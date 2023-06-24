Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ

Làm đẹp 24/06/2023 21:38

Bỏng bô để lại sẹo khiến chi kém tự tin hơn, hãy thử ngay những mẹo sau đánh bay sẹo lại giúp lành bỏng nhanh nhé!

Bỏng bô xe máy là gì?

Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ.

Bỏng bô xe máy là hiện tượng da bị nhiệt độ cao của ống bô làm cho tổn thương, gây đau đớn và tổn thương da nghiêm trọng, nếu không sơ cứu và chữa trị khéo léo rất dễ để lại sẹo.Vị trí dễ bị bỏng bô nhất là ở bắp chân, chị em phụ nữ chỉ cần một phút bất cẩn là sẽ bị bỏng bô ngay.

Thông thường, vết thương do bị bỏng bô nhanh khỏi hay lâu khỏi là do cơ địa cũng như cách xử lí vết thương của mỗi người. Nếu chị em bịbỏng nông tức bỏng độ 1 thì thường diện bỏng sẽ nhỏ và tự xẹp sau vài ngày. Trường hợp chị em bị bỏng bô nặng thì diện bỏng lớn, thời gian điều trị sẽ kéo dài trong khoảng từ 3- 4 tuần.

Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách cách trị bỏng siêu hiệu quả tại nhà

Nước lạnh

Một trong những bí quyết tốt nhất về cách điều trị bỏng trên tay là nước lạnh. Đây là cách rẻ tiền để chữa lành các vết bỏng ở nhà. Bạn muốn làm dịu vết bỏng ngay tức thì, hãy làm điều sau:

Đổ nước lạnh vào khu vực bị bỏng và ngâm một vài phút. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng gạc lạnh trên vùng da bị bỏng và giữ trong vài phút.

Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lô hội

Một số nghiên cứu cho thấy lô hội có tác dụng hiệu quả trong việc chữa lành vết bỏng cấp độ 1 hoặc 2. Hợp chất Aloin trong nha đam có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, thúc đẩy tuần hoàn và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Người bị bỏng có thể bôi trực tiếp lên vùng bỏng một lớp gel lô hội. Trường hợp sử dụng gel chứa chiết xuất lô hội, người tiêu dùng nên lưu ý loại chứa tỷ lệ lô hội cao.

Khoai tây

Những lát khoai tây là biện pháp hữu hiệu để điều trị bỏng trên tay trong thời gian ngắn vì chúng có đặc tính làm dịu và chống kích ứng. Đây là thành phần rất tốt cho vết bỏng nhỏ, đặc biệt là trên tay.

Bằng cách sử dụng khoai tây sống, bạn có thể giảm nguy cơ mụn nước và đau đớn. Phương pháp này gồm: Cắt khoai tây thành lát khác nhau và thoa chúng lên vết bỏng trong vòng 15 phút, sau đó bỏ các lát khoai tây ra. Ngoài ra, bạn có thể để cả một củ khoai tây tươi và xoa lên vết bỏng trong vòng 15 phút. Ngay sau khi bị bỏng, bạn nên sử dụng phương pháp này càng sớm càng tốt để có được kết quả tốt nhất.

Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong đã được sử dụng để điều trị vết thương, bao gồm cả vết bỏng từ thời Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại. Các nhà khoa học phát hiện chế phẩm này có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm giúp rút ngắn quá trình chữa lành, nhanh liền sẹo.

Khi bị bỏng nhẹ hoặc trung bình, bôi trực tiếp mật ong lên vết thương và dùng gạc băng lại để tránh dính vào quần áo, để vài giờ và thay 3 - 4 lần trong ngày. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các thương hiệu mật sạch, thuần khiết, không bị nhiễm khuẩn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cây oải hương

Tinh dầu hoa oải hương chứa chất giảm đau và có tính chất sát trùng làm giảm đáng kể những vết sẹo. Và đây là cách để sử dụng cây oải hương để chữa lành vết bỏng:

Trộn một vài giọt dầu oải hương với ly nước. Sử dụng một miếng vải mềm và ngâm vào hỗn hợp, sau đó chấm lên vùng bị bỏng nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp mật ong với dầu hoa oải hương sau đó đặt lên vết bỏng vài lần mỗi ngày.

Bỏng bô xe máy, chị em hãy học ngay những mẹo này đảm bảo lành nhanh mà không lưu lại sẹo gây mất thẩm mĩ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép hành tây

Nước ép hành có chứa hợp chất lưu huỳnh có thể làm giảm đau và giúp làm giảm nguy cơ mụn nước cũng như chữa bỏng.

Bây giờ bạn hãy cắt một củ hành và có được nước ép để chữa bỏng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ép hành tươi. Bạn có thể lặp lại phương pháp này nhiều lần mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất.

 

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết

Một loại tinh bột có tác dụng loại bỏ làn da đen, dưỡng da mịn màng mà chị em nên biết

Tinh bột nghệ được mệnh danh là 'thần dược thiên nhiên' được chị em ưa chuộng trong các phương pháp làm đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏng trị bỏng trị bỏng không để lại sẹo sẹo

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 26 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 26 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới