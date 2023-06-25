Nằm lòng 5 bí kíp đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, giúp làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả

Làm da trắng mịn, không nếp nhăn là ao ước của tất cả phụ nữ, đặc biệt là chị em sau tuổi 30. Ở độ tuổi này, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa của làn da bằng cách áp dụng những chiêu chăm sóc dưới đây.

Một điều bạn cần ghi nhớ đó là phải bôi kem chống nắng mỗi ngày, và thoa lại sau mỗi 3 tiếng nếu làm việc ngoài trời, thường xuyên đổ mồ hôi. Bên cạnh đó, bạn đừng quên che chắn thêm cho làn da với các loại mũ, áo, găng tay, kính mắt… bảo vệ làn da tuyệt đối.

Cách ngừa lão hóa hiệu quả nhất chính là chăm chỉ che chắn làn da và dùng kem chống nắng mỗi ngày. Việc dùng kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giảm thiểu quá trình lão hóa da, da không đều màu, sạm nám.

Tăng cường dưỡng ẩm

Tăng cường dưỡng ẩm giúp da căng mọng, mịn màng, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

Dưỡng ẩm là cách làm đơn giản giúp duy trì làn da khỏe mạnh, phục hồi lớp hàng rào bảo vệ của làn da. Cách này có thể giúp ngừa lão hóa cho da. Bạn có thể dưỡng ẩm cho da bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm sâu, có thành phần chứa HA, ceramide…. Bạn có thể dùng thêm các loại mặt nạ, serum dưỡng ẩm để dưỡng da căng mọng, mịn màng.

Ngủ ngon

Giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tránh lão hóa da. Các chuyên gia cho biết khi bạn không ngủ đủ, hormone cortisol được sản sinh, hậu quả là phá hủy các tế bào da. Nếu bạn ngủ đủ, da bạn sẽ sản sinh hormone tăng trưởng, giúp da đàn hồi tốt hơn, từ đó ngăn ngừa các nếp nhăn và vết chân chim.

Hãy đảm bảo một giấc ngủ đủ và chất lượng.

Bổ sung các chất chống oxy hóa

Hãy đảm bảo rằng chế độ ăn của bạn chứa các chất chống oxy hóa. Tăng cường nhiều hoa quả và rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày có thể chống lại các tổn thương tế bào da. Nếu bạn không thể bổ sung các chất này trong thực đơn dưới dạng thô, hãy uống ít nhất 3 cốc nước ép hoa quả hoặc rau xanh mỗi ngày. Điều này sẽ giúp da bạn tươi sáng và trẻ trung. Ngoài ra, bạn nên sử dụng các sản phẩm giúp chống oxy hóa và ngừa lão hóa hiệu quả cho làn da.

Thực đơn ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến làn da.

Sống hạnh phúc

Cách dễ nhất để tránh những nếp nhăn không mong muốn là sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc khiến bạn tránh được trầm cảm và loại bỏ được những nếp nhăn khó coi.

Bạn hãy thực hiện những lời khuyên này một cách đều đặn và đón nhận những kết quả tuyệt vời. Những cách đơn giản và tự nhiên này có thể mang lại những khác biệt lớn mà không cần tốn thêm nhiều thời gian.