Những thói quen khiến da nhanh nhăn nheo, chảy xệ trước tuổi 30

Chăm sóc da 30/06/2023 09:26

Ăn nhiều đồ ngọt, hút thuốc góp phần làm suy giảm cấu trúc collagen, khiến da lỏng lẻo, nhanh hình thành nếp nhăn, xỉn màu.

 

Thức khuya

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng trong việc làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể cũng như làn da. Ngủ ngon, ngủ đủ giấc sẽ giúp làn da có điều kiện lý tưởng để tái tạo, sửa chữa tổn thương từ sâu bên trong nhờ đó mịn màng, săn chắc hơn, ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Ngược lại, thiếu ngủ, thức khuya khiến làn da dễ có xu hướng xỉn màu, xuất hiện quầng thầm, nổi mụn. 23h là khung giờ lý tưởng bạn nên đi ngủ để giúp các cơ quan nội tạng thực hiện chức năng trao đổi chất, thải độc... nhờ đố làn da được sửa chữa tổn thương, khỏe đẹp hơn.

Những thói quen khiến da nhanh nhăn nheo, chảy xệ trước tuổi 30 - Ảnh 1
Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng trong việc làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể cũng như làn da - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều đường

Đường không hẳn là một loại gia vị hay ho cho cả cân nặng và làn da của bạn. Tiêu thụ đường quá nhiều, bạn sẽ vô tình gây cản trở và làm hao hụt lượng lớn collagen và elastin tự nhiên của da.

Những thói quen khiến da nhanh nhăn nheo, chảy xệ trước tuổi 30 - Ảnh 2
Đường không hẳn là một loại gia vị hay ho cho cả cân nặng và làn da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân đột ngột

Mong ước của hầu hết phụ nữ là sở hữu thân hình thon gọn, mảnh mai. Nhưng không phải vì điều này mà các chị em lại tìm đến những phương pháp giảm cân cấp tốc để đạt được kết quả.

Vì hệ lụy của việc này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến làn da của bạn. Khi cân nặng thay đổi đột ngột, cơ thể chưa kịp thích nghi với lượng thực phẩm nạp vào dẫn đến tình trạng nhăn nheo và chảy xệ.

Để duy trì sức khỏe và làn da đẹp, bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện thay vì lạm dụng thuốc giảm cân. Bên cạnh đó, hãy nhớ sử dụng thêm các loại kem dưỡng giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

Hút thuốc

Nicotine trong thuốc lá phá hủy collagen của da và ngăn cản các mạch máu vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng đến các tế bào da. Từ đó, làn da bị lão hóa, đàn hồi kém. Thao tác khi hút thuốc cũng dễ làm hình thành nếp nhăn quanh miệng.

Không chống nắng

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Tia UV là một trong những tác nhân khiến da lão hóa nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tia UV là một trong những tác nhân khiến da lão hóa nhanh nhất, vì vậy, hãy hình thành thói quen thoa kem chống nắng, che chắn da kỹ lưỡng khi ra đường, nhất là vào khung giờ 10h-15h.

 

 

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Từ khóa:   da nhăn chảy xệ thói quen

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