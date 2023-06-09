6 cách chăm sóc da tưởng 'ngược đời' nhưng đem lại hiệu quả bất ngờ, da càng ngày càng khỏe đẹp

Sau đây là một số cách dưỡng da 'ngược đời' nhưng thực chất lại tốt cho da, giúp da khỏe khoắn tự nhiên.

Không phải cứ chăm sóc da mặt càng kỹ càng tốt, bạn nên cho da mặt mình thời gian nghỉ để da ở trong trạng thái tự nhiên nhất.

Trong 1 tuần, bạn nên để dành 1 ngày không dưỡng da. Việc này giống như 1 ngày detox, để làn da có cơ hội nghỉ ngơi, thúc đẩy khả năng tự tái da cũng như để bạn lệ thuộc vào những món skincare đậm đặc. Trong ngày này, ngoài việc làm sạch, bạn sẽ không sử dụng bất cứ sản phẩm dưỡng chuyên sâu nào khác.

2. Không rửa mặt quá nhiều

Rửa mặt quá nhiều sẽ làm mất cân bằng độ ẩm, độ pH trên da.

Giữ sạch làn da không có nghĩa là bạn nên rửa mặt quá thường xuyên. Rửa mặt quá nhiều sẽ chỉ khiến làn da của bạn mất dần độ ẩm cần thiết và nhanh chóng trở nên khô ráp hơn mà thôi. Trong hầu hết các trường hợp, thói quen này khiến da bạn dễ dàng mất đi lipid tự nhiên. Thêm vào đó, độ pH cũng sẽ bị ảnh hưởng và có thể dẫn đến các bệnh lý về da.

Vậy bao nhiêu thì bị coi là quá nhiều? Chỉ trừ trường hợp da mặt bạn quá bẩn, nếu không, bạn chỉ nên giữ thói quen rửa mặt hai lần trong ngày là đủ. Nên dùng kem rửa mặt thật nhẹ nhàng vào buổi sáng. Buổi tối, bạn nên làm sạch gấp đôi bằng cách dùng nước tẩy trang hoặc dầu rửa mặt trước, tiếp theo mới đến sữa rửa mặt.

3. Không tẩy tế bào chết quá 2 lần/tuần

Tẩy tế bào chết quá nhiều khiến da trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương.

Tẩy tế bào chết sẽ giúp làn da trở nên tươi sáng, khỏe khoắn và trẻ trung hơn rất nhiều. Nó còn làm tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị da, giúp da hấp thụ được các loại kem và tinh chất. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ hiện đang quá lạm dụng việc này.

Tẩy da chết quá thường xuyên hoặc sử dụng AHA, BHA, retinoids, enzyme trái cây, salicylic hay axit glycolic với liều lượng quá nhiều có thể làm da trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thêm vào đó, nó cũng làm tăng tốc độ sản sinh dầu do cơ chế tái tạo tự nhiên của da trở nên quá mức cần thiết.

Để duy trì một làn da khỏe mạnh, với bất kỳ loại da nào cũng chỉ nên thực hiện công việc này không quá hai lần một tuần. Nếu muốn đẩy nhanh tốc độ chữa lành da sau khi bị mụn, bạn có thể tẩy tế bào chết mỗi ngày trong thời gian hai tuần, sau đó quay lại lịch trình 1- 2 ngày/tuần.

4. Không nên dùng quá nhiều sản phẩm dưỡng da

Không phải chăm sóc bằng nhiều sản phẩm thì da sẽ đẹp lên, mà chỉ cần sản phẩm phù hợp với làn da.

Dùng đồ dưỡng da quá nhiều đôi khi lại là không tốt. Hãy giảm bớt lượng tinh chất dùng cho da, vì nếu dùng quá nhiều, da cũng không thể hấp thụ hết được, thậm chí còn trở nên kém hiệu quả. Nếu da bạn có nhiều vấn đề riêng biệt, hãy sử dụng luân phiên các loại tinh chất (hôm nay dùng tinh chất làm trắng, ngày mai dùng tinh chất chống lão hóa…) Cách này sẽ giúp giữ cho làn da của bạn luôn ở trong trạng thái dễ chịu nhất để hấp thu sản phẩm.

5. Không dùng khăn tẩy trang

Việc sử dụng khăn tẩy trang dễ khiến da tổn thương, chảy xệ.

Với những nàng công sở bận rộn, khăn tẩy trang là sản phẩm quen thuộc nhưng thực tế bạn lại không nên sử dụng sản phẩm này quá nhiều. Khăn tẩy trang chỉ có tác dụng với những loại makeup dịu nhẹ, còn với những loại makeup đậm, không thấm nước thì bạn vẫn cần phải chà xát để làm sạch hoàn toàn.

Những động tác chà xát này có thể khiến làn da bị co kéo, dẫn đến chảy xệ, nhanh lão hóa hơn. Ngoài ra, khăn tẩy trang thường chứa các thành phần gây kích ứng từ đó làm khô da.

6. Không lau khô da sau khi rửa mặt

Sau khi rửa mặt, nhiều cô nàng có thói quen dùng khăn bông thấm bớt nước rồi mới bôi sản phẩm skincare. Tuy nhiên, khăn bông để trong nhà tắm thường là nơi tích tụ nhiều loại vi khuẩn, hành động lau mặt bằng khăn bông có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào da gây ra mụn, viêm da, đồng thời dễ khiến da khô và hạn chế hiệu quả hấp thụ sản phẩm dưỡng. Thực tế sau khi rửa mặt, bạn chỉ cần vỗ nhẹ gương mặt để ráo bớt nước, rồi tiếp tục thực hiện các bước dưỡng với toner, lotion, serum, kem dưỡng là đảm bảo làn da sẽ được cung cấp dưỡng chất hiệu quả và đẹp lên từng ngày.