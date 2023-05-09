Có nhiều nguyên nhân gây ra thâm đầu gối , nhưng nhìn chung thâm đầu gối chỉ gây mất thẩm mỹ chứ không phải triệu chứng cảnh báo về các vấn đề sức khỏe . Nguyên nhân chính gây ra tình trạng phổ biến này do thói quen sinh hoạt hằng ngày hoặc do cơ địa mỗi người.

Thường xuyên tì đầu gối lên các bề mặt cứng, ví dụ như chiếu hoặc sàn nhà,… Về lâu về dài, thói quen này sẽ khiến cho vùng da đầu gối sần sùi, thô ráp, đồng thời dễ bị thâm. Đồng thời không vệ sinh và chăm sóc kỹ lưỡng cũng để lại thâm sạm.

Nhiều bạn gái rất thích diện váy ngắn, quần short nhưng lại quên che chắn cho phần đầu gối này tránh khỏi ánh nắng khi đi ra đường. Dưới tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, làn da sẽ bị ảnh hưởng bởi tia UV và lâu dần sẽ trở nên đen sạm dần đi trông thấy.

Vì vậy đừng bao giờ quên chống nắng mỗi khi ra đường nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Làn da không được bổ sung dưỡng chất và độ ẩm

Tình trạng khô, bong tróc, sần sùi báo hiệu rằng làn da của bạn rất cần được dưỡng ẩm. Không sử dụng kem dưỡng ẩm cho vùng da đầu gối, điều này khiến chúng trở nên bong tróc, da sần sùi và sẫm màu hơn nhiều.

Đầu gối bị ma sát với vải quá nhiều

Đầu tiên, thói quen mặc trang phục quá chật hoặc bó sát là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đầu gối thâm sạm. Do đó, nên chọn những trang phục rộng rãi, thoải mái, thoáng khí dễ vận động. Hạn chế mặc quần jeans quá bó sát.

Thói quen khoanh chân

Thói quen khoanh chân hay có nhiều tác động lên đầu gối cũng rất có thể dẫn đến tình trạng thâm ở vùng da này.

Đầu gối sẽ bị cọ xát hoặc căng cứng để chống đỡ. Sự kéo căng, co giãn diễn ra liên tục sẽ dẫn đến tình trạng xuất hiện lớp da trở nên sần sùi, xấu xí.

Không tẩy tế bào chết

Nếu bỏ qua vệ sinh kỹ càng vùng đầu gối dần dần tế bào chết sẽ tích tụ ở vùng da đầu gối, khiến vùng da đầu gối thâm, sạm màu hơn so với các khu vực khác. Duy trì tẩy da chết khoảng 2 – 3 lần/tuần bằng những phương pháp thiên nhiên an toàn, lành tính sẽ giúp da được cải thiện rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp trị thâm đầu gối

Trị thâm gối với baking soda

Trị thâm đầu gối bằng baking soda cách đơn giản nhất là dùng baking soda nguyên chất. Cách làm như sau:

- Dùng một lượng baking soda vừa đủ phủ lên vùng da gối.

- Massage nhẹ nhàng và để trong vòng 15-20 phút.

- Rửa sạch lại với nước.

Duy trì một tuần sử dụng 2-3 lần giúp bạn loại bỏ lớp tế bào chết, giúp da mềm mịn, sáng đẹp trở lại.

Ngoài ra, còn có phương pháp trị thâm đầu gối bằng baking soda và kem dưỡng ẩm.

- Làm sạch da, sau đó thoa hỗn hợp kem dưỡng ẩm và baking soda pha theo tỷ lệ 1:1.

- Massage nhẹ nhàng 3-5 phút trên da, sau đó chờ 15-20 phút để hỗn hợp thẩm thấu.

- Rửa sạch lại với nước

Sử dụng đều đặn 3-5 lần mỗi tuần bạn để cải thiện tình trạng thâm sạm da đầu gối.

Ảnh minh họa: Internet

Trị thâm gối với dầu dừa

Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với dầu dừa - một sản phẩm thiên nhiên lành tính, an toàn và hỗ trợ làm đẹp da cực kỳ tốt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần chính trong dầu dừa là vitamin E, chúng hỗ trợ cải thiện vùng da sậm màu, thâm tương đối tốt. Các chị em đã đau đầu vì thâm đầu gối nên thử sử dụng sản phẩm này nhé!

Có thể nói, trị thâm đầu gối bằng dầu dừa khá đơn giản, chúng ta chỉ cần thoa dầu dừa lên vùng da sậm màu, kết hợp massage nhẹ nhàng trong vòng 3 - 5 phút. Sau khi kết thúc, bạn nhớ rửa lại bằng nước sạch, tốt nhất không để dầu dừa đọng lại trên da quá lâu. Nếu duy trì thói quen massage đầu gối bằng dầu dừa, tình trạng thâm sạm sẽ được cải thiện rõ rệt, chính vì thế bạn nên kiên trì thực hiện hàng ngày.