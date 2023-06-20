Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa

Làm đẹp 20/06/2023 21:31

Để sở hữu một làn da trắng sáng và mịn màng, ngoài chế độ chăm sóc da hợp lý, chị em nên bổ sung cho cơ thể một số loại nước ép hoa quả để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Bổ sung đủ nước cho thể có tác dụng:

Uống đủ nước mỗi ngày là cách giúp dưỡng ẩm da từ bên trong tránh gây khô da, bong tróc

Các tế bào da được ngậm nước đầy đủ để da trở nên khỏe mạnh, căng mịn, duy trì vẻ độ đàn hồi và thúc đẩy da sản sinh collagen

Tình trạng lão hóa, nếp nhăn, quầng thâm, bọng mắt cũng giảm tốc độ xuất hiện

Thanh lọc cơ thể nói chung và cho da nói riêng, giúp loại bỏ các độc tố ảnh hưởng tới da ra ngoài cơ thể, giảm các yếu tố gây mụn

Giúp tăng lưu lượng máu để làn da luôn đều màu, hồng hào

Môi cũng nhận được nhiều lợi ích tương tự khi bạn uống đủ nước

Dưới đây, một số loại nước rất tốt cho làn da, nên uống hàng ngày:

Nước ép táo, rau xanh

Những thực vật có màu xanh giúp cung cấp độ ẩm cho da nhanh chóng, kích hoạt hệ thống bạch huyết trong máu đến nuôi dưỡng làn da để giúp da thêm sáng màu. Có thể kết hợp táo xanh cùng một số loại rau củ.

Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà rốt

Vitamin A và C trong cà rốt có tác dụng bảo vệ da khỏi viêm nhiễm, trị mụn trứng cá và mụn đầu đen hiệu quả. Ngoài ra, nếu bạn bổ sung cà rốt thường xuyên vào chế độ ăn, tông màu da sẽ được cải thiện đáng kể, vết thâm do mụn cũng nhanh chóng mờ dần.  

Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa - Ảnh 2
Nước ép cà rốt có màu cam tự nhiên và không bị tách lớp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cà rốt không phải là loại củ “được lòng” tất cả mọi người. Nhất là cà rốt sống, vị ngai ngái của nó khiến nhiều người phải nhăn mặt khi ăn, do đó không thể ăn một lúc quá nhiều. Ép lấy nước là cách chế biến nhanh gọn, giúp bạn dễ dàng nạp vitamin từ vài củ cà rốt trong một lần uống và ít làm thất thoát dưỡng chất có trong nguyên liệu tươi.

Nước ép cam

Nước ép cam rất giàu vitamin C giúp hồi phục làn da của bạn sau khi bị ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời (da sạm, nhăn...). Và là một trong những thành phần quan trọng nhất trong quá trình hình thành collagen. Uống nước ép cam hằng ngày giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên da.

Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa - Ảnh 3
Trong nước ép cam có chứa nhiều vitamin C giúp các tế bào của hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sự thiếu hụt collagen cũng có thể khiến cho làn da bị xâm hại bởi các yếu tố lão hóa như nếp nhăn, da chảy xệ, thô ráp, nổi mụn xuất hiện các mảng da tối màu và lâu dần hình thành các mảng nám sẫm màu. Khiến da mặt bạn trở nên ngày càng nhạy cảm và khó chăm sóc hơn. Do đó bổ sung collagen là cách để duy trì độ đàn hồi, căng mịn của da, giữ cho da luôn được khỏe mạnh, tươi trẻ. 

Nước bí đao

Ăn bí đao luộc, đắp mặt nạ bí đao hay uống nước bí đao là những cách làm đẹp rất kinh tế mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Bí đao trị nám hiệu quả, dưỡng ẩm tốt do có tính mát, giúp thanh nhiệt và thải độc. Ngoài ra, vitamin C, B1, B2… bên trong quả bí đao còn giúp làm dịu tình trạng bỏng rát do cháy nắng, xóa mờ vết thâm nám theo thời gian. 

Nước dừa

Hiếm ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một quả dừa tươi. Không chỉ ngon ngọt, nước dừa còn chứa cytokinin với tác dụng chống lão hóa da, giúp tăng độ căng bóng và tránh chảy xệ.  

Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa - Ảnh 4
Nước dừa rất giàu carbohydrate và chất điện giải - Ảnh minh họa: Internet

Nước trà xanh

Trà xanh lại là một bí kíp dưỡng da khác vốn đã rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của nhiều gia đình. Ngoài uống trà, bạn có thể học bí quyết xông hơi bằng trà xanh của siêu mẫu Miranda Kerr để xoa dịu làn da bị kích ứng, làm sạch lỗ chân lông và giữ nước cho da hiệu quả.

Mách chị em các loại thức uống tự nhiên, quen thuộc hàng ngày giúp làn da trở nên sáng, mịn màng, chống lão hóa - Ảnh 5
Uống nước trà xanh hàng ngày giúp làn da sạch lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet
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