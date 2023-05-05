5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi

Làm đẹp 05/05/2023 11:28

Với những loại nước hoa tự nhiên sau đây, phụ nữ vừa có thể giữ gìn sức khỏe vừa đánh tan mùi hôi trên cơ thể ai ở gần cũng mê.

Lá Hương Thảo

Là loại thảo mộc có mùi thơm dễ chịu, giúp tiêu diệt mùi cơ thể vô cùng hiệu quả. Các loại tinh dầu có trong cây hương thảo có công dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra tinh dầu bạc hà và hợp chất diệp lục trong hương thảo còn trung hòa mùi cơ thể và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Cho 1 - 2 muỗng lá hương thảo sấy khô vào ly, cùng 200ml nước nóng rồi đậy nắp lại ngâm khoảng 5 phút để các hợp chất hòa tan vào nước. Lọc qua rây, bỏ cặn và cho thêm một ít mật ong là có thể uống được.

Hoặc chị em cũng có thể tìm mua các loại tinh dầu hương thảo, sau đó hòa tan 2 - 3 giọt cùng một ít nước ấm. Thấm đều vào bông gòn hoặc bông tẩy trang rồi massage và đắp lên vùng da ra nhiều mồ môi 2 - 3 lần/ngày sẽ thấy mùi hôi được cải thiện đáng kể. 

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi - Ảnh 1
Lá hương thảo - Ảnh minh họa: Internet

Cây ngải đắng

Ngải đắng là loại thảo mộc mang lại hương thơm tự nhiên dễ chịu cho cơ thể nhờ các hợp chất thơm như diosmetin, apigenin và luteolin. Còn tính chất kháng khuẩn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa vi khuẩn gây hại cho da, do đó có thể đánh bay mùi khó chịu của cơ thể.

Giống như tính chất của cà chua, ngải tím cũng có tác dụng hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi, loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể, cải thiện sức khỏe răng miệng.

Nên uống trà ngải tím 1 đến 2 lần/ngày

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi - Ảnh 2
Ngải đắng - Ảnh minh họa: Internet

Quế

Quế được biết đến với tác dụng giúp hơi thở thơm tho, lưu lại hương thơm trên cơ thể. Tinh dầu quế giúp chống lại chứng hôi miệng nhờ khả năng giảm số lượng vi khuẩn trong miệng.

Nên uống trà quế ít nhất 1 lần/ngày

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi - Ảnh 3
Quế - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh không chỉ là thức uống chống lão hóa, bảo vệ làn da mà còn có tác dụng tốt trong việc khử mùi hôi của cơ thể. Trà xanh là loại đồ uống các tác dụng tốt cho việc thải độc của cơ thể. Chất độc trong cơ thể càng ít thì mùi cơ thể cũng giảm đi nhiều.

Bạn có thể pha trà để uống hàng ngày. Kiên trì thực hiện 4-5 tuần là có thể thấy mùi cơ thể giảm đi đáng kể.

Lưu ý, trà có chứa caffein có thể gây mất ngủ nên không sử dụng vào buổi tối.

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi - Ảnh 4
Trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Lá xô thơm

Lá xô thơm có thể mang đến hương thơm dễ chịu nhờ các hợp chất thơm như diosmetin, apigenin và luteolin. Ngoài ra, nó cũng có tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây hại trên da từ đó đánh bay mùi cơ thể.

Bạn có thể lấy 1 thìa cà phê lá xô thơm tươi hoặc khô cho vào cốc. Thêm 200ml nước nóng và đậy nắp cốc trong khoảng 5 phút. Lọc bỏ phần lá rồi vắt thêm vài giọt chanh vào cốc và thưởng thức.

Lưu ý, lá xô thơm có tính hàn nên không thích hợp với phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc người gặp vấn đề về huyết áp.

5 loại lá giúp cơ thể thơm ngát: Phụ nữ 'càng dùng càng thích', không cần sử dụng nước hoa vẫn đánh bay mọi mùi - Ảnh 5
Lá xô thơm - Ảnh minh họa: Internet
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