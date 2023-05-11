Đau đầu vì viêm lỗ chân lông? Chỉ cần loại quả này có thể hóa giải ngay vấn đề, giúp chị em diện đồ ngắn ngày hè thật tự tin

Bệnh viêm nang lông có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, nhưng thường gặp nhất là ở các vị trí ma sát nhiều như lưng, ngực, đùi…

Viêm lỗ chân lông (hay còn gọi là viêm nang lông ) là tình trạng các nang lông bị nhiễm trùng. Nang là nơi lông được mọc ra, nằm ở bên dưới da, nên bệnh còn được gọi là viêm chân lông hay viêm lỗ chân lông.

- Các loại mụn xuất hiện nhiều. Từ mụn nhọt đến mụn có đầu trắng phía trên đều là dấu hiệu viêm nang lông.

Những triệu chứng thường thấy khi bị viêm nang lông

- Các vùng da bị đỏ rồi sưng tấy lên. Những vùng da này còn xuất hiện mủ rỉ ra.

- Các nốt mụn xuất hiện cũng lần lượt vỡ ra, chảy nước trắng trong và rồi đóng vảy trên da.

- Ngứa và đau nhức ở những bị viêm nang lông.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây viêm lỗ chân lông ở chân‏

‏Viêm lỗ chân lông ở chân là tình trạng da liễu phổ biến do vi khuẩn hay vi nấm tạo các nốt đỏ, sần sùi tại các nang lông ở vùng chân. Những nốt sần sùi gây khó chịu ở lỗ chân lông thường do sự tích tụ bã nhờn, vi khuẩn, bụi bẩn, tế bào chết,…‏

‏Ngoài ra, một số yếu tố có thể gây ảnh hưởng tác động khiến hình thành viêm lỗ chân lông ở chân như:‏

‏ Cạo lông chân: Cạo lông chân không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng mọc lông ngược, từ đó gây viêm lỗ chân lông ở chân. Sau một thời gian mọc lông ngược kéo dài sẽ khiến màu da trở nên sẫm màu ở nang lông.‏

‏ Tắc lỗ chân lông: Lỗ chân lông bị tắc thường do sự tích tụ của dầu thừa, bã nhờn, vi khuẩn,... Việc cạo lông chân đang tạo cơ hội để lỗ chân lông mở và tiếp xúc với không khí, quá trình oxy hóa khiến da chuyển sang màu đen. Điều này khiến đôi chân của người bị viêm lỗ chân lông xuất hiện các đốm đen ở nang lông gây mất tính thẩm mỹ.‏

‏ Viêm nang lông: Viêm nang lông xảy ra khi nang lông bị tổn thương, tạo điều kiện cho bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập. Đặc biệt những tổn thương càng dễ xảy ra do cạo râu, tẩy lông, mặc quần áo chật hoặc cọ xát da.‏

‏Da quá khô: Da khô có xu hướng nhạy cảm, dễ bị kích ứng khi sử dụng dao cạo. Khi da bị tác động và bị tổn thương có thể dẫn đến viêm nang lông và xuất hiện lỗ chân lông bị thâm. Ngoài ra, da sẽ dễ xuất hiện các nốt mụn sần sùi hơn khi da bạn bị khô.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của mướp đắng trong việc chữa viêm lỗ chân lông

Nhờ có chứa nhiều protein, vitamin, đặc biệt là vitamin C, mướp đắng có khả năng giúp thải độc cho làn da và cơ thể một cách tối ưu nhất. Mướp đắng có tính sát khuẩn, kháng viêm cao nên hữu ích trong việc ngăn ngừa cũng như trị mụn, làm lành các tổn thương nơi lỗ chân lông.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm lỗ chân lông bằng mướp đắng

Để trị viêm lỗ chân lông bằng mướp đắng, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản.

Nguyên liệu

1 trái mướp đắng

Nước sạch

Cách thực hiện

Bước 1: Rửa sạch 1 quả mướp đắng tươi, đem đi luộc chín rồi ép nhuyễn thành hỗn hợp.

Bước 2: Sau đó bôi hỗn hợp thu được này lên vùng da bị viêm nang, rồi rửa sạch lại với nước.

Bước 3: Sau khi đã bôi thì đợi cho dưỡng chất thấm sâu vào bên trong khoảng từ 10 - 15 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện cách này đều đặn mỗi tuần 2 lần, bạn sẽ lấy lại được một làn da khỏe mạnh, mềm mịn chỉ nhờ dùng nguyên liệu thiên nhiên đấy nhé!