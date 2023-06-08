Tuyệt đối đừng nặn mụn ở 3 vị trí này nếu không muốn tính mạng bị đe dọa

Chăm sóc da 08/06/2023 15:17

Trên khuôn mặt có rất nhiều huyệt đạo. Nếu mụn mọc ở những vị trí huyệt đạo này thì tuyệt đối không nên đụng vào.

Thông thường, khi da bị mụn, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc nặn mụn để lấy hết còi mụn rồi sử dụng các biện pháp chăm sóc da khác như thoa kem, uống thuốc, đắp mặn nạ dưỡng da,… 

Tuy nhiên có một số vị trí liên quan đến huyệt đạo và các dây thần kinh mà nếu nặn mụn, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong.

Sau đây là 3 vị trí nặn mụn nguy hiểm, còn được gọi là 'tam giác tử thần' trên khuôn mặt.

1. Chóp mũi

Tuyệt đối đừng nặn mụn ở 3 vị trí này nếu không muốn tính mạng bị đe dọa - Ảnh 1
Chóp mũi thường là vị trí có nhiều mụn đầu đen.

Vị trí này thường tập trung nhiều mụn đầu đen. Việc nặn chúng sẽ tác động vào huyệt và ảnh hưởng tới cả cơ thể gây choáng đầu, hoa mắt. Vì thế khi có mụn ở vị trí này, tuyệt đối bạn không được nặn mà nên sử dụng biện pháp thoa kem trị mụn.

Với mụn đầu đen, các bạn nên đợi cho tới khi mụn “chín”, sử dụng các biện pháp tự nhiên để loại bỏ mụn như mặt nạ lòng trắngtrứnggà, cơm nóng, nước chanh… Đặc biệt, chúng mình tuyệt đối không lấy mụn đầu đen cùng lúc với mụn mủ bởi điều này rất dễ làm lây lan vi khuẩn và gây viêm nhiễm.

2. Quanh miệng

Khu vực này thường xuyên tập trung mụn đinh râu. Đinh râu hầu hết chỉ xuất hiện trong phạm vi quanh môi, mép và cằm, thường ăn vào sâu hơn mụn bình thường. Mụn nhọt đinh râu là một trong những loại mụn rất độc.

Tuyệt đối đừng nặn mụn ở 3 vị trí này nếu không muốn tính mạng bị đe dọa - Ảnh 2
Đinh râu thường xuất hiện quanh miệng, đau nhức hơn mụn bình thường.

Mụn nhọt đinh râu được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách những loại mụn không được nặn bởi khi chúng ta dùng tay nặn mụn, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào tĩnh mạch và gây ra các biến chứng như viêm tắc tĩnh mạch não, nhiễm trùng máu…Thậm chí, việc điềutrị mụn nhọt đinh râu không đúng cách còn có thể gâytử vong.

Để trị mụn này đúng cách, bạn nên sử dụng cồn i-ốt chấm lên mụn vùng mụn để sát trúng, không được tự ý đắp lá hay cay nặn mụn. Sau khi mụn”chín” thì nên đến trung tâm y tế để được điều trị đúng kỹ thuật nhé.

3. Khóe mắt

Tuyệt đối đừng nặn mụn ở 3 vị trí này nếu không muốn tính mạng bị đe dọa - Ảnh 3
Nếu phát hiện mụn khóe mắt, hãy đến bác sĩ da liễu để kiểm tra.

Không nên bởi đó là một vị trí huyệt đạo Tình minh. Đây là một loại huyệt đạo rất quan trọng. Nếu nặn mụn không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cũng tương tự như huyệt đạo ở chóp mũi, nếu cố dùng lực để nặn mụn ở vị trí khóe mắt, bạn sẽ có nguy cơ bị hoa mắt, choáng hoặc nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê.

Chuyên gia da liễu khuyến cáo không nên thường xuyên nặn mụn tại nhà vì không đảm bảo yếu tố vệ sinh. Nên cung cấp cho cơ thể dưỡng chất, vitamin từ các loại rau củ, uống thêm mật ong và chanh giúp tăng đề kháng, bên cạnh đó có thể tìm hiểu về các sản phẩm trị mụn uy tín, hiệu quả.

Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết

Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết

Sữa chua không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà nó còn được dùng trong việc làm đẹp bởi chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Kết hợp sữa chua và chuối làm mặt nạ sẽ giúp chúng ta có một làn da trắng sáng tự nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   nặn mụn tử vong 3 vị trí không được nặn mụn vùng tam giác tử thần trên mặt

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 57 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài