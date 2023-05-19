Tiết lộ 7 loại thực phẩm khiến da sạm đi, suy giảm collagen, đẩy nhanh tốc độ lão hóa nhưng chị em vẫn ngày ngày sử dụng mà không hay biết

‏Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến da lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Một trong những tác nhân gây hại da phổ biến nhất là ánh nắng mặt trời. Tia UV từ ánh nắng mặt trời phá hủy cấu trúc dưới da và các tế bào collagen. Với các tác động tiêu cực từ môi trường, làn da nhanh chóng suy yếu, nhăn nheo và chảy xệ.‏

‏Da được tạo thành từ hai loại protein chính là collagen và elastin. Nếu collagen là những sợi có khả năng chống đỡ giúp làn da săn chắc, thì elastin được ví như chất "cao su" giúp làn da mềm mại, đàn hồi. ‏

Socola đen chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy calo nhanh hơn, ngược lại, ở socola trắng, hàm lượng nhiều sữa và đường quá cao sẽ thúc đẩy sản xuất bã nhờn, kích thích các phản ứng viêm trong cơ thể, gây nổi mụn. Bên cạnh đường trong socola trắng còn phá hủy collagen trong da, đẩy nhanh quá trình hình thành nếp nhăn lão hóa.

‏‏Bên cạnh đó, các sản phẩm glycation - hình thành khi tiêu thụ protein hoặc chất béo kết hợp với đường - cũng là thủ phạm đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.Bởi vậy, sử dụng kem chống nắng hàng ngày và điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rượu ‏

‏Rượu có thể gây ra bọng mắt, mẩn đỏ, làm mất collagen và nếp nhăn. Thức uống này làm suy giảm quá trình hydrat hóa và lượng vitamin A trong cơ thể, có tác động trực tiếp đến việc hình thành các nếp nhăn. Hơn nữa, vitamin A có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển tế bào mới và sản xuất collagen, đảm bảo độ đàn hồi của làn da và ngăn ngừa nếp nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn chiên rán

Ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng chất béo cao gây ảnh hưởng xấu trong việc lưu thông máu. Hơn nữa nó còn dễ làm da nổi mụn, tăng lượng dầu trên bề mặt da.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt mặn

Đặc biệt là món khoai tây chiên sẽ làm tăng hàm lượng muối trong ngày lên rất nhiều, ảnh hưởng đến việc giữ nước của làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Chất caffeine làm mất nước, làm nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Hơn nữa, nó còn làm ta mất ngủ khiến da bị xấu đi, quầng thâm mắt xuất hiện, da xỉn màu.

Ảnh minh họa: Internet

Trà ngọt

Trong khi trà có tác dụng rất tốt cho sức khỏe nhưng việc cho quá nhiều đường vào thì lại phản tác dụng. Quá nhiều đường hóa học sẽ ngăn chặn sự sản sinh collagen và làm viêm da nặng hơn. Nên chọn các loại thực phẩm có hàm lượng collagen tự nhiên cao và lượng đường ngọt tự nhiên như các loại quả mọng và rau có màu đậm.

Ảnh minh họa: Internet

Mayonnaise

Thực phẩm chứa nhiều dầu giàu omega-6 (như đậu nành, ngô và rumler) được tìm thấy trong mayonaise và một số nước trộn salad có thể kích thích quá trình viêm, làm cho da ít sáng hơn. Tuy nhiên, nếu kết hợp ăn với cá hồi hay cá ngừ thì lại mang lại hiệu quả tốt cho da.