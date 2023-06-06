Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay!

Làm đẹp 06/06/2023 07:45

Mách chị em các công dụng của bơ hạt mỡ giúp 'thăng cấp' nhan sắc lên rất nhiều mà lại đơn giản, dễ làm.

Bơ hạt mỡ nổi tiếng là một loại quả giúp 'tu bổ' sắc đẹp cho chị em phụ nữ cực kì hiệu quả bởi nó chứa lượng lớn các chất chống oxy hóa và kháng khuẩn giúp da thêm khỏe mạnh, không gây mụn và tránh tình trạng lão hóa sớm. Các chất Vitamin cũng giúp cải thiện tình trạng khô da và giảm quầng thâm đáy mắt.

Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bơ hạt mỡ là loại quả gì?

Bơ hạt mỡ (bơ shea hay shea butter) là loại quả có nguồn gốc từ châu Phi được các chị em ưa chuộng sử dụng trong công thức làm đẹp da và dưỡng tóc suôn mượt.

Bơ hạt mỡ được chiết xuất từ ​​hạt cây shea với tên khoa học là Vitellaria paradoxa có nguồn gốc ở Tây Phi. Nhiều tài liệu lịch sử ghi nhận loại thực vật này đã xuất hiện nhiều trong các công thức làm đẹp da lẫn tóc dưới thời nữ hoàng Cleopatra và nữ hoàng Sheba.

Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bơ shea được xem là vô cùng linh thiêng đối với nhiều bộ tộc ở châu Phi. Người dân địa phương cũng thường sử dụng bơ shea để bảo vệ da và tóc khỏi cái nắng nóng khắc nghiệt và trời gió khô hạn. Bơ shea cũng có trong các loại kem dưỡng ẩm, lotion hay emulsion cho da và tóc.

Công thức bơ hạt mỡ dùng để dưỡng da

Bơ hạt mỡ có công dụng dưỡng ẩm rất hữu hiệu nhờ vào thành phần chứa các axit béo như linoleic, oleic, stearic và palmitic. Khi bạn thoa lên da, bơ sẽ nhanh chóng thẩm thấu và phát huy công dụng dưỡng ẩm cho da. Bơ hạt mỡ giúp hình thành nên ranh giới ngăn cách giữa da với môi trường bên ngoài, duy trì độ ẩm cần thiết cho da và giảm khả năng da bị khô.

Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

120ml dầu dừa tinh khiết

120ml dầu hạnh nhân

Cách thực hiện

Bạn đun cách thủy dầu dừa và bơ hạt mỡ, trộn đều rồi để nguội trong vòng vài phút. Sau đó, thêm vào dầu hạnh nhân và trộn đều.

Để hỗn hợp trong tủ lạnh khoảng 10 – 15 phút để dầu hơi đông lại một chút.

 

 

Trong lúc hỗn hợp dần đông lại, bạn dùng máy đánh trứng đánh bông lên đến khi có được một lớp kem đặc.

Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp ra hũ chứa và sử dụng để dưỡng ẩm cho da mỗi ngày.

Công thức bơ hạt mỡ dùng để dưỡng tóc

Những tác động đến tóc như duỗi, uốn hay nhuộm thường xuyên sẽ dễ làm mất độ ẩm tự nhiên của tóc, khiến tóc dễ bị khô và xơ. Khi thấm vào tóc, bơ hạt mỡ sẽ tạo thành một lớp áo bảo vệ tóc khỏi các tác động của nhiệt độ hay hóa chất, đặc biệt là với những mái tóc đã trải qua nhiều lần tạo kiểu hay nhuộm màu.

Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 chén bơ hạt mỡ

1/2 chén dầu ô liu

1 muỗng cà phê dầu vitamin E

1 muỗng canh tinh dầu tùy thích

Cách thực hiện

Cách thực hiện

Bạn cho bơ hạt mỡ vào máy xay, trộn cho đến khi bơ trở thành giống như bột thì thêm dầu ô liu vào trộn tiếp. Sau đó, hãy cho thêm vào dầu vitamin E và loại tinh dầu tùy thích rồi tiếp tục xay cho đến khi hỗn hợp mềm mịn.

Sau khi gội đầu, bạn dùng hỗn hợp trên để làm dầu ủ tóc trong khoảng 20 phút sau đó xả lại bằng nước sạch.

Công thức bơ hạt mỡ dùng để dưỡng môi

Trong dầu hạt mỡ có chất chống oxy hóa: Acid Cinnametic, Phytosterol, Phytonutrients… dưỡng ẩm sâu và trẻ hóa làn da, làm chậm quá trình oxy hóa bên trong và ngăn ngừa các tác nhân bên ngoài.

Đây cũng là thành phần bất di bất dịch trong các dòng son dưỡng ẩm, đem lại độ mềm mịn và giữ nước lâu cho môi và đặc biệt là an toàn nếu lỡ “nếm” phải.

Trộn bơ hạt mỡ với thứ này là có ngay 'mỹ phẩm' vừa dưỡng da mềm mịn lại ủ tóc suôn mượt, chị em nên thử ngay! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bơ hạt mỡ

Dầu dừa

Bột hoa hồng

Tinh dầu hoa hồng

Sáp ong

Cách thực hiện

Bước 1: Đun chảy bốn muỗng canh dầu dừa, hai muỗng canh bơ hạt mỡ và sáp ong mỗi loại bằng lò hơi đôi.

Bước 2: Đun trên ngọn lửa nhỏ và tiếp tục khuấy cho đến khi tất cả chúng tan chảy hoàn toàn.

Bước 3: Sau khi hoàn thành, lấy ra khỏi bếp và thêm một muỗng cà phê bột hoa hồng vào hỗn hợp. Trộn đều hỗn hợp rồi nhỏ 3-4 giọt tinh dầu hoa hồng.

Bước 4: Kết hợp mọi thứ một cách độc đáo và chuyển hỗn hợp vào một lọ nhỏ bằng thiếc hoặc nhựa.

Bước 5: Để cho nó nguội hoàn toàn để nó tạo thành một lớp dưỡng môi tự nhiên. Sử dụng khi cần thiết.

Bật điều hòa ô tô thế nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Bật điều hòa ô tô thế nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Điều hòa là một trong những bộ phận quan trọng trên xe hơi, giúp mang tới bầu không khí trong lành, sạch sẽ và thoáng mát. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng biết cách bật điều hòa trên ô tô hiệu quả mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Xem thêm
Từ khóa:   bơ hạt mỡ công thức dưỡng da công thức dưỡng tóc công thức dưỡng môi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 23 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới