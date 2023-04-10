Chị em cần lưu ý gì khi chăm sóc sắc đẹp bản thân?

Chị em cùng tìm hiểu những điều cần chú ý khi chăm sóc sắc đẹp bản thân và cách quản lý sức khỏe bên dưới nhé.

Ngày càng có nhiều phụ nữ tự làm đẹp và chăm sóc bản thân tại nhà. Tự làm đẹp có ưu điểm tiết kiệm thời gian, tiền bạc nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vấn đề về da. Cần thận trọng vì tác dụng phụ có thể xảy ra do sử dụng sai sản phẩm hoặc nguyên liệu không phù hợp.

Bộ phận được phụ nữ chăm chút nhiều nhất chính là đôi mắt. Để có đôi mắt trong veo, trang điểm mắt cầu kỳ hoặc gắn mi giả được nhiều người lựa chọn. Một số phụ nữ tự thử nối mi bằng bộ dụng cụ tự làm.

Nối mi sử dụng chất kết dính để gắn sợi mi nhân tạo vào từng lông mi, chất kết dính được sử dụng thường chứa hàm lượng lớn toluene và formaldehyde là những chất gây ung thư nên cần cẩn trọng.

Nếu chất kết dính tiếp xúc với mí mắt, nó có thể gây ngứa dữ dội, có thể gây ra hội chứng khô mắt, viêm kết mạc, mẩn đỏ và lẹo mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tự tẩy lông có thể gây viêm nang lông

Một số phụ nữ tẩy lông bán vĩnh viễn bằng laser tại bác sĩ da liễu, nhưng nhiều phụ nữ tự làm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Việc tẩy lông chủ yếu bằng dao cạo hoặc dao tỉa lông mày được sử dụng khi tắm rất thuận tiện, nhưng có thể làm da bị thương do lưỡi dao sắc hoặc bị nhiễm vi khuẩn.

Đặc biệt, nếu nang lông hoặc khu vực xung quanh nang lông bị nhiễm bẩn, có thể xảy ra các bệnh ngoài da như viêm nang lông kèm theo sưng tấy và có mủ. Viêm nang lông có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có lông, vì vậy điều quan trọng là phải chăm sóc nó hàng ngày. Để ngăn ngừa viêm nang lông, hãy sử dụng dao cạo đã khử trùng sau khi rửa kỹ vùng bị ảnh hưởng và tạo đủ bọt với kem cạo râu.

Sau khi tẩy lông, hãy chườm lạnh hoặc thoa kem dưỡng da để làm dịu vùng da bị kích ứng. Tốt hơn hết là bạn không nên sử dụng nhíp vì chúng làm lỗ chân lông to hơn và tăng tỷ lệ viêm nhiễm. Ngoài ra, cạo lông liên tục có thể gây nám nên cần thấm bằng khăn ướt ấm trước khi cạo để tránh để lại sẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Làm nail nhiều gây biến dạng móng và nhiễm trùng do vi khuẩn

Khi thời tiết ấm áp, phụ nữ thường đi những đôi giày sandal để lộ bàn chân, vì vậy chị em thường chú ý đến việc chăm sóc móng tay móng chân. Nếu bạn mua một sản phẩm làm móng và tự chăm sóc móng, có thể gây viêm móng hoặc các bệnh như biến dạng móng do sai phương pháp.

Chăm sóc móng về cơ bản bao gồm quá trình cắt móng tay và móng chân, mài bề mặt móng và làm sạch lớp biểu bì. Đối với người mới bắt đầu, có thể có nguy cơ nhiễm vi khuẩn khi cắt thịt hoặc lớp biểu bì khi sử dụng đồ dùng bằng kim loại, vì vậy đồ dùng phải được khử trùng thường xuyên.

Sơn móng, tạo màu cho móng làm kích thích và cản trở sự hút ẩm, đồng thời thành phần axeton dùng để tẩy sơn móng tay cũng làm cho móng tay bị khô. Để giữ cho móng tay của bạn khỏe mạnh, bạn nên thoa dầu hoặc kem dưỡng da tay chuyên dụng trong ít nhất 3 đến 4 ngày sau khi tẩy sơn móng tay.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi