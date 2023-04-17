Hè đã cận kề nhưng ngại diện đồ ngắn, thử ngay 6 cách chữa lông mọc ngược để sở hữu làn da mịn mượt không tì vết!

Lông mọc ngược có thể mọc ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, nhất là những vùng da nhạy cảm thường xuyên chịu cảm giác ma sát nhiều, có thể kể đến như: Chân, nách, tay, vùng bikini, vùng cằm,…

Lông mọc ngược là hiện tượng các sợi lông mọc ngược vào bên trong, không nhô lên khỏi bề mặt da. Đặc biệt những ai bẩm sinh có lông dài, xoăn, có thể gọi ngắn gọn là viêm nang lông .

Lông mọc ngược không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu mà còn làm giảm đi sự tự tin của bạn. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng lông mọc ngược?

Đính kèm các dấu hiệu của lông mọc ngược là: Ngứa da, vùng da tổn thương có thể bị kích ứng đỏ. Về hình dáng khi lông mọc ngược sẽ có một vết lồi trên bề mặt da, tương tự như mụn trứng cá, thường có màu đỏ, nhạy cảm và thậm chí có chứa mủ bên trong.

Sử dụng tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là một trong những sản phẩm làm sạch da hiệu quả, giúp loại bỏ tế bào da chết trên bề mặt da. Khi da bị tắc nghẽn bởi tế bào chết, lỗ chân lông sẽ bị bít kín và lông có thể mọc ngược vào trong da hoặc mọc lên một cách bất thường, gây ra tình trạng lông mọc ngược.

Tẩy tế bào chết giúp làm sạch sâu các lỗ chân lông, giúp da mềm mại và sạch sẽ. Khi lỗ chân lông được mở rộng, lông sẽ có nhiều không gian để mọc lên, giảm thiểu khả năng lông mọc ngược. Ngoài ra, sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết cũng giúp cải thiện sự hấp thụ của các sản phẩm chăm sóc da khác và giúp chúng thẩm thấu sâu hơn vào da.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nhíp/kim vô trùng

Có thể hơi vô lý những đây sẽ là cách hiệu quả giúp bạn kéo thẳng phần lông mà không gây viêm với nhíp hoặc kim vô trùng. Lưu ý đây là cách chỉ làm khi lông đã trồi lên bề mặt da, vì khi tiếp xúc với bề mặt da có thể gây nhiễm trùng.

Tuyệt đối không được nhổ lông vì sẽ tăng khả năng lông mọc ngược trở lại. Vùng da tổn thương cần thời gian dài chữa lành trước khi triệt lông trở lại.

Sử dụng các chất tẩy tế bào chất hoặc xà phòng nhẹ để loại bỏ các tế bào da chết để làm sạch vùng da bị viêm, kích ứng xung quanh lông.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn ấm hoặc bàn chải để lấy lông mọc ngược

Sau khi phần da tổn thương có lông mọc trở lại, mọi người có thể sử dụng khăn ấm hoặc bàn chải mềm lau vùng da để lấy ra nhẹ nhàng. Đắp khăn nhẹ nhàng làm ấm và thư giãn các nang lông, làm sạch lỗ chân lông, xoa khăn giúp làm sạch lông.

Nếu là bàn chải, cần chọn độ mềm vừa phải, không quá cứng để ma sát, giúp làm thông thoáng nang lông và giải phóng lông bị tắc nghẽn.

Ảnh minh họa: Internet

Thoa gel lô hội

Sử dụng lô hội để khắc phục tình trạng lông mọc ngược là một phương pháp phổ biến và hiệu quả. Lô hội có tính chất làm dịu và làm mát da, giúp giảm sự kích thích và sưng tấy da khi gặp phải tình trạng lông mọc ngược.

Thoa gel lô hội lên da có tác dụng cung cấp độ ẩm và các chất dinh dưỡng cho da, từ đó giảm thiểu tình trạng viêm và ngăn ngừa lông mọc ngược. Nếu bạn muốn tăng thêm hiệu quả, bạn có thể cho thêm vài giọt tinh dầu tràm trà vào gel lô hội trước khi thoa lên da nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Ngưng sử dụng các giải pháp loại bỏ lông

Khi gặp phải tình trạng lông mọc ngược, việc sử dụng các phương pháp loại bỏ lông như cạo lông, nhổ lông sẽ càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu tiếp tục sử dụng các phương pháp này, da sẽ bị kích thích nặng nề, thậm chí còn có thể bị tổn thương.

Do đó, việc ngưng sử dụng các giải pháp loại bỏ lông mọc ngược là điều rất quan trọng. Bạn nên để da được nghỉ ngơi và tự nhiên hồi phục. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cạo hoặc triệt lông theo chiều mọc của lông để hạn chế tình trạng lông mọc ngược. Điều quan trọng là bạn cần làm điều này một cách nhẹ nhàng và dùng các công cụ phù hợp để tránh tổn thương da và lông.

Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng wax lông thay vì cạo, nhổ lông

Khi gặp phải tình trạng lông mọc ngược, waxing là sự lựa chọn an toàn hơn so với việc cạo hoặc nhổ lông. Nếu bạn chờ lông mọc dài ra rồi wax, lông có thể sẽ bị nhổ ngay tận gốc thay vì chỉ bị cắt ở bề mặt da như khi cạo. Ngoài ra, waxing còn giúp hạn chế tần suất lông mọc lại, vì vậy nó có thể giảm tình trạng lông mọc ngược theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng giấm táo

Giấm táo có khả năng làm giảm sự kích ứng do lông mọc ngược gây ra. Thoa một chút giấm táo pha loãng với nước lên trên da, vùng da có lông mọc ngược sẽ hạn chế được tình trạng viêm nhiễm và kích ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng trà túi lọc

Đắp một túi trà lạnh lên khu vực có lông mọc ngược, làn da của bạn sẽ dịu đi đáng kể và sẽ không bị viêm nhiễm.

Bạn không nên cố gắng gãi hay nhổ lông mọc ngược dưới da. Bạn chỉ nên loại bỏ chúng khi chúng ló ra khỏi da để hạn chế tình trạng viêm nang lông.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa lông mọc ngược tại nhà đơn giản, giúp bạn cải thiện hiệu quả tình trạng lông mọc ngược cấp độ nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn mọi người nên thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được hướng dẫn điều trị cụ thể. Tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp nào mọi người cũng cần hạn chế một số thói quen có hại cho da như trên.