhờn hiệu quả, giảm nguy cơ gây mụn. Ngoài ra, chiếc máy còn tích hợp thêm chế độ massage giúp thư giãn, trẻ hóa làn da cũng như thẩm thấu tinh chất, hay đắp mặt nạ.

Với đặc thù công việc hay phải di chuyển và make up dày trên mặt, làn da của Tiên phải đối mặt với bụi bẩn, mồ hôi, bã nhờn, và các sản phẩm trang điểm,... Tay và sữa rửa mặt thông thường không thể làm sạch sâu và lấy hết đi bụi bẩn, bã nhờn trên da. Vì vậy, Thùy Tiên quyết định sử dụng máy rửa mặt.

Các bước rửa mặt bằng máy rửa mặt

Bạn có thể thực hiện rửa mặt bằng máy rửa mặt theo 4 bước sau:

Bước 1: Làm sạch da mặt bằng nước hay dầu tẩy trang.

Bước 2: Làm ướt mặt bằng nước sạch và thoa đều sữa rửa mặt tạo bọt lên da. Lưu ý nên sử dụng một lượng sữa rửa mặt vừa đủ, không quá ít cũng không nên quá nhiều.

Bước 3: Khởi động máy và chọn chế độ rung tùy theo nhu cầu của bạn. Sau đó đưa máy lên hai bên má, khóe mũi, cằm và trán. Thông thường, bạn có thể sử dụng máy rửa mặt hướng từ dưới lên, chiều xoay tròn từ trong ra ngoài.

Lưu ý, các thao tác cần thực hiện nhẹ nhàng, không nên cọ sát hay áp mạnh máy rửa mặt lên da.

Bước 4: Rửa lại mặt bằng nước sạch và vệ sinh máy rửa mặt.

2. Chú trọng chăm sóc da vùng mắt

Vùng da quanh mắt mỏng và nhạy cảm hơn các vùng da khác trên cơ thể. Hơn nữa đôi mắt hoạt động rất nhiều trong ngày, từ chớp mắt đến biểu lộ cảm xúc, điều này có thể gây lão hóa sớm. Ngoài ra, dưới sự tác động của tia cực tím (UV), các tác nhân từ môi trường, lối sống và di truyền, vùng da quanh mắt cũng có thể lão hóa nhanh hơn.

Để duy trì diện mạo tươi tắn, ngoài việc xây dựng một chế độ ngủ nghỉ hợp lý, việc sử dụng kem dưỡng da cho vùng "cửa sổ tâm hồn" cũng là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Nàng hậu của chúng ta cũng nhấn mạnh rằng việc quan tâm và chăm sóc vùng da mắt là vô cùng quan trọng.

Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm là có thể sử dụng kem dưỡng ẩm da mặt cho vùng da quanh mắt hay không. Câu trả lời là có, miễn là loại kem đó không khiến mắt bị kích ứng và cung cấp được một lượng ẩm vừa đủ.

Tuy nhiên, vùng da quanh mắt khá mỏng và nhạy cảm hơn với kem dưỡng ẩm da mặt thông thường. Do đó, tốt nhất nên lựa chọn một loại kem dưỡng mắt riêng. Những loại kem này thường có các thành phần ít gây ảnh hưởng xấu đến mắt nhưng vẫn cung cấp đủ các thành phần hoạt tính có thể giúp cấp ẩm và giảm nếp nhăn.

3. Dùng serum và kem chống nắng hằng ngày

Serum dưỡng da chứa lượng dưỡng chất chuyên sâu, giúp nuôi dưỡng, phục hồi cải thiện làn da. Còn kem chống nắng bảo vệ làn da dưới tác động của mặt trời, ngăn ngừa da tiếp xúc với ảnh nắng, chống lão hóa.

Thùy Tiên khuyên các bạn nên dùng kem chống nắng dạng gel hoặc dạng lỏng để kem thẩm thấu vào dạ nhanh hơn, giảm sự bít tắc lỗ chân lông hình thành mụn.

Đây là quy trình bôi kem chống nắng chuẩn nhất mà bạn nên biết: Làm sạch với sữa rửa mặt – Vỗ toner – Thoa serum – Kem dưỡng ẩm và cuối cùng là bôi kem chống nắng. Rồi tiếp tục với các bước trang điểm.

Một số bạn nghĩ rằng dùng kem nền hoặc kem lót có thành phần chống nắng thì không cần phải bôi kem chống nắng nữa. Suy nghĩ này hoàn toàn sai. Dù có khả năng chống nắng nhẹ thì kem trang điểm vẫn có mục đích chính là che khuyết điểm, làm đều màu da…nên sẽ không chống nắng tốt được như kem chống nắng. Do vậy hãy đảm bảo bôi kem chống nắng đầy đủ trước khi trang điểm.

Trên đây là bí quyết chăm sóc da cực đơn giản của hoa hậu Thùy Tiên. Tuy nhiên nó chỉ phù hợp với những người có làn da ít khuyết điểm và lành tính. Với những người có da nám tàn nhang, bạn cần chăm sóc chuyên sâu hơn.