Những cách sử dụng dưa hấu để chăm sóc da vào mùa hè

Làm đẹp 15/05/2023 09:50

Sau đây là những cách chăm sóc da từ quả dưa hấu mà bạn nên tận dụng trong mùa hè này.

 

Dưa hấu là loại trái cây thông dụng vừa có thể ăn hoặc pha chế thành món ăn, đồ uống thơm ngon và mát lạnh. Tuy nhiên, ít người biết rằng, dưa hấu cũng có thể được dùng để làm chăm sóc da.

Công dụng của dưa hấu đối với làn da

Dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước mà còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin tổng hợp và khoáng chất có lợi cho sức khỏe của bạn:

- Hàm lượng lycopene và vitamin C cao giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ làn da khỏi bị hư hại. Các hoạt chất này cũng tốt cho người đang muốn cải thiện và chống lão hóa nhờ giảm tổn thương collagen, duy trì độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn

- Giúp làm sáng làn da bị xỉn màu nhờ vitamin B5 (axit pantothenic), vitamin A, Kali, đồng và magie.

- Maige trong hạt dưa hấu còn giúp giảm nồng độ hormone gây căng thẳng, cân bằng nội tiết tố và giảm mụn trứng cá. Hơn nữa, hạt dưa hấu chứa protein, axit béo và ceramide giúp khóa độ ẩm cho da của bạn.

- Axit malic trong dưa hấu giúp loại bỏ tế bào da chết, từ đó giúp da mịn màng và giảm xỉn màu.

Những cách sử dụng dưa hấu để chăm sóc da vào mùa hè - Ảnh 1
Dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước mà còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin tổng hợp và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

1. Mặt nạ dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là có thành phần lycopene. Đây là một loại dưỡng chất có khả năng loại bỏ các gốc tự do thông qua các tế bào da chết.

Việc sử dụng đắp mặt dưa hấu sẽ giúp da luôn được bảo vệ, tránh được những tổn thương về da. Bên cạnh đó, các chị em có thể uống bổ sung nước ép dưa hấu cùng việc đắp mặt nạ nhằm tạo lớp bảo vệ toàn diện cho da từ bên trong lẫn bên ngoài.

Kế đến, mặt nạ dưa hấu cũng chứa nhiều loại vitamin A, B6, C giúp da mặt sau khi dùng trở nên sáng hơn. Mặt nạ dưa hấu cũng hỗ trợ cho da mặt giữ được độ ẩm cao. Ngoài ra, cũng giúp người dùng hạn chế tiết dầu nhờn cũng như giúp làn da giảm được nếp nhăn sau khi áp dụng đắp mặt đều đặn từ 3 – 4 tuần.

Những cách sử dụng dưa hấu để chăm sóc da vào mùa hè - Ảnh 2
Việc sử dụng đắp mặt dưa hấu sẽ giúp da luôn được bảo vệ, tránh được những tổn thương về da - Ảnh minh họa: Internet

2. Xịt khoáng từ nước dưa hấu

Nhờ hàm lượng nước cao mà nước ép dưa hấu trở thành một chất dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời cho làn da của bạn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cần chuẩn bị dưa hấu, ép lấy nước và để trong tủ lạnh.

Khi sử dụng chỉ cần xịt nhẹ một lớp lên da. Lưu ý sử dụng trong ngày và trước khi sử dụng nên thử trên vùng da nhỏ để kiểm tra kích ứng. Do nước ép dưa hấu có chứa một lượng nhỏ đường tự nhiên nên có thể gây bết dính khó chịu, vì thế bạn cần chuẩn bị chai xịt dạng phun sương để tránh tạo lớp xịt dày cho da.

3. Tẩy tế bào chết bằng đường dưa hấu

Dưa hấu rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp tẩy tế bào chết và làm sáng da. Để làm hỗn hợp tẩy chế bào chết bằng đường dưa hấu, hãy trộn một ít nước ép dưa hấu tươi với đườngvà dầu dừa. Sử dụng hỗn hộp này để tẩy da chết nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Những cách sử dụng dưa hấu để chăm sóc da vào mùa hè - Ảnh 3
Dưa hấu rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp tẩy tế bào chế - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngâm chân bằng dưa hấu

Dưa hấu có chứa magie, một loại khoáng chất có thể giúp làm dịu và thưa giãn cơ báp của bạn. Để ngâm chân bằng dưa hấu, hãy cho vi miếng dưa hấu tươi và xô nước ấm. Ngâm chân trong hỗn hợp này trong 10-15 phút để làm dịu đội chân mệt mỏi và đau nhức.

Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây

Mách bạn cách trị sẹo lồi và làm đẹp da hiệu quả bằng hành tây

Là một loại nguyên liệu nấu nướng thường gặp trong các bữa ăn hàng ngày, hành tây còn có nhiều công dụng khác mà chúng ta không biết. Khả năng trị sẹo là một trong số đó.

Xem thêm
Từ khóa:   dưa hấu chăm sóc da bằng dưa hấu công dụng làm đẹp của dưa hấu

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới