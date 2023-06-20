Chăm sóc đôi chân luôn mịn màng, hạn chế nứt gót trong mùa hè nắng nóng

Nứt gót chân là phần da khô ở gót chân bị mất đi độ đàn hồi và tách ra khi trọng lực cơ thể dồn xuống chân. Khi gặp điều kiện thuận lợi như tiếp xúc nhiều với nước, thay đổi thời tiết đột ngột, trời lạnh, nó có thể gây chảy máu, nứt sâu, đau đớn, cản trở việc đi lại, lao động.

Tẩy tế bào chết cho bàn chân một lần/tuần là bắt buộc để loại bỏ các tế bào da khô khiến chân bạn sần sùi và thô ráp. Việc tẩy tế bào chết định kỳ giúp các sản phẩm hấp thụ tốt và nhanh hơn vào da.

Một lựa chọn khác là gói lột da được ngâm trong dung dịch, sau khi quấn quanh bàn chân của bạn, sẽ giúp làm mềm các vết chai để tạo ra quá trình lột da tự nhiên. Quá trình này kéo dài vài ngày, các dấu hiệu bong tróc xuất hiện vào khoảng ngày thứ ba

2.2. Dưỡng ẩm sâu

Vào mùa hè, chúng ta có xu hướng dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Điều đó khiến da chân khô nhanh hơn. Ngoài ra, gót chân chịu phần lớn trọng lượng cơ thể, vì vậy, phần da này thường bị bong tróc, nứt nẻ.

Bạn cần duy trì thói quen dưỡng ẩm cho bàn chân, đặc biệt là gót chân mỗi ngày. Ngoài ra, để giữ được độ ẩm của kem dưỡng, bạn hãy thoa kem ngay sau khi tắm xong, vì da hấp thụ các thành phần tốt nhất khi còn ướt.

Bạn cần duy trì thói quen dưỡng ẩm cho bàn chân, đặc biệt là gót chân mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Lựa chọn giày dép phù hợp

Mang giày dép quá chật khiến da bàn chân phải cọ xát nhiều, máu lưu thông kém, từ đó gót chân trở nên khô sần. Tốt nhất bạn nên chọn giày dép vừa vặn để bảo vệ đôi chân và hỗ trợ di chuyển tốt. Những đôi giày quá cứng cũng không nên chọn, thay vào đó, bạn nên mua những đôi giày mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu khi bước đi.

Mang giày dép quá chật khiến da bàn chân phải cọ xát nhiều, máu lưu thông kém - Ảnh minh họa: Internet

2.4. Uống đủ nước, ăn đủ chất

Nước cung cấp độ ẩm, cho làn da khỏe. Thiếu nước sẽ khiến da nhăn nheo, gót chân khô cứng lại và nứt ra thành những rãnh dài. Tác động này càng rõ ràng hơn trong thời tiết lạnh và khô hanh. Để giữ cho gót chân luôn mềm mại, người trưởng thành nên uống khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày. Bạn không đợi đến khi khát mới uống mà nên chủ động uống thường xuyên trong ngày. Chế độ ăn lành mạnh, cân bằng có ích cho sức khỏe tổng thể, trong đó có cả làn da. Vitamin và khoáng chất có nhiều trong các loại rau củ quả giúp tăng cường sức đề kháng và cho làn da mịn màng hơn.