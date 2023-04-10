5 khung giờ vàng để chăm da lý tưởng cho nàng công sở: Sở hữu làn da "mướt mát" không còn là chuyện xa vời

Mỗi thời điểm trong ngày, làn da của chúng ta lại phải chịu đựng những tác nhân ảnh hưởng khác biệt. Cùng với đó, chu trình tái tạo của làn da cũng thay đổi khác nhau trong 1 ngày. Do đó, để bảo vệ làn da và ngừa lão hóa hiệu quả thì bạn nên ghim ngay những khung giờ vàng sau.

Ngồi 8-9 tiếng/ngày làm việc trước máy tính, tiếp xúc với môi trường điều hòa thường xuyên…là những nguyên nhân làm làn da của bạn bị khô sạn, tối màu hay những đốm tàn nhan, nếp nhăn gây lão hóa sớm trước tuổi. Do đó, để giảm thiểu những nguy cơ gây hại đến làn da luôn là chủ đề được chị em phụ nữ quan tâm.

Serum vitamin C giúp chống oxy hóa, ngừa lão hóa hiệu quả, dùng vào buổi sáng sẽ giúp làn da được thanh lọc, làm đều màu da. Ưu tiên sản phẩm bổ sung thêm Hyaluronic Acid để làm săn chắc da, khiến kết cấu da mềm mượt và tươi trẻ hơn.

6 giờ sáng - uống nước và serum vitamin C: Sau khi thức dậy, chị em nên uống 1 cốc nước để bổ sung thanh lọc, bổ sung độ ẩm cho cơ thể và làn da, giúp da có độ căng bóng tự nhiên. Tiếp theo, hãy chuyển sáng bước dưỡng da cơ bản buổi sáng với sữa rửa mặt, toner và dùng serum vitamin C.

Sau một đêm dài làn da tiến hành tái tạo các tổn thương, đây là khoảng thời gian làn da hoạt động kém nhất. Adrenaline tăng lên kích thích cơ thể sản sinh nhiều bã nhờn trên da gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đồng thời, quá trình tích nước trong tế bào ở thời điểm này cũng chính là nguyên nhiên khiến mặt bạn có thể bị sưng khi vừa ngủ dậy. Kèm theo tình trạng da bóng nhờn, đồng thời là nổi vài nốt mụn. Vì vậy, bước đầu tiên bạn cần làm là rửa mặt thật sạch để loại bỏ hết tất cả các tạp chất trên da sau một đêm. Sau đó, thoa kem dưỡng da để cấp ẩm kịp thời và cân bằng lại độ pH cho da.

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7-8 giờ sáng thoa kem chống nắng: Khi chuẩn bị ra ngoài đi làm, bạn hãy thoa kem chống nắng trước lớp makeup. Kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, kem chống nắng kết hợp cùng serum vitamin C đã thoa trước đó sẽ tạo thành bộ đôi ngừa lão hóa tuyệt vời.

Sáng sớm là thời điểm cường độ tia tử ngoại mặt trời ở mức thấp nhất. Vì thế nhiều người thường chủ quan không bảo vệ da. Tuy nhiên, tia UVA, UVB vẫn có có ngu có tác động tới da và gây cháy nắng như những thời điểm nắng đỉnh điểm trong ngày.

Thoa kem chống nắng vào tầm 7 đến 8 giờ buổi sáng khi thời tiết mát mẻ sẽ tăng khả năng thấm hút giúp lớp kem chống nắng nhanh chóng tiệp vào da mang lại cảm giác mềm mịn, thoải mái cho các chị em.

Ảnh minh họa: Internet

13 giờ: Thoa lại kem chống nắng

Sau thời gian nghỉ trưa, bạn nên tẩy trang nhẹ và thoa lại kem chống nắng để bảo vệ da tốt hơn. Nên chọn 1 loại nước tẩy trang dịu nhẹ, lau qua khuôn mặt nhẹ nhàng để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, kem chống nắng, lớp makeup… Sau đó thoa lại kem chống nắng như thông thường.

Như chúng ta đã biết, ánh nắng là tác nhân gây hại nghiêm trọng đối với vẻ đẹp của làn da. Nếu tiếp xúc dưới ánh nắng quá lâu da rất dễ gặp phải các vấn đề như: sạm đen, thâm nám, da lão hóa nhanh, ung thư da,…Chính vì thế, sử dụng kem chống nắng là bước bảo vệ da vô cùng quan trọng. Nhưng kem chống nắng chỉ có tác dụng tối ưu trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, nếu bạn thường xuyên phải ra ngoài thì nên bôi lại để đảm bảo làn da được bảo vệ tốt nhất.

Việc thoa lại kem chống nắng vô cùng cần thiết để bảo vệ làn da. Đặc biệt những người hoạt động nhiều ngoài trời. Kem chống nắng bị hao hụt khi chạm nhiều vào quần áo, mồ hôi, bã nhờn và chất độc hại.

Bởi vậy bạn cần thoa lại kem chống nắng để có hiệu quả chống nắng cao nhất.

