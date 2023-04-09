4 sai lầm khi dùng kem chống nắng mà các chị em tuyệt đối không được quên

Thao tác này cần được thực hiện mỗi ngày do bạn luôn phải thoa kem chống nắng . Tẩy trang sẽ giúp bạn loại bỏ tàn dư kem chống nắng - đây là thứ rất khó làm sạch. Nếu bạn chỉ dùng sữa rửa mặt. Chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện bước làm sạch kép, để giúp làn da được "giải phóng" khỏi cặn bẩn tích tụ. Nếu làn da được làm sạch kỹ càng, nó sẽ dễ thẩm thấu kem dưỡng, serum hơn.

Khi làn da được làm sạch sâu, nó sẽ tránh được nguy cơ lên mụn, kích ứng, lỗ chân lông to và lão hóa sớm. Do đó, dù mệt mỏi đến đâu thì cuối ngày, bạn vẫn cần thực hiện đầy đủ hai bước làm sạch, đó là tẩy trang và rửa mặt như vậy da mới được bảo vệ toàn diện và khỏe mạnh nhất.

Nhiều chị em thường nghĩ dùng kem chống nắng càng nhiều, thoa một lớp dày thì da sẽ được bảo vệ tốt hơn. Bạn đã phạm phải sai lầm. Vì không chỉ không tăng thêm tác dụng mà nó còn làm lỗ chân lông bít kín, rất dễ gây ra mụn, kích ứng và tình trạng lão hóa da.

Hầu hết mọi người đều chỉ bôi từ 25-50% lượng kem chống nắng được khuyến cáo. Để sử dụng cho đầu mặt cổ bạn cần bôi một lượng kem chống nắng khoảng 5ml. Ngoài ra bạn nên bôi đủ kem chống nắng để che phủ toàn bộ vùng da không được bảo vệ bởi quần áo.

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Dùng kem chống nắng mà quên mất sử dụng khẩu trang chống nắng

Phụ nữ nếu ra đường trong những ngày nắng gắt, không chỉ nên bôi kem chống nắng mà còn cần sử dụng khẩu trang chống nắng. Nếu không làm đủ 2 bước này thì hiệu quả chưa cao, có thể tạo ra các gốc tự do trong da và làm phá vỡ collagen.

Trong ánh sáng mặt trời có rất nhiều phổ ánh sáng gây hại cho da như: UVA, UVB và đặc biệt là phổ ánh sáng nhìn thấy được hay còn gọi là ánh sáng khả kiến.

UVB sẽ khiến làn da chị em bị cháy nắng, còn UVA sẽ nguy hiểm hơn bởi nó có thể đi sâu vào lớp hạ bì của da và phá hủy collagen. Ánh sáng thấy được sẽ gây sạm da, đỏ da, lão hoá da.

Chỉ trời nắng mới cần thoa kem chống nắng

Da sẽ bị tổn hại nếu bạn tiếp xúc với tia UV quanh năm. Thế nên không chỉ trời nắng bạn mới thoa kem chống nắng khi ra đường. Để bảo vệ da bạn và giảm nguy cơ ung thư da, hãy bôi kem chống nắng mỗi ngày. Thời gian thoa kem nên bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.