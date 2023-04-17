Những lợi ích tuyệt vời mà omega - 3 đem đến cho làn da mà ít người biết

Omega 3 là một nhóm acid béo không no chuỗi dài đóng vai trò thiết yếu đối cơ thể. Omega 3 bao gồm hai thành phần chính là DHA và EPA. Bổ sung thường xuyên và liên tục Omega 3 hàng ngày sẽ giúp duy trì sức khỏe não bộ, mắt và tim mạch. Omega 3 cần thiết với mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

- Giảm lipid máu: Omega 3 giàu EPA ở liều 2g/ngày giúp hạ mỡ máu. Omega 3 giàu EPA có thể dùng đồng thời với thuốc trong hỗ trợ với người mỡ máu cao. Từ đó giảm tác dụng phụ và giảm sự phụ thuộc của cơ thể với thuốc.

- Cải thiện xơ vữa động mạch

- Hạ huyết áp

- Chống huyết khối và chống đột quỵ

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe não bộ và thị giác:

- Đối não bộ: Giúp trẻ phát triển trí não vượt trội, tăng chỉ số IQ, tăng sự tập trung và khả năng ghi nhớ. Omega 3 còn giúp ngăn ngừa các bệnh thần kinh ở trẻ như tăng động giảm chú ý, trầm cảm.

- Đối với sức khỏe mắt: Bổ sung Omega 3 giàu DHA sẽ bảo vệ mặt khỏi những tác nhân có hại từ môi trường như tia cực tím, màn hình điện tử,

Cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được Omega 3 mà phụ thuộc từ nguồn cung cấp từ bên ngoài qua thực phẩm hoặc một số thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

2. Omega - 3 có tác dụng gì đối với làn da?‏

‏2.1. Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời‏

Omega - 3 có thể bảo vệ làn da trước tác động tiêu cực của tia cực tím UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Cụ thể, sự kết hợp của hai omega - 3 chuỗi dài DHA và EPA có thể làm giảm độ nhạy cảm của da đối với tia UV.‏

‏Theo đó, những người tham gia cuộc khảo sát đã bôi dầu cá mòi giàu EPA và DHA lên da sau khi tiếp xúc với tia UVB, kết quả làn da ít bị mẩn đỏ hơn khoảng 25% so với nhóm đối chứng. Omega - 3 cũng có thể giúp giảm nhẹ của các triệu chứng phát ban da hoặc mụn nước sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Tuy nhiên, chủ đề này vẫn cần nghiên cứu nhiều hơn trước khi đưa ra kết luận.

Ít ai biết rằng omega - 3 còn mang lại lợi ích tuyệt vời cho làn da như giảm mụn trứng cá, chống nắng… - Ảnh minh họa: Internet

2.2. Ngăn ngừa khô da và mẩn đỏ‏

‏Omega - 3 có khả năng củng cố hàng rào bảo vệ da, giữ ẩm, nhờ đó ngăn ngừa tình trạng khô da, mẩn đỏ và ngứa. Do đó, dưỡng chất này rất hữu ích đối với những người bị viêm da dị ứng hoặc bệnh vẩy nến… ‏

‏Trong một khảo sát nhỏ cho thấy việc tiêu thụ khoảng nửa thìa cà phê (2,5 ml) dầu hạt lanh giàu omega-3 mỗi ngày giúp tăng 39% độ ẩm cho da sau 12 tuần. Bên cạnh đó, da cũng ít thô ráp và nhạy cảm hơn so với những người trong nhóm dùng giả dược.‏

‏Bổ sung omega - 3 cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm da dị ứng ở trẻ sơ sinh và cải thiện các triệu chứng bệnh vẩy nến ở người lớn.

Ngoại trừ viên uống còn có thể bổ sung omega - 3 qua chế độ ăn uống hàng ngày với cá hồi, cá thu, rau lá đậm… - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Omega 3 bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Omega-3 có thể bảo vệ khỏi tia cực tím A (UVA) và tia cực tím B (UVB) có hại từ mặt trời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung kết hợp DHA và EPA - hai omega-3 chuỗi dài - có thể làm giảm độ nhạy của da với tia cực tím (UV).

Một số nghiên cứu đã cho thấy tác dụng của omega 3 trong việc chống lại ánh nắng mặt trời.

Người tham gia tiêu thụ 4 gram EPA trong 3 tháng đã tăng khả năng chống cháy nắng lên 136%, trong khi nhóm dùng giả dược không quan sát thấy thay đổi gì.

Omega-3 cũng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của một số rối loạn nhạy cảm với ánh sáng, bao gồm phát ban da hoặc mụn nước sau khi tiếp xúc với tia cực tím.