Tạm biệt sẹo thâm chỉ với 5 cách đơn giản, nguyên liệu tự nhiên nhà nào cũng có

Trị sẹo thâm chỉ hiệu quả khi bạn áp dụng đúng phương pháp và hạn chế nguyên nhân khiến sẹo thâm nặng hơn, đồng thời chủ động phòng ngừa khi da có nguy cơ để lại sẹo thâm. Khi xác định đúng nguyên nhân gây ra sẹo thâm thì việc phòng tránh và tìm ra giải pháp điều trị không còn là vấn đề quá khó khăn.

Sẹo thâm là tập hợp của những hắc tố bất thường hình thành trên da sau những tổn thương khiến bề mặt da lốm đốm, không đều màu, kém thẩm mỹ. Phổ biến nhất phải kể đến vết thâm do mụn để lại.

- Nặn mụn sai cách : Nhiều người thường có thói quen khi thấy trên da có mụn sẽ đưa tay lên da mặt, cạy hoặc nặn mụn. Việc nặn mụn nhưng chưa lấy hết nhân hay nặn mụn khi mụn vẫn còn non. Sẽ khiến cho vùng da bị tổn thương nặng nề dễ gây viêm nhiễm và gây sẹo thâm.

Nặn mụn sai cách rất dễ dẫn đến sẹo thâm trên khuôn mặt.

- Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng: Vùng da đang bị tổn thương khi bị tác động bởi ánh nắng sẽ sản sinh các sắc tố melanin nhiều hơn. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sẹo thâm.

- Các vết thương sau tai nạn hoặc bỏng da: Thông thường, những vết thương do tai nạn như: ngã xe hay vết mổ phẫu thuật sẽ để lại sẹo thâm nếu không được chữa trị đúng cách.

- Do bệnh đậu mùa, côn trùng cắn, ghẻ lở: các vết thương này sẽ bong vảy và làm da non gây ngứa ngáy. Lúc này nếu da không được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ dễ bị tổn thương và gây sẹo thâm sau khi lành. Vết thâm sẽ đạm hơn khi được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

- Cạy vẩy vết thương quá sớm: Trong quá trình đóng vẩy làm liền vết thương, làn da non sẽ hình thành gây hiện tượng ngứa. Nhiều người thường khó chịu và có thói quen cạy các lớp vẩy đó nên. Tuy nhiên, việc cạy lớp vẩy sớm sẽ để lộ làn da non bên trong. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chăm sóc không đúng cách sẽ hình thành nên các vết sẹo thâm, nám.

5 cách trị sẹo thâm hiệu quả từ thành phần thiên nhiên:

1. Trị sẹo mụn với dưa chuột

Dưa chuột là một nguyên liệu chữa sẹo thâm hiệu quả, vừa rẻ vừa dễ mua.

Dưa chuột có nhiều công dụng trong việc làm đẹp quen thuộc của các chị em, không chỉ sử dụng để làm mềm mịn và trắng da mà dưa chuột còn là cách trị sẹo mụn từ thiên nhiên hiệu quả. Trong dưa chuột có chứa nhiều vitamin như A, B1, B2, C … và các vi lượng rất tốt cho cơ thể, giúp tái tạo làn da bị tổn thương, làm liền các mô mới và cải thiện collagen trong cấu trúc da, ngăn ngừa việc hình thành sẹo do mụn để lại rất hữu hiệu.

Cách thực hiện:

– Bạn chuẩn bị từ 1-2 quả dưa chuột.

– Thái các quả dưa chuột thành nhiều lát mỏng.

– Đắp các lát dưa chuột mỏng lên vùng da bị sẹo mụn, để trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch.

2. Trị sẹo thâm bằng nghệ tươi

Nghệ có chức năng phục hồi tế bào da đáng kinh ngạc.

Có thể bạn đã biết nghệ tươi là một trong những loại thực phẩm có tác dụng làm đẹp, dưỡng da, trị sẹo. Được ưa dùng trong dân gian để trị các vết sẹo mới hình thành như sẹo tai nạn, sẹo mụn.... Nhờ curcumin cao cùng hoạt chất giúp kháng viêm hiệu quả. Hàm lượng dưỡng chất như vitamin E, D, B có tác dụng làm liền sẹo. Trung hòa màu da bị sẹo với vùng da xung quanh.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nghệ tươi cắt thành nhiều lát mỏng.

