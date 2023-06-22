Tác hại khôn lường của việc ngủ quên tẩy trang ảnh hưởng đến cả nhan sắc lẫn sức khỏe

Việc giữ nguyên lớp trang điểm qua đêm mà không tẩy trang chẳng những làm bẩn chăn gối mà còn gây ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn. Nếu bạn thường xuyên đi ngủ khi trên mặt vẫn còn cả đống phấn son thì nên sửa đổi thói quen này ngay để tránh gặp phải các vấn đề sau.

Đi ngủ với một lớp trang điểm trên mặt có thể cản trở quá trình tái tạo tự nhiên diễn ra và thay vào đó phá vỡ collagen khỏe mạnh. Quá trình tái tạo tế bào khiến nang lông bôi trơn và cho phép dầu xuất hiện lên bề mặt da của bạn, chưa kể là còn có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da khô và tạo ra nhiều nếp nhăn và nếp nhăn rõ rệt hơn.

Lỗ chân lông là nơi tiết ra các tuyến bã nhờn, mồ hôi cấp ẩm tự nhiên cho làn da. Khi trang điểm lỗ chân lông sẽ bị bịt kín bởi những thành phần có trong mĩ phẩm điều đó gây ra mụn, viêm nhiễm cho làn da.

Nhiều bạn cho rằng nếu sử dụng kem chống nắng hay không ra ngoài thì không cần tẩy trang, đó cũng là sai lầm. Bởi vì trong kem chống nắng ít nhiều vẫn có thành phần phản sáng và chống trôi khó loại bỏ sạch bằng nước thường mà cần dung dịch tẩy trang. Cũng như kể cả khi ở nhà không trang điểm, nhưng bụi bẩn li ti của không khí xung quanh vẫn có thể bám vào và bít lỗ chân lông, nên tẩy trang vào cuối ngày trước khi ngủ là vô cùng cần thiết.

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Dễ làm tóc và da bị nhờn

Khi bạn đi ngủ với lớp trang điểm vẫn còn trên mặt thì nó sẽ để lại vết bẩn từ phấn son trên chăn gối và chúng sẽ tiếp tục dính vào tóc lẫn da của bạn. Hậu quả là tóc của bạn sẽ được phủ một lớp son bóng hoặc son môi suốt cả đêm và dễ bị nhờn, rối nhanh hơn.

Việc tẩy trang sạch sẽ trước khi ngủ đặc biệt quan trọng với những người có làn da dầu, vì nếu không làm việc này thì tình trạng da của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khiến mắt bị kích ứng

Để lớp trang điểm trên mắt lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Vùng da quanh mắt là một trong những vùng da mỏng và dễ tổn thương nhất tr

ên khuôn mặt vì vậy việc trang điểm khi đi ngủ có thể dẫn đến mẩn đỏ và sưng quanh vùng mắt. Ngoài ra, nếu để mascara hoặc bút kẻ mắt nằm trên hoặc gần với đường kẻ mắt, bạn sẽ có nguy cơ bị kích ứng và viêm mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Đẩy nhanh tiến độ lão hóa của làn da

Nếu không tẩy trang, các bụi bẩn sẽ kết hợp với các bã dầu còn sót lại cùng lớp trang điểm sẽ tấn công cấu trúc tế bào da.

Một số chia sẻ từ các chuyên gia trang điểm cho biết, nếu không tẩy trang trước khi đi ngủ lượng collagen trên da sẽ không được tái tạo tốt, khiến da khô hơn và nhiều nếp nhăn hơn