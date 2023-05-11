6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo

Làm đẹp 11/05/2023 15:14

6 loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên giúp bạn sở hữu một làn da căng bóng mịn màng.

Mặt nạ sữa tươi, chanh và mật ong

Tất cả các nguyên liệu này có tác dụng rất tốt cho da mặt và sẽ giúp làm sáng da. Trộn 1 thìa canh sữa tươi, nước cốt chanh với nhau. Sau đó, cho thêm 1 thìa cà phê mật ong vào hỗn hợp trên. Bằng cách đắp mặt nạ bằng hỗn hợp các nguyên liệu này, bạn sẽ có làn da đẹp không tì vết.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 1
Mặt nạ sữa tươi, chanh và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa chua và bột yến mạch

Cách này giúp nhanh chóng loại bỏ vết cháy nắng, các đốm lão hóa và khắc phục làn da bị đổi màu.

Để làm mặt nạ, ngâm yến mạch và để qua đêm. Nghiền nhỏ yến mạch thành hỗn hợp nhão rồi trộn với sữa chua. Đắp mặt nạ bằng hỗn hợp yến mạch và sữa chua hàng ngày sẽ mang lại kết quả làm trắng da tốt hơn.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 2
Mặt nạ sữa chua và bột yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dưỡng da từ nghệ 

Với hoạt chất cucurmin trong tinh bột nghệ giúp giải độc, trị mụn, làm trắng da, mờ vết thâm nên hay được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da hiệu quả cho chị em. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ kết hợp với các loại như mật ong, sữa chua giúp cung cấp dưỡng chất độ ẩm cho làn da tốt nhất. 

Để thực hiện bạn lấy 1 thìa tinh bột nghệ trộn với 2 thìa mật ong và ½ thìa nước cốt chanh được hỗn hợp sền sệt. Bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch rồi mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có da trắng sáng mịn màng

Ngoài ra bạn có thể áp dụng thêm công thức như tinh bột nghệ + mật ong + sữa chua theo phương pháp trên để gia tăng hiệu quả.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng da từ nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dưỡng da bằng dầu dừa 

Dầu dừa chứa nhiều vitamin E, khoáng chất chống oxy hóa không những giúp làm trắng da hiệu quả mà còn dưỡng ẩm tăng độ đàn hồi của làn da một cách rõ rệt sau một thời gian sử dụng. 

Để làm mặt nạ dưỡng da bạn dùng 1 thìa dầu dừa nguyên chất bôi lên vùng da mặt đã làm sạch mát xa trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có kết quả tốt. 

Ngoài ra bạn có thể áp dụng một số công thức biến tấu làm mặt nạ dưỡng da từ dầu dừa để dưỡng da làm đẹp, loại bỏ thâm nám cho da một cách hiệu quả như: dầu dừa + mật ong + lòng trắng trứng hay dầu dừa + sữa chua… Cách thực hiện bạn làm giống theo phương pháp ở trên. Duy trì đều đặn hàng tuần để da ẩm mịn màng trắng sáng.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 4
Mặt nạ dưỡng da bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ thiên nhiên từ chuối

Mặt nạ tự làm tại nhà từ chuối giúp giữ ẩm cho da, giúp da bạn trông mềm mượt, tươi trẻ hơn mà chẳng cần đến tiêm botox. Có nhiều cách làm mặt nạ tại nhà từ chuối để chăm sóc da, dưới đây là 2 cách làm dễ thực hiện nhất.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 5
Mặt nạ thiên nhiên từ chuối - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ từ chanh tươi

Chanh có chứa axit nhẹ giúp làm sạch bụi bẩn trên da, tẩy tế bào chết, làm sáng da, điều trị tàn nhang và mụn hiệu quả.

6 loại mặt nạ thiên nhiên dễ làm tại nhà giúp làn da trắng sáng hoàn hảo - Ảnh 6
Mặt nạ từ chanh tươi - Ảnh minh họa: Internet
5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi

Với những loại nước hoa tự nhiên sau đây, phụ nữ vừa có thể giữ gìn sức khỏe vừa đánh tan mùi hôi trên cơ thể ai ở gần cũng mê.

Xem thêm
Từ khóa:   Làm đẹp bí quyết làm đẹp mặt nạ tự nhiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới