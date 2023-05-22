"Thần dược" rẻ bèo giúp da mịn màng, trắng sáng

Nha đam hay còn gọi là lô hội có chứa đến gần 200 hợp chất khác nhau theo nhiều nghiên cứu. Những hợp chất đó bao gồm chất chống oxy hóa, vitamin A, B, C, E và các loại axit amin thiết yếu. Hơn nữa, nha đam có đến 96% là nước. Vậy nên lợi ích của nha đam với làn da sẽ là:

Nha đam tươi thường là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn khi chăm sóc da . Đặc biệt, nếu biết kết hợp nha đam với một số nguyên liệu sẽ càng tăng thêm hiệu quả dưỡng da, trị mụn.

Nhiều bạn gái chọn cách làm mặt nạ nha đam để dưỡng ẩm cho da bởi loại cây này có đến 96% là nước, dễ thẩm thấu vào mọi loại da. Nha đam còn chứa mucopolysacarit làm tăng khả năng kết dính biểu bì bị bong tróc nên sẽ mang đến cho bạn làn da mịn màng.

Nha đam làm dịu vết cháy nắng và tổn thương da bằng cách tăng tổng hợp collagen. Hơn nữa, nha đam còn chứa các hợp chất như aloin và anthraquinone, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.

Nhựa của cây nha đam có nhiều axit cinnamic, và các vitamin B1, B2, B6 cùng với axit folic,... đặc biệt là có nhiều vi chất khác giúp loại bỏ tế bào lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Làm mờ vết thâm và rạn da

Hai hợp chất trong lô hội bao gồm aloesin và aloin có thể làm mờ vết thâm và rạn da. Trong một nghiên cứu, aloesin cho thấy khả năng kìm hãm sự tăng sắc tố da do tia cực tím và vết thâm do mụn trứng cá gây ra. Còn aloin phá hủy các tế bào melanin vốn là “thủ phạm” gây ra các vết đốm đen trên da.

1.4. Ngăn ngừa lão hóa

Gel lô hội có nhiều vitamin C, E và beta-carotene. Do đó, nha đam có đặc tính chống lão hóa. Bên cạnh đó, axit salicylic có trong nha đam hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà các dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào sâu từng tế bào và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

2. Các cách dùng nha đam làm đẹp

2.1. Làm trắng da bằng cách đắp trực tiếp lên mặt.

Nha đam gọt vỏ, rửa sạch, cạo lấy lớp nhựa trong suốt trong ruột lá và thoa đều lên mặt trước khi ngủ khoảng 15 – 20 phút rồi rửa mặt với nước mát. Thực hiện 3 lần/tuần bạn sẽ thấy da mình sáng mịn, sạch mụn.

2.2. Làm trắng da bằng nha đam và nước vo gạo

Để có làn da trắng mịn, căng tràn sức sống thì bạn không thể bỏ qua cách làm đẹp này. Chỉ cần một ít nước vo gạo đặc, một ít nha đam đã gọt vỏ đem chúng xay nhuyễn theo tỉ lệ 1:1 là được. Sau khi rửa mặt sạch bạn thoa hỗn hợp này lên da khoảng 20 phút, massage để mặt nạ thấm đều hơn vào mặt sau đó rửa sạch là được. Sử dụng cách làm đẹp da này trong vòng 2 tuần chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với sự thay đổi của làn da.

Lô hội là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Làm trắng da bằng nha đam và mật ong

Làm đẹp da mặt bằng nha đam có rất nhiều phương pháp. Trong đó việc kết hợp với mật ong là một lựa chọn sáng suốt cho mọi người. Trộn đều 1 chén nhựa nha đam + 2 muỗng canh mật ong, thoa lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch. Áp dụng cách chăm sóc da này tuần 2 lần để cho kết quả nhanh chóng.

2.4. Làm trắng da bằng nha đam và chanh.

Cắt 2 cạnh của lá nha đam, sau đó lấy phần gel trong của nha đam ra. Sau đó cho gel nha đam, nước cốt chanh vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn hỗn hợp này sao cho thu được một hỗn hợp thật mịn. Đắp hỗn hợp trên trong vòng 2 tuần, bạn sẽ ngạc nhiên về làn da trắng sáng của mình.