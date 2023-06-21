Kem chống nắng dính vào mắt có nguy hiểm không?

Jane Styche, Giám đốc Đơn vị Mắt tại Bệnh viện Benenden (Anh) cho biết, khi nói đến thói quen chống nắng, mặc dù rất dễ bị lãng quên, nhưng bạn phải luôn đảm bảo bôi kem chống nắng lên mí mắt. Da trên mí mắt đặc biệt mỏng, có nguy cơ bị tổn thương bởi tia cực tím nếu bạn bỏ qua nó.

Kem chống nắng là hình thức bảo vệ chống lại ung thư da. Ung thư da là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, gây ra bởi tia cực tím (UV), làm tổn thương DNA trong tế bào da. Nguồn tia UV chính là ánh sáng mặt trời.

Khi để kem chống nắng dính vào mắt có thể gây một số rủi ro như:

Bằng cách thoa kem chống nắng lên mí mắt, bạn đã cung cấp thêm một lớp bảo vệ, che chắn khu vực nhạy cảm này khỏi tác hại của bức xạ tia cực tím. Tuy nhiên, đối với bất kỳ thứ gì được bôi gần mắt, điều quan trọng là bạn phải cố gắng tránh để không dính vào mắt. Vì nếu để dính vào mắt có thể dẫn đến khó chịu ở mắt và các vấn đề khác, một số vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng…

- Kích ứng mắt: Các thành phần chống nắng, chẳng hạn như avobenzone, octinoxate hoặc oxybenzone... có thể gây kích ứng bề mặt trước của mắt. Điều này có thể dẫn đến mẩn đỏ, ngứa, châm chích và/hoặc cảm giác nóng rát. Nếu tình trạng kích ứng mắt kéo dài hoặc nghiêm trọng, cần đi khám.

- Dị ứng: Ngoài ra, một số người có thể nhạy cảm hoặc dị ứng với một số thành phần trong kem chống nắng. Việc tiếp xúc với những thành phần này trong mắt có thể gây ra phản ứng dị ứng, dẫn đến sưng tấy.

Mặc dù kem chống nắng có thể gây cay mắt nhưng không có bất kỳ tổn thương mắt vĩnh viễn hoặc giảm thị lực nào được ghi nhận. Kem chống nắng khoáng chất (như titan dioxide hoặc kẽm oxit) ít gây cay mắt hơn so với kem chống nắng hóa học.

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Làm gì khi em chống nắng dính vào mắt?

Khi kem chống nắng dính vào mắt cần:

- Rửa mắt: Ngay lập tức rửa mắt bằng thật nhiều nước mát, sạch. Nghiêng đầu sang một bên và mở mắt bị ảnh hưởng, rồi dội nhẹ nước vào mắt. Để nước chảy qua mắt nhiều lần giúp loại bỏ kem chống nắng. Chớp mắt liên tục trong khi rửa bằng nước.

- Tháo kính áp tròng (nếu có): Cần tháo kính áp tròng bằng tay sạch nếu kem chống nắng dính vào mắt và vứt bỏ, thay thế bằng một cặp mới khi hết khó chịu mắt. Nếu không thể, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tháo và vệ sinh thấu kính trước khi lắp lại.

- Tránh dụi mắt: Dụi mắt có thể giúp giảm bớt cảm giác khó chịu và ngứa do kem chống nắng bắn vào mắt, nhưng hãy cố gắng tránh làm điều này. Chà xát có thể gây kích ứng thêm và làm nặng thêm vấn đề. Không chỉ vậy, nếu dụi mắt bằng tay chưa rửa sạch, sẽ có nguy cơ đưa thêm các chất kích thích vào mắt hoặc thậm chí gây nhiễm trùng.

Nếu cảm giác khó chịu kéo dài hoặc bị đau dữ dội, thay đổi thị lực hoặc bất kỳ triệu chứng đáng lo ngại nào khác, bạn nên đi khám.

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Có thể dùng kem dưỡng mắt có SPF thay kem chống nắng không?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kem dưỡng mắt có SPF thay cho kem chống nắng. Nếu chỉ số SPF đủ để bảo vệ cho vùng da quanh mắt của bạn dưới ánh nắng mặt trời.

Khi chọn lựa, nên ưu tiên những sản phẩm kem dưỡng mắt có chỉ số SPF 30 trở lên. Và đảm bảo rằng trong thành phần không có hương liệu, chất gây kích ứng.

Làm thế nào để bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi ánh nắng mặt trời?

Để bảo vệ tối ưu cho vùng da quanh mắt, ngoài việc thoa kem chống nắng, bạn cũng cần lưu ý 1 số điều sau:

Cố gắng tránh ra ngoài trời khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, tránh khung giờ từ 10h sáng đến 4h chiều. Nếu bạn phải đi ra ngoài, hoặc bạn muốn tắm nắng, hãy đeo kính râm hoặc kính bảo hộ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hấp thụ tia UV.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt lưu ý, nếu bạn nhận thấy một vết sưng mới hoặc tổn thương giống như mụn xung quanh mi của bạn, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay. Bởi bệnh ung thư da ở khu vực này có xu hướng phát hiện muộn vì mọi người rất hiếm khi để ý đến sự thay đổi của vùng mi mắt.