Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết

Chăm sóc da 05/06/2023 10:14

Sữa chua không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà nó còn được dùng trong việc làm đẹp bởi chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Kết hợp sữa chua và chuối làm mặt nạ sẽ giúp chúng ta có một làn da trắng sáng tự nhiên.

 

Sở hữu làn da sạch, đẹp là ước mơ của nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tuy nhiên do quá bận rộn cũng như ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường và những tia nắng gay gắt của mặt trời, việc duy trì một làn da khỏe mạnh và sáng mịn trở nên rất khó khăn.

Mụn, vết thâm, đốm, rám nắng và các yếu tố khác đã khiến làn da của chúng ta trở nên xấu đi và chúng ta đã không có được làn da sáng mịn, không tì vết như mong đợi.

Một trong những bí quyết để sở hữu một làn da đẹp đó là nên đắp mặt nạ và một trong những loại mặt nạ giúp dưỡng da, làm sáng da đó là sữa chua.

Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết - Ảnh 1
 Sữa chua cũng được xem là loại "mỹ phẩm" chăm sóc sắc đẹp rẻ tiền nhưng lại vô cùng hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

1. Đắp mặt nạ sữa chua không đường có tác dụng gì?

Sữa chua không đường đem lại rất nhiều lợi ích cho làn da, cụ thể:

1.2. Cung cấp độ ẩm cho da

Sữa chua giàu vitamin A, C nên có thể cung cấp dưỡng chất cho da, tạo độ ẩm và cân bằng độ ẩm cho da. Từ đó giúp khắc phục được tình trạng khô da, thiếu nước.

1.2. Làm trắng và mềm

Sữa chua không đường chứa nhiều dưỡng chất vitamin C, D và Probi, kẽm thẩm thấu sâu tới từng tế bào da, giúp hỗ trợ làm suy yếu cấu trúc của các hắc tố melanin. Từ đó giúp cải thiện làm trắng da, mềm da.

Ngoài ra, axit lactic còn giúp loại bỏ các tế bào da chết, giúp hỗ trợ sản sinh ra collagen làm da sáng và khỏe hơn.

Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết - Ảnh 2
Sữa chua giàu vitamin A, C nên có thể cung cấp dưỡng chất cho da, tạo độ ẩm và cân bằng độ ẩm cho da. Từ đó giúp khắc phục được tình trạng khô da, thiếu nướ - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Ngừa mụn trên da

Hàm lượng Probiotics có trong sữa chua không đường có thể giúp hỗ trợ chống lại các tác nhân gây tình trạng tổn thương ở da như mụn, viêm da.

Vì vậy khi sử dụng mặt nạ sữa chua không đường sẽ giúp ngăn ngừa được tình trạng mụn trên da do vi khuẩn gây nên.

2. Làm đẹp bằng sữa chua 

Sữa chua có thể dùng một mình hoặc trộn chung với nhiều loại hoa quả khác nhau để cho ra một sản phẩm làm đẹp da hiệu quả. Sữa chua là loại sữa rửa mặt vô cùng hiệu quả. Dùng sữa chua thoa đều lên mặt và cổ trong vòng 30 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm vừa phải. Cách làm này có tác dụng loại bỏ những bụi bẩn bám trên da, cho làn da được tươi sáng, các lỗ chân lông không bị bít lại, giảm thiểu nguy cơ bị mụn tấn công.

Lọ kem dưỡng đắt đỏ cũng không bằng 1 hũ sữa chua vài ngàn: Vừa dưỡng trắng, ngừa mụn, còn giúp da sáng mịn không tì vết - Ảnh 3
Sữa chua có thể dùng một mình hoặc trộn chung với nhiều loại hoa quả khác nhau để cho ra một sản phẩm làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trộn sữa chua và mật ong đắp mặt một tuần 2 lần giúp da thêm mềm mại, mượt mà, loại bỏ da khô. Trộn hỗn hợp bột nghệ và sữa chua để đắp mặt trong vòng 15 phút với 2 lần/tuần sẽ giúp da sáng đẹp, giảm vết thâm. Sữa chua và vài giọt chanh sẽ giúp giảm mụn, làn da sáng mịn hơn. Sữa chua và 1 thìa nước bưởi ép sẽ có công dụng làm giảm nhờn trên da. Làm da bạn sẽ trắng lên từng ngày khi sử dụng mặt nạ sữa chua và nước cam mỗi ngày hay sử dụng hỗn hợp cám gạo và sữa chua.

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