Những cách trị thâm quầng mắt hiệu quả bất ngờ

Chăm sóc da 22/05/2023 10:09

Ngủ không đủ giấc, ăn uống thiếu chất là một trong những nguyên nhân làm đôi mắt của bạn xuất hiện quầng thâm khiến bạn trông rất mệt mỏi

 

Cách trị thâm quầng mắt hiệu quả bằng túi trà

Bạn có biết trong trà xanh có chất chống oxy hóa (polyphenol và epigalocatexin galat) có thể làm tăng khả năng tuần hoàn máu. Vì vậy, bạn chỉ cần đắp thường xuyên túi trà nhúng đã qua sử dụng lên mí mắt. Quầng thâm mắt hay những dấu hiệu mệt mỏi quanh mắt sẽ nhanh chóng được loại bỏ.

Cách thực hiện: đặt túi trà nhúng đã qua sử dụng vào ngăn mát tủ lạnh từ 5-10 phút, rồi lấy ra đắp lên mắt (khi đắp phải nhắm mắt). Áp dụng 2 lần/ 1 ngày vào buổi tối và sáng sẽ đạt được kết quả nhanh nhất.

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Trong trà xanh có chất chống oxy hóa (polyphenol và epigalocatexin galat) có thể làm tăng khả năng tuần hoàn máu. - Ảnh minh họa: Internet

Dùng vitamin C và kem chống nắng

"Đôi khi, sự xuất hiện của quầng thâm mắt là do tăng sắc tố da - tình trạng xảy ra bởi việc chà xát hoặc tiếp xúc với ánh nắng", bác sĩ Rachel Nazarian giải thích. "Cách điều trị hiệu quả cho vấn đề này là dùng các sản phẩm làm sáng da chứa vitamin C, kojic acid, hoặc chiết xuất cam thảo. Những thành phần này giúp giảm sắc tố da theo thời gian, từ đó quầng thâm mắt cũng mờ dần".

Bên cạnh việc dùng sản phẩm làm sáng da thì bôi kem chống nắng là điều bắt buộc, nhằm trị quầng thâm và chống lão hóa. Bác sĩ Rebecca Tung tại Florida khuyên rằng: "Bạn nên đầu tư vào kem chống nắng vật lý, quang phổ rộng chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide".

Cách làm hết thâm mắt bằng chanh, cà chua

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Cà chua là lựa chọn tuyệt vời giúp xóa thâm quầng thâm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là lựa chọn tuyệt vời giúp xóa thâm quầng thâm mắt của chị em chỉ trong một đêm đồng thời cách kết hợp cà chua và chanh còn giúp vùng da dưới mắt mềm mịn hơn.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần lấy 1 thìa nước ép cà chua với 1 thìa nước cốt chanh và bôi lên vùng mắt bị thâm. Để yên trong thời gian khoảng 10 phút rồi rửa mặt lại với nước.

Bạn thực hiện cách này ít nhất 2 lần mỗi ngày sẽ giúp giải quyết nhanh chóng nỗi lo quầng thâm mắt

Cách làm hết thâm quầng mắt bằng khoai tây

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Khoai tây hỗ trợ cung cấp các chất chống ôxy hoá như vitamin C cho da - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây hỗ trợ cung cấp các chất chống ôxy hoá như vitamin C cho da. Trong thành phần khoai tây cũng chứa các enzyme giúp làm sáng da. Mật ong có tính kháng viêm giúp làm mờ quầng thâm quanh mắt cũng như làm mịn và giữ ẩm cho da. Nha đam có tính kháng viêm, kháng khuẩn và chứa các axit béo chưa bão hoà – nhóm chất có tác dụng giảm sưng, kích ứng và làm lành vết thương.

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