6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo

Tất cả các nguyên liệu này có tác dụng rất tốt cho da mặt và sẽ giúp làm sáng da. Trộn 1 thìa canh sữa tươi, nước cốt chanh với nhau. Sau đó, cho thêm 1 thìa cà phê mật ong vào hỗn hợp trên. Bằng cách đắp mặt nạ bằng hỗn hợp các nguyên liệu này, bạn sẽ có làn da đẹp không tì vết.

Để làm mặt nạ, ngâm yến mạch và để qua đêm. Nghiền nhỏ yến mạch thành hỗn hợp nhão rồi trộn với sữa chua. Đắp mặt nạ bằng hỗn hợp yến mạch và sữa chua hàng ngày sẽ mang lại kết quả làm trắng da tốt hơn.

Mặt nạ sữa chua và bột yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dưỡng da từ nghệ

Với hoạt chất cucurmin trong tinh bột nghệ giúp giải độc, trị mụn, làm trắng da, mờ vết thâm nên hay được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da hiệu quả cho chị em. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ kết hợp với các loại như mật ong, sữa chua giúp cung cấp dưỡng chất độ ẩm cho làn da tốt nhất.

Để thực hiện bạn lấy 1 thìa tinh bột nghệ trộn với 2 thìa mật ong và ½ thìa nước cốt chanh được hỗn hợp sền sệt. Bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch rồi mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có da trắng sáng mịn màng

Ngoài ra bạn có thể áp dụng thêm công thức như tinh bột nghệ + mật ong + sữa chua theo phương pháp trên để gia tăng hiệu quả.

Mặt nạ dưỡng da từ nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dưỡng da bằng dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều vitamin E, khoáng chất chống oxy hóa không những giúp làm trắng da hiệu quả mà còn dưỡng ẩm tăng độ đàn hồi của làn da một cách rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Để làm mặt nạ dưỡng da bạn dùng 1 thìa dầu dừa nguyên chất bôi lên vùng da mặt đã làm sạch mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có kết quả tốt.

Ngoài ra bạn có thể áp dụng một số công thức biến tấu làm mặt nạ dưỡng da từ dầu dừa để dưỡng da làm đẹp, loại bỏ thâm nám cho da một cách hiệu quả như: dầu dừa + mật ong + lòng trắng trứng hay dầu dừa + sữa chua… Cách thực hiện bạn làm giống theo phương pháp ở trên. Duy trì đều đặn hàng tuần để da ẩm mịn màng trắng sáng.

Mặt nạ dưỡng da bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ thiên nhiên từ chuối

Mặt nạ tự làm tại nhà từ chuối giúp giữ ẩm cho da, giúp da bạn trông mềm mượt, tươi trẻ hơn mà chẳng cần đến tiêm botox. Có nhiều cách làm mặt nạ tại nhà từ chuối để chăm sóc da, dưới đây là 2 cách làm dễ thực hiện nhất.

Mặt nạ thiên nhiên từ chuối - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ từ chanh tươi

Chanh có chứa axit nhẹ giúp làm sạch bụi bẩn trên da, tẩy tế bào chết, làm sáng da, điều trị tàn nhang và mụn hiệu quả.