Tuy nhiên có một số vị trí liên quan đến huyệt đạo và các dây thần kinh mà nếu nặn mụn, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe , thậm chí có thể gây tử vong.

Thông thường, khi da bị mụn, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc nặn mụn để lấy hết còi mụn rồi sử dụng các biện pháp chăm sóc da khác như thoa kem, uống thuốc, đắp mặn nạ dưỡng da,…

Sau đây là 3 vị trí nặn mụn nguy hiểm, còn được gọi là 'tam giác tử thần' trên khuôn mặt.

Chóp mũi thường là vị trí có nhiều mụn đầu đen.

Vị trí này thường tập trung nhiều mụn đầu đen. Việc nặn chúng sẽ tác động vào huyệt và ảnh hưởng tới cả cơ thể gây choáng đầu, hoa mắt. Vì thế khi có mụn ở vị trí này, tuyệt đối bạn không được nặn mà nên sử dụng biện pháp thoa kem trị mụn.

Với mụn đầu đen, các bạn nên đợi cho tới khi mụn “chín”, sử dụng các biện pháp tự nhiên để loại bỏ mụn như mặt nạ lòng trắngtrứnggà, cơm nóng, nước chanh… Đặc biệt, chúng mình tuyệt đối không lấy mụn đầu đen cùng lúc với mụn mủ bởi điều này rất dễ làm lây lan vi khuẩn và gây viêm nhiễm.

2. Quanh miệng

Khu vực này thường xuyên tập trung mụn đinh râu. Đinh râu hầu hết chỉ xuất hiện trong phạm vi quanh môi, mép và cằm, thường ăn vào sâu hơn mụn bình thường. Mụn nhọt đinh râu là một trong những loại mụn rất độc.

Đinh râu thường xuất hiện quanh miệng, đau nhức hơn mụn bình thường.

Mụn nhọt đinh râu được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách những loại mụn không được nặn bởi khi chúng ta dùng tay nặn mụn, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào tĩnh mạch và gây ra các biến chứng như viêm tắc tĩnh mạch não, nhiễm trùng máu…Thậm chí, việc điềutrị mụn nhọt đinh râu không đúng cách còn có thể gâytử vong.

Để trị mụn này đúng cách, bạn nên sử dụng cồn i-ốt chấm lên mụn vùng mụn để sát trúng, không được tự ý đắp lá hay cay nặn mụn. Sau khi mụn”chín” thì nên đến trung tâm y tế để được điều trị đúng kỹ thuật nhé.

3. Khóe mắt

Nếu phát hiện mụn khóe mắt, hãy đến bác sĩ da liễu để kiểm tra.

Không nên bởi đó là một vị trí huyệt đạo Tình minh. Đây là một loại huyệt đạo rất quan trọng. Nếu nặn mụn không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cũng tương tự như huyệt đạo ở chóp mũi, nếu cố dùng lực để nặn mụn ở vị trí khóe mắt, bạn sẽ có nguy cơ bị hoa mắt, choáng hoặc nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê.

Chuyên gia da liễu khuyến cáo không nên thường xuyên nặn mụn tại nhà vì không đảm bảo yếu tố vệ sinh. Nên cung cấp cho cơ thể dưỡng chất, vitamin từ các loại rau củ, uống thêm mật ong và chanh giúp tăng đề kháng, bên cạnh đó có thể tìm hiểu về các sản phẩm trị mụn uy tín, hiệu quả.