Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ.

Thông thường, vết thương do bị bỏng bô nhanh khỏi hay lâu khỏi là do cơ địa cũng như cách xử lí vết thương của mỗi người. Nếu chị em bịbỏng nông tức bỏng độ 1 thì thường diện bỏng sẽ nhỏ và tự xẹp sau vài ngày. Trường hợp chị em bị bỏng bô nặng thì diện bỏng lớn, thời gian điều trị sẽ kéo dài trong khoảng từ 3- 4 tuần.

Bỏng bô xe máy là hiện tượng da bị nhiệt độ cao của ống bô làm cho tổn thương, gây đau đớn và tổn thương da nghiêm trọng, nếu không sơ cứu và chữa trị khéo léo rất dễ để lại sẹo.Vị trí dễ bị bỏng bô nhất là ở bắp chân, chị em phụ nữ chỉ cần một phút bất cẩn là sẽ bị bỏng bô ngay.

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Cách cách trị bỏng siêu hiệu quả tại nhà

Nước lạnh

Một trong những bí quyết tốt nhất về cách điều trị bỏng trên tay là nước lạnh. Đây là cách rẻ tiền để chữa lành các vết bỏng ở nhà. Bạn muốn làm dịu vết bỏng ngay tức thì, hãy làm điều sau:

Đổ nước lạnh vào khu vực bị bỏng và ngâm một vài phút. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng gạc lạnh trên vùng da bị bỏng và giữ trong vài phút.

Ảnh minh họa: Internet

Lô hội

Một số nghiên cứu cho thấy lô hội có tác dụng hiệu quả trong việc chữa lành vết bỏng cấp độ 1 hoặc 2. Hợp chất Aloin trong nha đam có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, thúc đẩy tuần hoàn và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Người bị bỏng có thể bôi trực tiếp lên vùng bỏng một lớp gel lô hội. Trường hợp sử dụng gel chứa chiết xuất lô hội, người tiêu dùng nên lưu ý loại chứa tỷ lệ lô hội cao.

Khoai tây

Những lát khoai tây là biện pháp hữu hiệu để điều trị bỏng trên tay trong thời gian ngắn vì chúng có đặc tính làm dịu và chống kích ứng. Đây là thành phần rất tốt cho vết bỏng nhỏ, đặc biệt là trên tay.

Bằng cách sử dụng khoai tây sống, bạn có thể giảm nguy cơ mụn nước và đau đớn. Phương pháp này gồm: Cắt khoai tây thành lát khác nhau và thoa chúng lên vết bỏng trong vòng 15 phút, sau đó bỏ các lát khoai tây ra. Ngoài ra, bạn có thể để cả một củ khoai tây tươi và xoa lên vết bỏng trong vòng 15 phút. Ngay sau khi bị bỏng, bạn nên sử dụng phương pháp này càng sớm càng tốt để có được kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong đã được sử dụng để điều trị vết thương, bao gồm cả vết bỏng từ thời Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại. Các nhà khoa học phát hiện chế phẩm này có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm giúp rút ngắn quá trình chữa lành, nhanh liền sẹo.

Khi bị bỏng nhẹ hoặc trung bình, bôi trực tiếp mật ong lên vết thương và dùng gạc băng lại để tránh dính vào quần áo, để vài giờ và thay 3 - 4 lần trong ngày. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu mật sạch, thuần khiết, không bị nhiễm khuẩn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cây oải hương

Tinh dầu hoa oải hương chứa chất giảm đau và có tính chất sát trùng làm giảm đáng kể những vết sẹo. Và đây là cách để sử dụng cây oải hương để chữa lành vết bỏng:

Trộn một vài giọt dầu oải hương với ly nước. Sử dụng một miếng vải mềm và ngâm vào hỗn hợp, sau đó chấm lên vùng bị bỏng nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp mật ong với dầu hoa oải hương sau đó đặt lên vết bỏng vài lần mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép hành tây

Nước ép hành có chứa hợp chất lưu huỳnh có thể làm giảm đau và giúp làm giảm nguy cơ mụn nước cũng như chữa bỏng.

Bây giờ bạn hãy cắt một củ hành và có được nước ép để chữa bỏng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ép hành tươi. Bạn có thể lặp lại phương pháp này nhiều lần mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất.