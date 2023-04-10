Bôi kem chống nắng thế nào để không bị 'tác dụng ngược'

Sau bước tẩy trang, rửa mặt bằng sữa rửa mặt là bước tiếp theo bạn cần thực hiện. Bước này sẽ giúp làm sạch sâu hơn, giúp se khít lỗ chân lông, hạn chế được sự xâm hại không đáng có của mỹ phẩm, ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ gây ra mụn. Đồng thời cũng giúp da dễ hấp thụ được các dưỡng chất của các sản phẩm ở bước tiếp theo.

Ngay sau khi rửa mặt và lau khô bạn có thể sử dụng thêm toner hoặc nước hoa hồng để giúp cân bằng da và giúp làm sạch da tối đa. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu cảm thấy không cần thiết.

Chất chống oxy hóa (vitamin C) có trong sản phẩm này không chỉ giúp làn da tươi sáng hơn, xóa mờ đốm nâu mà còn cùng với kem chống nắng, bảo vệ làn da của chị em triệt để và toàn diện.

SAU KHI BÔI KEM CHỐNG NẮNG

1. Chờ 15 - 20 phút cho kem chống nắng thẩm thấu

Kem chống nắng sẽ cần khoảng 15 - 20 phút để thẩm thấu hoàn toàn, trở nên ổn định và tạo một lớp lá chắn bảo vệ kiên cố cho làn da. Nếu không chịu chờ đợi, tia UV vẫn sẽ có cơ hội tấn công làn da của bạn. Theo thời gian, tổn thương tích tụ sẽ biểu hiện thành các dấu hiệu lão hóa.

Các sản phẩm kem chống nắng thường chỉ có tác dụng bảo vệ da trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Do đó, muốn đẩy lùi nguy cơ lão hóa hiệu quả, bạn cần chịu khó bôi lại kem chống nắng. Lưu ý rằng chị em cần rửa tay sạch sẽ trước khi thoa kem chống nắng, để tránh tạo cầu nối cho vi khuẩn xâm nhập, gây mụn trên da.

Lưu ý nếu việc bôi lại kem chống nắng dạng kem khiến bạn cảm thấy bất tiện, hãy sắm cho mình một lọ kem chống nắng dạng thỏi hoặc dạng bột. Như vậy, bước thoa lại kem chống nắng sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn, bạn cũng dễ dàng chăm thực hiện mỗi ngày.

2. Tẩy trang vào buổi tối

Tẩy trang sẽ giúp bạn loại bỏ tàn dư kem chống nắng - đây là thứ rất khó làm sạch, nếu bạn chỉ dùng sữa rửa mặt. Do đó, bác sĩ Jodi Shays tại Los Angeles khuyên bạn nên thực hiện bước làm sạch kép, để giúp làn da được "giải phóng" khỏi cặn bẩn tích tụ. "Nếu làn da được làm sạch kỹ càng, nó sẽ dễ thẩm thấu kem dưỡng, serum hơn", bác sĩ Jodi Shays cho biết thêm.

Khi làn da được làm sạch sâu, nó sẽ tránh được nguy cơ lên mụn, kích ứng, lỗ chân lông to và lão hóa sớm. Do đó, dù mệt mỏi đến đâu thì cuối ngày, bạn vẫn cần thực hiện đầy đủ hai bước làm sạch, đó là tẩy trang và rửa mặt.