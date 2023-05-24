Nguyên nhân và cách khắc phục các nếp nhăn ở cổ phụ nữ

Các tia UVA và UVB có hại của ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho da và phá vỡ các mô liên kết ở lớp hạ bì. Mô liên kết này bao gồm các sợi elastin và collagen, nếu thiếu nó, da có thể mất độ đàn hồi và hình thành các nếp nhăn ở cổ.

Khi cơ thể già đi, da có xu hướng mất đi độ đàn hồi. Khi độ đàn hồi bị mất, da sẽ khó giữ được độ căng, dẫn đến cổ nhăn nheo.

Một trong những cách làm giảm nếp nhăn ở cổ cực kỳ đơn giản đó chính là áp dụng thoa kem chống nắng. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa da

Di truyền cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tốc độ lão hóa da của bạn. Nếu một hoặc cả cha mẹ của bạn từng có nếp nhăn ở cổ khi còn trẻ, rất có thể bạn cũng vậy.

Sử dụng điện thoại và máy tính đúng cách.

Ngồi đúng tư thế khi sử dụng điện thoạ - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường hay cúi đầu khi sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử như máy tính dẫn đến tình trạng đau mỏi lưng, vai gáy. Đồng thời các nếp nhăn ở cổ xuất hiện do thói quen này lặp đi lặp lại hàng ngày. Để ngăn ngừa nếp nhăn ở cổ, bạn cần đặt điện thoại, máy tính… thẳng mắt đồng thời để đầu và lưng thành một đường thẳng, tránh tình trạng cúi đầu, tạo nếp nhăn.

Sử dụng Retinoids

Retinoids có nguồn gốc từ vitamin A và chúng cũng là một trong các thành phần chống lão hóa được nghiên cứu và nổi tiếng nhất, đặc biệt cho vùng cổ

Tẩy da chết

Chúng ta thường hay tẩy da chết toàn thân và da mặt nhưng lại thường bỏ qua cổ và vùng da dưới cổ. Vùng da này rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên để loại bỏ những tế bào chết trên da. Không nên mạnh tay khi thực hiện quá trình tẩy da chết mà nên nhẹ nhàng để tránh tổn thương da. Việc tẩy da chết ở cổ và ngực có thể tiến hành 1-2 lần một tuần.

Vùng da này rất nhạy cảm, cần được chăm sóc đúng cách và thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tập yoga vùng cổ

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến khích nên tập yoga mặt khoảng 30 phút mỗi ngày trong vòng ít nhất 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập hiệu quả giúp làm săn chắc vùng da cổ của bạn.

Bài tập 1: Ngồi thẳng lưng, đưa cằm ra phía trước, mỉm cười và giữ tư thế này trong vòng 5 giây. Lặp lại động tác này 3 lần, thực hiện bài tập 1-2 lần mỗi ngày.

Uống nước thường xuyên

Một khi làn da không được cung cấp đủ nước thì sẽ trở nên nhăn nheo và mất đi độ đàn hồi. Do vậy, hãy bổ sung nước thường xuyên để tránh hình thành nếp nhăn trên cổ

Một khi làn da không được cung cấp đủ nước thì sẽ trở nên nhăn nheo - Ảnh minh họa: Internet

Ngừng hút thuốc

Hút thuốc là một trong các nguyên nhân hàng đầu khiến quá trình lão hóa xảy ra sớm hơn dự kiến. Mùi khói thuốc có thể gây tổn hại đến collagen và làm hạn chế các nicotine trong mạch máu