Vậy thời gian bao lâu nên bôi lại? Câu trả lời là tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như là:

Chỉ số SPF của kem chống nắng: SPF càng cao thì khả năng chống nắng càng lâu (bạn nên dùng từ SPF 30 trở lên)

Tùy loại da: Nếu da bạn là da dầu và dễ ra mồ hôi thì thời gian bôi lại kem chống nắng sẽ ngắn hơn vì có khả năng mồ hôi đã làm trôi đi mất lớp kem chống nắng của bạn rồi!

Tùy các hoạt động trong ngày: Nếu bạn thường xuyên phải đi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có các hoạt động mạnh ra mồ hôi thì tốt nhất nên bôi lại sau 2- 3 tiếng. Còn bạn chỉ làm việc văn phòng và không hoạt động nhiều thì có thể bôi lại sau 5- 6 tiếng. Thông thường đối với dân văn phòng thì chỉ cần giờ trưa bôi lại là được.

Ảnh minh họa: Internet

16-17 giờ xịt khoáng cấp ẩm và bôi kem chống nắng

Thời điểm cuối chiều, làn da bắt đầu khô do mất nước, lúc này bạn cần hồi phục độ ẩm cho da với những sản phẩm dưỡng cung cấp độ ẩm dịu nhẹ, dễ hấp thụ. Xịt khoáng chính là món đồ dưỡng da đơn giản, giúp bạn cấp ẩm cho da tức thì.

Ngay cả khi ánh nắng yếu dần thì làn da chị em vẫn bị cháy nắng. Các tia UVA với bước sóng dài vẫn xuyên qua tầng mây và tác động tới làn da con người. Vì thế sử dụng kem chống nắng sau khoảng 16 giờ rất cần thiết để bảo vệ da trước những tác động từ ánh nắng mặt trời.

Để đạt được hiệu quả chống nắng tối ưu, chị em nên tuân thủ các mốc thời gian thoa kem chống nắng. Đây là những thời điểm bổ sung dưỡng chất bảo vệ làn da một cách tốt nhất. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý:

Thoa kem đúng thời điểm để phát huy công dụng chống nắng, bảo vệ da.

Thoa kem với lượng phù hợp. Không nên bôi quá nhiều tạo lớp kem dày trên bề mặt sẽ gây bít tắc lỗ chân lông ảnh hưởng tới sức khỏe làn da.

Trước khi thoa kem cần tẩy trang kỹ càng để hạn chế tình trạng vi khuẩn tích tụ trên da gây viêm da.

Kết hợp sử dụng kem chống nắng với các vật dụng chống nắng cần thiết: áo chống nắng, mũ rộng vành, kính mắt, khẩu trang… để bảo vệ da trong những thời điểm đi ra ngoài.

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21-22 giờ dưỡng da ban đêm và đắp mặt nạ

Một làn da căng mướt, sáng mịn, tươi trẻ luôn là niềm mơ ước của phái đẹp từ bấy lâu nay. Để đạt được làn da trông thật glowy thì dưỡng da ban ngày vẫn chưa đủ. Vào ban đêm là thời gian làn da của bạn tái tạo lại các tế bào đã mất, chính vì thế khi dưỡng da vào ban đêm các dưỡng chất sẽ được hấp thụ hiệu quả nhất.

Hơn nữa ban đêm là thời gian làn da của bạn được thư giãn, không bị tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời hay bụi bẩn, điều này giúp các hoạt chất trong mỹ phẩm chăm sóc da phát huy tốt, tránh bị kích ứng. Theo một số nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ của làn da vào ban đêm cao hơn ban ngày, chính vì thế da của bạn sẽ rất dễ bị mất nước nếu không được cấp ẩm tốt và tránh các dấu hiệu lão hóa da. Chính vì những lợi ích của việc dưỡng da ban đêm đem lại bạn đừng quên các bước dưỡng da ban đêm nhé!

Vào lúc ngủ, làn da sẽ có cơ hội tái tạo và thanh lọc. Do đó, chu trình dưỡng da buổi tối rất quan trọng, nên tập trung vào các sản phẩm chuyên sâu, dưỡng da từ bên trong.

Đa số các chị em thường không có thói quen chăm sóc da trước khi ngủ và cho rằng cần cho làn da nghỉ ngời vào ban đêm. Tuy nhiên, sự thật rằng ban đêm là khoảng thời gian làn da hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất để tiến hành tái tạo tế bào da. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất để thoa kem dưỡng da là 22h tối.

Cách chăm sóc da hiệu quả nhất vào thời điểm này là:

Sau khi đã tẩy da chết, rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt.

Thoa toner để lỗ chân lông được thông thoáng và cân bằng độ pH cho da.

Thoa kem dưỡng da với liều lượng 1/2 thìa cafe. Massage da theo chuyển động vòng tròn. Vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Sau đó, hãy tập thói quen ngủ sớm để cơ thể được nghỉ ngơi.

Ngoài ra, đắp mặt nạ dưỡng da là cách chăm sóc da hiệu quả và rẻ tiền nhất nhưng lợi ích thật bất ngờ không ai nghĩ tới.

Với những nguyên liệu chính từ các loại trái cây bao gồm: tươi bạn có thể tự mình “chế” được những công thức chăm sóc da hiệu quả. Các loại mặt nạ hữu ích nhất cho các cô nàng công sở

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