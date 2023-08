Top 4 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng 

Retinoid được coi là thành phần chống lão hóa kỳ diệu - Ảnh minh họa: Internet

2. Vitamin C chống gốc tự do cho làn da sáng bừng

Nhắc đến các thành phần chống lão hóa tốt nhất thì không thể không nhắc đến Vitamin C- "Thần dược trẻ hóa" dành cho mọi làn da. Với đặc tính chống ô xy hóa mạnh mẽ và kích thích sản xuất collagen, Vitamin C sẽ giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, sáng hồng rạng rỡ.

Bên cạnh đó, Vitamin C còn tạo ra hàng rào chống ô xy hóa, bảo vệ làn da thoát khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng cường hiệu quả của kem chống nắng. Từ đó hạn chế thâm da, nám, tàn nhang, lão hóa. Ngoài ra, thêm một công dụng phổ biến khác của vitamin C đó là giúp giảm sưng, viêm do mụn gây ra. Có thể nói, Vitamin C là thành phần đa năng mà mọi làn da đều nên cần bổ sung.