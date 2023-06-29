Top 4 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng 

Chăm sóc da 29/06/2023 10:42

Sở hữu làn da tươi trẻ luôn là ước mơ của mọi cô gái. Vậy bạn đã “biết mặt” nhũng thành phần chống lão hóa hiệu quả nhất hiện nay chưa? Hãy tham khảo ngay 4 “thành phần vàng” được các chuyên gia đề cử nhé!

 

1. Retinoid

"Retinoid được coi là thành phần chống lão hóa kỳ diệu" , theo bác sĩ Mamina Turegano. "Retinoid là dẫn xuất của vitamin A. Thành phần này có thể hoạt động ở tầng sâu để khôi phục collagen, và cải thiện bề mặt da bằng cách kích thích các tế bào tái tạo, đẩy lùi tình trạng da kém đều màu" , bác sĩ Mamina Turegano bổ sung thêm.

Bên cạnh khả năng chống lão hóa, retinoid còn rất hữu ích trong việc trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông để bạn có được làn da láng mịn.

Top 4 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng  - Ảnh 1
Retinoid được coi là thành phần chống lão hóa kỳ diệu - Ảnh minh họa: Internet

2. Vitamin C chống gốc tự do cho làn da sáng bừng

Nhắc đến các thành phần chống lão hóa tốt nhất thì không thể không nhắc đến Vitamin C- "Thần dược trẻ hóa" dành cho mọi làn da. Với đặc tính chống ô xy hóa mạnh mẽ và kích thích sản xuất collagen, Vitamin C sẽ giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, sáng hồng rạng rỡ.

Bên cạnh đó, Vitamin C còn tạo ra hàng rào chống ô xy hóa, bảo vệ làn da thoát khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng cường hiệu quả của kem chống nắng. Từ đó hạn chế thâm da, nám, tàn nhang, lão hóa. Ngoài ra, thêm một công dụng phổ biến khác của vitamin C đó là giúp giảm sưng, viêm do mụn gây ra. Có thể nói, Vitamin C là thành phần đa năng mà mọi làn da đều nên cần bổ sung.

Top 4 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng  - Ảnh 2
Vitamin C- "Thần dược trẻ hóa" - Ảnh minh họa: Internet

Với nồng độ Tetrahexyldecyl Ascorbate 20% (dạng vitamin C siêu đậm đặc, ổn định), Image MD Restoring Power-C Serum là ứng cử viên sáng da để bạn tham khảo. Đây là tinh chất làm sáng, phục hồi da và giảm nếp nhăn "nổi đình nổi đám" của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare (Hoa Kỳ). Sản phẩm giúp làm sáng da, mờ nám, tàn nhang, cải thiện làn da sần sùi và chống lão hóa hiệu quả.

3. Tinh chất trà xanh - Giúp phục hồi làn da

Một tách trà xanh ấm không chỉ có thể để nhâm nhi, thư giãn mà còn là một nguồn giàu các chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng cho làn da. Cụ thể, đó là các polyphenol, vừa kích thích tái tạo, vừa có tác dụng tuyệt vời đối với quầng thâm.

Khi sử dụng thông qua các loại viên uống đẹp da, các polyphenol trở thành chất chống oxy hóa toàn thân, có tác dụng ngăn ngừa và sửa chữa những tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra, phá vỡ các tế bào da tổn thương và tái tạo tế bào mới.

Top 4 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng  - Ảnh 3
Khi sử dụng thông qua các loại viên uống đẹp da, các polyphenol trở thành chất chống oxy hóa toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Vitamin E - Giúp đẩy lùi tổn thương và trẻ hóa làn da

Vitamin E là một siêu dưỡng chất khi nói đến việc bảo vệ da chống lại các tổn thương da có thể dẫn đến các nếp nhăn và vết chân chim. Cơ chế là loại vitamin này sẽ vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại tế bào, được kích hoạt bởi các yếu tố môi trường như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Hơn nữa, vitamin E được bổ sung trong viên uống đẹp da chống lão hóa là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, làm trẻ hóa da và cũng có thể hỗ trợ chữa lành vết thương bằng cách tăng cường hàng rào bảo vệ da. Đây là lý do tại các bác sĩ da liễu lại chỉ định vitamin E nguyên chất khi lớp biểu bì bị nứt và sẹo do vết cắt, bỏng và phẫu thuật. Ngoài ra, việc sử dụng cả vitamin C và E cùng nhau còn sẽ mang lại những lợi ích lớn nhất, vì 2 loại vitamin chống oxy hóa kết hợp với nhau để bảo tồn và xây dựng collagen.

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Từ khóa:   chống lão hóa lão hóa chăm sóc da

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