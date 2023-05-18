Chị em đau đầu vì viêm nang lông, tìm hiểu ngay nguyên do để sớm khắc phục, tự tin diện đồ gợi cảm cho ngày hè

Dù không phải vấn đề bệnh lý nguy hiểm nhưng hiện tượng này phần nào gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và sức khoẻ cơ thể bạn.

Viêm lỗ chân lông là gì? Viêm lỗ chân lông là tình trạng nhiễm trùng của các nang lông. Nang là nơi mọc sợi lông, nằm ở dưới da. Bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, tuy nhiên thường gặp nhất là ở các vị trí ma sát nhiều. Bên cạnh đó, các yếu tố như mồ hôi, da dầu và mỹ phẩm cũng có thể làm bít tắc nang lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn thường trú trên da như vi khuẩn staphylococcus đi vào các nang lông và gây nhiễm trùng.

Khi bị nhiễm, da sẽ biến đổi giống như “nổi da gà”, các nang lông chứa đầy mủ (mụn mủ), đỏ, ngứa, với một sợi lông/tóc ở trung tâm mụn đỏ đó. Trong một số trường hợp mụn này có thể vỡ , chảy ra dịch màu trong hoặc vàng nhạt. Bệnh viêm lỗ chân lông có chữa được không? Viêm lỗ chân lông có thể trị và phòng ngừa được. Nếu tình trạng viêm lỗ chân lông nhẹ và trung bình thường mất nhanh chóng và không để lại sẹo nếu điều trị đúng cách. Tuy nhiên, giống như tất cả các bệnh nhiễm trùng khác, luôn luôn có tỷ lệ nhỏ bệnh không thuyên giảm mà phát triển nghiêm trọng hơn.

Viêm lỗ chân lông nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến nhiễm trùng sâu thành viêm mô tế bào, để lại sẹo, nếu ở da đầu có thể gây rụng tóc vĩnh viễn. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, bác sĩ sẽ kê cho bệnh nhân một loại kháng sinh khác nhau. Nếu bác sĩ nghi ngờ viêm nang lông có kèm với tình trạng nhiễm nấm, bạn sẽ được cạo tìm nấm, để sử dụng thuốc kháng nấm thích hợp. Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân gây viêm nang lông Do tác nhân bên trong cơ thể Rối loạn tuyến dầu: Tuyến dầu (tuyến nhờn) hoạt động quá mức hoặc chất dầu ngày càng đặc tính sẽ gây bức bí, làm kín nang lông, cản trở sự phát triển của sợi lông. Do tốc độ thay mới tế bào tăng bất thường nhưng lại không được bài tiết lên bề mặt da, chúng tích tụ lại trong nang lông và làm kín chặt nang lông, gây viêm; Mất cân bằng về độ axit: Làm tăng tốc độ mất nước ở da, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm bên trong nang lông; Mắc một số bệnh lý: Suy giảm sức đề kháng, rối loạn thần kinh, mắc bệnh đường tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa, mắc bệnh nội tiết, tiểu đường,... Do môi trường Một trong những nguyên nhân chính gây nhiễm vi khuẩn hoặc nấm là do môi trường xung quanh. Chẳng hạn như nước ở hồ bơi không sạch sẽ có thể gây tác động xấu đến da và các nang lông. Ảnh minh họa: Internet Cạo lông Cạo lông chân với dao cạo kém chất lượng, không kết hợp kem sẽ gây ra tình trạng viêm nang lông, đau rát, thậm chí khiến lông mọc đen và dày hơn. Bạn cần làm sạch và dưỡng thật tốt vùng da cạo nhằm hạn chế nhiễm trùng. Cạo lông chân cũng có thể dẫn đến lông mọc ngược. Những sợi lông mọc ngược này có thể là nguyên nhân gây ra sự xuất hiện của viêm lỗ chân lông. Ảnh minh họa: Internet Những đối tượng có nguy cơ cao mắc viêm nang lông Mắc bệnh về da như viêm da và mụn trứng cá

Bị lông mọc ngược do cọ xát với quần áo hoặc cạo râu

Bị thương do tai nạn hoặc phẫu thuật

Sử dụng một số loại thuốc như kem bôi steroid hoặc kháng sinh trị mụn trứng cá lâu dài tạo điều kiện cho các vi khuẩn kỵ khí phát triển

Béo phì

Mắc bệnh làm giảm sức đề kháng với vi khuẩn, virus như tiểu đường, bệnh bạch cầu, suy thận, ghép tạng hoặc HIV/AIDS;

Sinh sống ở những vùng khí hậu nóng và ẩm

Đau đầu vì viêm lỗ chân lông? Chỉ cần loại quả này có thể hóa giải ngay vấn đề, giúp chị em diện đồ ngắn ngày hè thật tự tin Không chỉ đơn thuần là một loại rau ăn hằng ngày, mướp đắng hay khổ qua còn là một vị thuốc trong y học cổ truyền có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe chúng ta. Đặc biệt, mướp đắng còn có khả năng chữa viêm lỗ chân lông hiệu quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-em-dau-dau-vi-viem-nang-long-tim-hieu-ngay-nguyen-do-de-som-khac-phuc-tu-tin-dien-do-goi-cam-cho-ngay-he-582852.html