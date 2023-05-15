Những cách sử dụng dưa hấu để chăm sóc da vào mùa hè

Dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước mà còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin tổng hợp và khoáng chất có lợi cho sức khỏe của bạn:

Dưa hấu là loại trái cây thông dụng vừa có thể ăn hoặc pha chế thành món ăn, đồ uống thơm ngon và mát lạnh. Tuy nhiên, ít người biết rằng, dưa hấu cũng có thể được dùng để làm chăm sóc da .

- Hàm lượng lycopene và vitamin C cao giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ làn da khỏi bị hư hại. Các hoạt chất này cũng tốt cho người đang muốn cải thiện và chống lão hóa nhờ giảm tổn thương collagen, duy trì độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn

- Maige trong hạt dưa hấu còn giúp giảm nồng độ hormone gây căng thẳng, cân bằng nội tiết tố và giảm mụn trứng cá. Hơn nữa, hạt dưa hấu chứa protein, axit béo và ceramide giúp khóa độ ẩm cho da của bạn.

- Axit malic trong dưa hấu giúp loại bỏ tế bào da chết, từ đó giúp da mịn màng và giảm xỉn màu.



Dưa hấu không chỉ chứa nhiều nước mà còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin tổng hợp và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

1. Mặt nạ dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là có thành phần lycopene. Đây là một loại dưỡng chất có khả năng loại bỏ các gốc tự do thông qua các tế bào da chết.

Việc sử dụng đắp mặt dưa hấu sẽ giúp da luôn được bảo vệ, tránh được những tổn thương về da. Bên cạnh đó, các chị em có thể uống bổ sung nước ép dưa hấu cùng việc đắp mặt nạ nhằm tạo lớp bảo vệ toàn diện cho da từ bên trong lẫn bên ngoài.

Kế đến, mặt nạ dưa hấu cũng chứa nhiều loại vitamin A, B6, C giúp da mặt sau khi dùng trở nên sáng hơn. Mặt nạ dưa hấu cũng hỗ trợ cho da mặt giữ được độ ẩm cao. Ngoài ra, cũng giúp người dùng hạn chế tiết dầu nhờn cũng như giúp làn da giảm được nếp nhăn sau khi áp dụng đắp mặt đều đặn từ 3 – 4 tuần.



Việc sử dụng đắp mặt dưa hấu sẽ giúp da luôn được bảo vệ, tránh được những tổn thương về da - Ảnh minh họa: Internet

2. Xịt khoáng từ nước dưa hấu

Nhờ hàm lượng nước cao mà nước ép dưa hấu trở thành một chất dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời cho làn da của bạn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cần chuẩn bị dưa hấu, ép lấy nước và để trong tủ lạnh.

Khi sử dụng chỉ cần xịt nhẹ một lớp lên da. Lưu ý sử dụng trong ngày và trước khi sử dụng nên thử trên vùng da nhỏ để kiểm tra kích ứng. Do nước ép dưa hấu có chứa một lượng nhỏ đường tự nhiên nên có thể gây bết dính khó chịu, vì thế bạn cần chuẩn bị chai xịt dạng phun sương để tránh tạo lớp xịt dày cho da.

3. Tẩy tế bào chết bằng đường dưa hấu

Dưa hấu rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp tẩy tế bào chết và làm sáng da. Để làm hỗn hợp tẩy chế bào chết bằng đường dưa hấu, hãy trộn một ít nước ép dưa hấu tươi với đườngvà dầu dừa. Sử dụng hỗn hộp này để tẩy da chết nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Dưa hấu rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp tẩy tế bào chế - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngâm chân bằng dưa hấu

Dưa hấu có chứa magie, một loại khoáng chất có thể giúp làm dịu và thưa giãn cơ báp của bạn. Để ngâm chân bằng dưa hấu, hãy cho vi miếng dưa hấu tươi và xô nước ấm. Ngâm chân trong hỗn hợp này trong 10-15 phút để làm dịu đội chân mệt mỏi và đau nhức.