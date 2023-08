7 loại trái cây tốt hơn cả mỹ phẩm đắt tiền, càng ăn nhiều da càng trắng sáng, căng mịn

Duy trì ăn nho bạn sẽ thấy da dẻ mịn màng hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nho có chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin E và C, giúp hạn chế tình trạng sạm da do ánh nắng và tia UV.

Hàm lượng vitamin trong nho cao, giúp hạn chế tình trạng nám, sạm trên da.

Vỏ và hạt nho có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất và hàm lượng vitamin E cao gấp 59 lần so với các loại trái cây khác. Vì vậy, nếu bạn muốn có làn da đẹp và không tì vết, hãy chọn nho!

2. Dâu tây – trị mụn

Các hoạt chất này giúp làn da bạn hình thành khả năng miễn dịch được đánh giá cao với vi khuẩn có hại, giảm thiểu tác hại từ môi trường khói bụi – nguyên nhân hàng đầu gây mụn.

Thông thường, lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn do bụi bẩn hoặc tế bào da chết, dẫn đến bùng phát không mong muốn. Vì nó có chứa axit salicylic, là thành phần chính trong hầu hết các sản phẩm trị mụn ở dạng tự nhiên, nên nó có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa lành mụn. Do đó, sử dụng dâu tây để rửa mặt, đắp mặt nạ và tẩy tế bào chết có thể làm sạch lỗ chân lông, giúp bạn hết mụn và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Những người gặp phải tình trạng da mụn nên ăn nhiều dâu tây.

Dâu tây cũng chứa nhiều vitamin C giúp da phục hồi nhanh chóng các vết mụn đỏ, sẹo mụn. Không chỉ vậy, loại quả này còn giúp làn da của bạn được tái tạo hiệu quả sau ngày và đêm, làm giảm quầng thâm, khô da và nếp nhăn.

3. Táo – giúp da khỏe mạnh

Nhờ chứa nhiều vitamin A và C, táo có khả năng phục hồi làn da bị tổn thương. Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp làn da sáng mịn và tươi trẻ hơn. Cả vỏ và táo đều chứa kali, magie và chất xơ nên táo cũng bảo vệ da khỏi tác hại của chất chống oxy hóa.

Táo có khả năng phục hồi làn da bị tổn thương.

Ăn táo thường xuyên còn giúp cải thiện hệ thần kinh, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, bảo vệ tim mạch, giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

4. Lựu - tăng đàn hồi cho da

Lựu giúp da căng bóng, đàn hồi, giảm nếp nhăn rõ rệt.

Lựu có chức năng chống lão hóa và giúp trẻ hóa làn da của bạn từ trong ra ngoài. Lựu giúp kéo dài tuổi thọ của nguyên bào sợi, tế bào sản sinh ra elastin và collagen. Elastin và collagen giúp cho da được săn chắc và cải thiện độ đàn hồi của da.

Dầu từ hạt lựu cũng giúp lớp biểu bì (lớp ngoài cùng của da) được săn chắc khỏe mạnh hơn, làm giảm hoặc xóa mờ hẳn nếp nhăn.

5. Kiwi - đẩy lùi nếp nhăn hiệu quả

Các nghiên cứu đã chứng minh chất chống ôxy hóa có trong kiwi giúp da săn chắc và làm chậm sự hình thành nếp nhăn. Chúng làm giảm thiểu quá trình ôxy hóa do nhạy cảm với ánh sáng và hạn chế tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím có hại. Vitamin C và E là các chất chống ôxy hóa đặc biệt giúp da tránh khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Kiwi có thể giúp bạn có được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, trắng mịn hoàn hảo.

Kiwi rất được ưa chuộng để làm các loại mặt nạ chăm sóc da tự nhiên và hiệu quả.

Ăn kiwi giúp ngăn ngừa lão hóa, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn trên da.

6. Bơ - tăng cường độ ẩm, tái tạo da

Trong quả bơ chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt trong việc chăm sóc da. Đặc biệt là vitamin A giúp loại bỏ tế bào chết, vitamin E tiêu diệt gốc tự do và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen giúp làn da căng mịn và săn chắc. Những khoáng chất như canxi, magie, kali… giúp làn da được tăng cường độ ẩm và tái tạo làn da.

7. Chuối - giữ ẩm và làm mềm da

Chuốc có đặc tính giữ ẩm tự nhiên cho da.

Chuối vô cùng tốt cho tóc và da của bạn vì nó có đặc tính giữ ẩm tự nhiên. Chuối rất giàu khoáng chất và vitamin (Vitamin E, C, B ​​và A) giúp chăm sóc da khỏe mạnh và phục hồi tóc bị hư tổn. Chuối rất giàu kali và các loại dầu tự nhiên, khiến nó trở thành một chất làm mềm tuyệt vời. Tryptophan có trong chuối là một acid amin có tác dụng hoàn hảo trong chăm sóc sắc đẹp.