Bước 2: Dùng những lát nghệ thoa đều vùng da sẹo, bạn cũng có thể xay nhuyễn nghệ và dùng tăm bông thấm và bôi lên vết sẹo.

Chờ khoảng 15 phút cho dưỡng chất thấm sâu vào da, sau đó bạn hãy rửa lại với nước lạnh.

3. Trị sẹo thâm bằng lá nha đam

Nha đam cung cấp dưỡng chất dồi dào cho da, giúp phục hồi làn da bị tổn thương.

Nha đam là nguyên liệu tuyệt vời trong việc trị sẹo mụn hiệu quả, vì nha đam chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cùng các vitamin giúp cung cấp cho da 1 lượng chất cần thiết để cấu trúc da có thể tái tạo một cách nhanh chóng sau khi bị mụn gây tổn thương. Nó làm xoa dịu các nốt mụn đỏ, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp mô mới hình thành nhanh hơn, làm giảm sẹo mụn một cách đáng kể.

Cách thực hiện:

– Bạn chuẩn bị 1 bó nha đam rồi đem rửa sạch.

– Cắt bỏ mép cùng răng cưa, gọt bỏ vỏ chỉ lấy phần thịt bên trong.

– Đắp phần thịt nha đam lên vùng bị sẹo mụn trong khoảng 20 phút, bạn có thể massage nhẹ nhàng để nha đam thấm nhanh hơn sau đó rửa mặt lại với nước sạch. Sau khi thực hiện bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Nha đam chính là cách trị sẹo mụn hiệu quả từ thiên nhiên tại nhà. Hãy kết hợp thêm sử dụng kem trị mụn vào mối buổi tối để đem lại hiệu quả nhanh chóng và an toàn hơn bạn nhé!

4. Trị sẹo thâm bằng nước cốt chanh

Chanh tươi chứa nhiều thành phần axit, giúp loại bỏ tế bào chết, đẩy nhanh quá trình hình thành da mới.

Nước cốt chanh được coi là cách trị sẹo mụn từ thiên nhiên nhanh nhất mà lại tiết kiệm chi phí. Trong chanh có chứa nhóm axit tự nhiên như axit lactíc và glycolic, nhóm axit tự nhiên này giúp tẩy các tế bào da chết, tạo điều kiện cho các tế bào da mới nhanh chóng được hình thành. Vì thế nước cốt chanh có tác dụng ngăn ngừa sẹo mụn và các vết thâm hiệu quả lắm đấy.

Cách thực hiện:

– Bạn chuẩn bị một quả chanh rồi rửa sạch.

– Cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước cốt vào một cái chén.

– Sau đó dùng bông tâm thấm nước cốt chanh thoa lên vùng da bị sẹo mụn. Da bạn sẽ bị ửng đỏ và hơi rát trong lần đầu sử dụng nhưng cảm giác này sẽ biến mất nếu bạn áp dụng thường xuyên.

5. Trị sẹo thâm bằng vitamin E

Sử dụng vitamin E hàng ngày sẽ nhận thấy tác dụng tuyệt vời, giúp sản sinh collagen cho da.

Vitamin E là một trong những thành phần không thể thiếu trong việc dưỡng và phục hồi da bị tổn thương. Ngoài việc, cung cấp vitamin E qua chế độ ăn uống hằng ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các viên uống vitamin E để thoa lên các vùng da bị sẹo thâm và các vùng da xung quanh. Vitamin E sẽ kích thích các tế bào da sản sinh collagen đẩy lùi các tác nhân gây hại, phục hồi làn da bị tổn thương. Cân bằng mày da sẹo thâm với làn da xung quanh

Cách thực hiện: Bạn thoa vitamin E lên vùng da đang có sẹo. Phương pháp này cần thực hiện từ 3 lần/ ngày trong 3 tuần đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được sẹo thâm mờ đi rõ rệt.

Lưu ý: Trị sẹo thâm bằng vitamin E có hiệu quả tốt nhất đối với các vết sẹo thâm mới hình thành, sẹo thâm do mụn. Đối với các vết sẹo thâm lâu năm, sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ.

Chỉ với 5 cách trị sẹo mụn từ thiên nhiên trên đây, nếu bạn áp dụng thường xuyên thì tình trạng sẹo mụn của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng, mang lại cho khuôn mặt bạn một làn da ngày càng trắng sáng và mịn màng, bạn không còn cảm thấy mặc cảm và tự ti về các vết sẹo do mụn gây ra nữa.